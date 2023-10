Češi chudnou. Stejně tak i Slováci. Obrat přijde až v příštím roce

Slovenská centrální banka (NBS) zhoršila odhad růstu ekonomiky Slovenska v příštím roce na 2,7 procenta, zatímco dosud očekávala zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o 3,3 procenta. Naopak snížila výhled inflace, která by se v roce 2024 měla vrátit na jednocifernou hodnotu, nadále by ale byla vyšší než v minulosti.

„Nemění se trendy, ale není to žádná sláva. Naše podzimní prognóza přináší méně potěšitelný pohled,“ řekl guvernér NBS Peter Kažimír.

Podle NBS se zhoršuje výhled globální ekonomiky, kterou ovlivňuje zpřísnění měnové politiky centrálními bankami. „V nejbližších měsících tak lze čekat pomalejší růst naší ekonomiky, oživení se dostaví ve druhé polovině 2024, kdy se očekává zvýšení spotřebitelské poptávky a exportu,“ uvedla centrální banka.

Slováci chudnou, tak jako Češi

Pro letošní rok NBS nepatrně zlepšila odhad růstu slovenského HDP, a to na 1,5 procenta z dosavadních 1,4 procenta. Nadále počítá s dvoucifernou inflací, která by měla v příštím roce zpomalit pod hranici šesti procent. V srpnu inflace na Slovensku klesla na 8,9 procenta z červencových 9,7 procenta, tempo růstu spotřebitelských cen tak zpomalilo šestý měsíc za sebou. Začátkem letošního roku inflace přesahovala 15 procent.

„Následky vysokých úrokových sazeb negativně dopadají na veřejnost a hlavně na lidi s nižšími příjmy. To samé ale platí i pro vysokou inflaci. Pro nás je primární souboj s vysokým růstem cen, který nelze svést jiným způsobem než růstem sazeb,“ řekl Kažimír, který je také členem Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB). ECB, jež určuje měnovou politiku v zemích platící eurem, v uplynulém období opakovaně zvýšila svou základní úrokovou sazbu.

Podobně jako loni i letos průměrná mzda na Slovensku po zohlednění inflace podle NBS klesne, což v praxi znamená snížení koupěschopnosti obyvatel. Obrat v tomto vývoji banka předpokládá v příštím roce.

