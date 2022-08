Jak si vedou konzervativní spořicí produkty v roce 2022?

Konzervativní spořicí produkty stále hýbou Českem. Přečtěte si, jak si stojí spořicí účty, stavební spoření a termínované vklady v roce 2022.

Obecně úrokové sazby konzervativních spořicích produktů rostou. Příčinou je vysoká inflace způsobená jak koronavirovou krizí, tak i válkou na Ukrajině. Extrémní růst cen se Česká národní banka snaží zmírňovat zvyšováním úrokových sazeb, což ovlivní i sazby spořicích účtů, stavebního spoření a termínovaných vkladů.

Spořicí účty jako jeden z neoblíbenějších produktů

Spořicí účty patří mezi českými spotřebiteli dlouhodobě k nejoblíbenějším spořicím produktům. U většiny bank je totiž jejich vedení zdarma a k penězům má klient zpravidla neomezený přístup.

Úrokové sazby spořicích účtů řadu let nepřekonaly osudovou hranici tří procent. Až letos se dostaly přes pět procent.

Stavební spoření láká na státní podporu

Velkým lákadlem stavebních spoření je státní podpora, která činí deset procent z roční naspořené částky. Maximálně můžete od státu získat až 2000 korun na osobu ročně. Peníze však musíte na stavebním spoření nechat alespoň šest let.

Se stavebním spořením sice nemáte své finanční prostředky stále k dispozici, získáte ale poměrně zajímavé zhodnocení. Aktuálně se úrokové sazby pohybují kolem šesti procent.

Termínovaný vklad nabídne zhodnocení i pět procent

Třetím ze série konzervativních spořicích produktů je termínovaný vklad. Jak už z názvu vyplývá, s termínovaným vkladem spoříte po předem určenou dobu. Nevýhodou je omezený přístup k financím. Výhodou je ale naopak neměnná úroková sazba, která zůstává po celou dobu spoření stejná. Ještě před nedávnem se úrokové sazby termínovaných vkladů pohybovaly kolem procenta, nanejvýš dvou procent. Dnes nabídnou zajímavé zhodnocení i pět procent a více.

