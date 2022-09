Češi kvůli inflaci znovu objevují téměř zapomenutý bankovní produkt

Téměř zapomenutý bankovní produkt zažívá v posledním roce renesanci. Termínované vklady lákají Čechy na vyšší úrok než nabízí spořicí účty.

Ve snaze alespoň částečně tlumit dopady vysoké inflace na své úspory přesouvají domácnosti úspory na termínované vklady, které nabízejí lepší úročení než klasické spořící účty, ale prostředky jsou v nich vázané na určitou dobu.

Půl bilionu časově vázaných vkladů

Banky hlásí nebývalý růst zájmu o termínované vklady, kam si domácnosti začaly přesouvat své úspory. Podle údajů České národní banky (ČNB) na nich měly tuzemské domácnosti na konci července uloženo 504 miliard korun. Ještě v závěru loňského roku to bylo jen 327 miliard. To představuje nárůst o více než 50 procent během sedmi měsíců. „Spořicí účty stále zůstávají nejvyužívanějším produktem, ale nejvyšší nárůst zůstatku vidíme u termínovaných vkladů,“ potvrzuje raketový zájem o zapomenutý produkt Patrik Madle, mluvčí ČSOB.

„Registrujeme 40procentní nárůst termínovaných vkladů či účtů se spořením oproti loňskému roku. Nárůst je však ovlivněn porovnáním s loňským rokem, kdy nabídka byla pro střadatele výrazně méně atraktivní, něž nyní,” shrnuje za UniCredit její mluvčí Petr Plocek.

Termínované vklady jsou stejně bezpečné jako spořící účty, ale poskytují vyšší míru zhodnocení. Ke konci července podle dat ČNB dosahovalo průměrné zhodnocení vkladů s dohodnutou splatností, tedy termínovaných vkladů, 5,92 procenta. U spořících účtů to bylo méně než dvě procenta.

„Nevýhodnou termínovaných vkladů je, že klienti nemají své peníze neustále k dispozici a nemohou s nimi nakládat dle svého uvážení,“ vysvětluje Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities. „Termínované vklady je vhodné využít pro uložení prostředků převyšující naši pohotovostní rezervu. Ta by měla dosahovat výše tří až šesti měsíčních útrat,“ podotýká Křeček.

Češi. Národ škudlilů

Ačkoliv jsou Češi považováni za nárok škudlilů, neplatí to pro každého. Téměř polovina (48 procent) občanů nemá dostatečné finance pro nenadálé životní situace, tedy má rezervu menší než šest měsíčních platů. A více než desetina Čechů nemá dokonce žádné odložené peníze, ukázal květnový průzkum agentury Kantar pro Provident Financial.

„Vzhledem k růstu zájmu o termínované vklady je zřejmé, že mnozí lidé se jejich prostřednictvím chtějí vyrovnat s vysokou inflací, tak aby co nejvíce uchránili kupní sílu svých úspor a přenesli ji do budoucna. Zároveň nepočítají s tím, že by naspořené prostředky v dohledné době potřebovali využít,“ dodává Křeček.

Při aktuální inflaci 17,5 procenta klienti bank reálně ztrácejí více než 11,5 procenta hodnoty svých úspor ročně. Lidem, kteří investují do termínovaných vkladů, je zřejmé, že letos inflaci neporazí.

„V příštím roce však již mohou s inflací remizovat a v dalších letech je dokonce možné, že nad inflací zvítězí. To alespoň naznačují současné predikce České národní banky,“ nastiňuje optimistický výhled Křeček.

V červenci domácnosti zvýšily svoje vklady v bankách půl procenta na 3,11 bilionu korun. O něco méně, 0,4 procenta, ve stejném období vzrostl objem úvěrů domácnostem na 2,01 bilionu korun. V průměru tak Češi zůstávají spořivým národem, protože v bankách mají uloženo o 1,1 bilionu korun více, než kolik od nich mají půjčeno. Na řadě trhů je běžné, že lidé bankám dluží více, než kolik u nich mají uloženo.

