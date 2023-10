Pohľad Kataríny Krajčovičovej: Fico dáva bozky smrti

Slovensko sa začervenalo. Na mape i pocitovo. Je to tragédia? Až tak taká nie. Zažili sme i horšie. Nebolo to po prvýkrát čo Róbert Fico so svojou politickou stranou Smer - sociálna demokracia ovládol volebné okrsky. Po kauze Kuciaka a obrovskom prepade popularity, odchode celej skupiny okolo Petra Pelegriniho zo strany, čelil nielen straníckemu rozkolu ale i vážnym zdravotným problémom. A dnes tu stojí ako politický Fénix. Držiteľ viac ako pol milióna preferenčných hlasov. Čo je najviac zo všetkých slovenských politikov v týchto voľbách.

Našťastie sa už nezopakoval výsledok parlamentných volieb z roku 2012. Vtedy Fico získal v parlamentných voľbách 44,41 percenta hlasov čo mu zabezpečilo nadpolovičnú väčšinu v parlamente a mohol vládnuť sám. Teraz potrebuje parťákov do koalície. Nájde ich? Ak aj áno, otázkou je, či prežijú vládu s ním. Fico má totiž vzácnu politickú schopnosť, ktorú má vo svete prírody napríklad i snovačka jedovatá. Pavúk známy ako “čierna vdova”. Po tom čo samičke poslúži samček na oplodnenie a splní svoj účel, ho častokrát zožerie. A niečo podobné sa obrazne stalo i Ficovým vládnym kolegom.

V roku 2006 Róbert Fico prizval do vlády vtedajších matadorov slovenskej politiky. Bývalých predsedov strán ĽS-HZDS, Vladimíra Mečiara a Jána Slotu za SNS. Čo bol pre Slovensko iný očistec. Z neho nevyviazli politicky živý obaja zmienení predsedovia. Mečiar sa po skončení volebného obdobia v roku 2010 so svojou stranou prepadol pod hranicu zvoliteľnosti a nedostal sa do parlamentu. Tento osud sa pritrafil i Slotovi. Ten skončil so stranou mimo parlamentu v roku 2012.

A čo Béla Bugár a jeho strana Most-Híd? Kedysi patril tento politik so slovensko-maďarskými koreňmi dokonca medzi najobľúbenejších politikov Slovenska. Stačil však jeho vstup do vlády s Ficom v roku 2016. Po kauze Kuciaka padla celá vláda a Bugár odišiel do politického zabudnutia. A ešte i s nejakou divnou pachuťou „zapredania sa“. Všetko čo roky budoval pre svoju politickú kariéru odviali dva roky s Ficom. Táto vláda bola osudná i pre kedysi novú nádej politickej scény, Radoslava Procházku. Začínal v KDH a bol natoľko výrazný a obľúbený, že si trúfol i na prezidentskú kampaň v roku 2014. Skončil na treťom mieste s viac ako 400 000 hlasmi. Tento potenciál využil a založil si vlastnú stranu #SIEŤ. V parlamentných voľbách vtedy získali 13 percent. Čo bol na nováčika politickej scény veľmi slušný výsledok.

Mohol to byť druhý (lepší) Čarnogurský, ale rozhodol sa vtedy vstúpiť do vlády s Ficom. Nevydržal ale ani toľko čo Bugár. Jeho vlastná strana mu to zrátala a do 4 mesiacov po tom, čo vstúpili do vlády s Ficom v roku 2016 sa strana rozpadla. Procházka sa časom dokonca vzdal i svojho poslaneckého mandátu a odišiel do predčasného politického dôchodku.

Teraz sú oči upreté na bývalého korunného princa Smeru. Na Petra Pelegriniho, predsedu politickej strany HLAS, ktorá získala vo voľbách tretie miesto, hneď po Progresívnom Slovensku. Bývalý podpredseda strany Smer a Ficov obľúbenec, bude mať teraz zásadné slovo, či Róbert Fico postaví novú vládu na Slovensku.

Kedysi mal ambíciu prevziať vedenie Smeru. Fico radšej podstúpil ohrozenie rozpadu vlastnej strany, aby niekomu inému prenechal svoje kreslo. A čo na to “Pele”, ako je Pelegrini prezývaný? Teraz uvidíme jeho skutočné ambície, ako sa poučil z osobnej skúsenosti s Ficom, ale i svojich vládnych predchodcov, ktorí mu mávajú z pohrebiska zabudnutých slovenských politikov.