Ceny potravin letí nahoru, kde hledat východisko?

Ze všech stran se na obyvatele Česka valí zdražování. Zvyšují se ceny energií, služeb, oblečení, obuvi, ale i potravin. Vydat se do obchodu je mnohdy skoro o život, při pohledu na cenovky často lidé jen lapají po dechu. Bez bot ani oblečení se ale neobejdou, topit taky musí, a jíst? No tak to je bez debaty. Naštěstí se i tady dá nějaká ta koruna ušetřit.

Často si to ani neuvědomujeme, ale kdybych si jednou za měsíc vzali do ruky všechny účtenky za potraviny a sečetli je, asi bychom se dost divili. Náklady na potraviny patří mezi ty nejvyšší, stejně jako náklady na energie ukrajují každý měsíc značnou část financí z rodinného rozpočtu.

Možná už i vy jste si položili otázku, jak ušetřit na jídle a zda nebude nutné trochu slevit ze svých požadavků na kvalitu. Za tu se platí, na druhou stranu, rezignovat na ni, to není ta správná cesta. Co si totiž budeme povídat, kvalitních surovin je mnohdy třeba méně a jejich výživová hodnota je vyšší. Jenže jak z tohoto začarovaného kruhu ven?

Ano, máme pro vás dobrou zprávu. Na potravinách se dá ušetřit docela významná částka, dokonce nemusíte ani slevit ze svých nároků na jejich kvalitu. Jak na to?

Vařte si doma

Taky chodíte na oběd do restaurace, svačinu si koupíte cestou do práce a když náhodou máte přes den na něco chuť, vaše kroky vedou do obchodu? Tak přesně tudy utíká z vašeho rodinného rozpočtu docela dost peněz. Přitom je to docela zbytečné.

Proč si neuvařit doma? Budete vědět, z čeho jste si jídlo připravili, dochutíte si ho podle sebe, vezmete si přesně tolik, kolik chcete. Jasně, děti si do školy oběd nosit nebudou, nemají si ho kde ohřát, ale dospělí? To už je něco jiného. A podobně to jde i se svačinami. Děti si je taky nosí z domu, tak proč byste to nemohli zkusit i vy? Ta jedna nebo dvě svačiny nezaberou zase tolik času, peněženka vám za vaši snahu poděkuje.

Nakupujte ve velkém

Kolikrát se vám už stalo, že jste si koupili malý sáček rýže nebo ovesných vloček místo toho, abyste si koupili ten větší? Sami sebe chválíte, že jste ušetřili, je to ale opravdu tak? Velký sáček vyjde v přepočtu často výrazně levněji. Že se vám nechce počítat? Pozorně se zaměřte na cenovku, bývá tam uvedena i cena za kilogram nebo litr.

Sestavte si jídelníček

Jak souvisí jídelníček s úsporami za potraviny? Když budete dopředu vědět, co všechno budete vařit, napíšete si seznam a s ním vyrazíte na velký nákup jednou za týden. Když si jídelníček nesestavíte a každý den budete vymýšlet, co uvaříte na ten další, budete chodit do obchodu neustále a vždy přinesete i něco navíc než jen to, co potřebujete. A to leze do peněz.

Do obchodu jedině se seznamem a před nákupem se najíst

Vyrazit do obchodu hladoví, to znamená pěkný vítr v peněžence. Dostanete totiž chuť na celou spoustu věcí, pravděpodobně neodejdete ani bez sušenek nebo brambůrků. No a podobně to dopadne, když půjdete bez seznamu. Budete přemýšlet, co jste to vlastně chtěli, bloumat po obchodě a v košíku přistane i to, pro co jste nešli. Proto si vždy napište seznam a striktně se ho držte.

Náš tip: Pokud máte možnost vyrazit na nákup bez dětí, také toho využijte.

Vařte zdravě

Přemýšleli jste už někdy nad tím, co vlastně jíte? Není vaše strava plná cukrů, polotovarů a fast foodů? Nenapadlo vás už někdy, že byste zkusili i nějaké zdravé recepty bez zbytečného cukru?

Noste s sebou nákupní tašku

Mnozí z nás si zvykli, že k nákupu dostali automaticky tašku nebo alespoň sáček, ve kterém nákup odnesou. Už dávno to ale neplatí, a i za tašky je třeba nějakou tu korunu zaplatit. Není to sice moc, ale když si sečtete, kolik tašek jste za měsíc koupili, možná vám dojdou slova. Mějte tak vždy po ruce tašku, ať máte do čeho nákup naskládat.

