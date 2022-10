Tržby obchodníků klesly čtvrtý měsíc v řadě. Pohoršily si všechny typy prodejen krom lékáren

Meziroční pokles tržeb v maloobchodě v Česku se v srpnu dál prohloubil. Snížily se o 8,8 procenta po červencovém revidovaném poklesu o 7,9 procenta. Tržby obchodníků klesly čtvrtý měsíc v řadě a opět si pohoršily všechny typy prodejen s výjimkou lékáren. Vyplývá to z informací, které na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně byly tržby v maloobchodě nižší o 0,7 procenta.

Reklama

„K meziročnímu poklesu tržeb v maloobchodě přispěl vývoj prodeje potravin i nepotravinářského zboží. Na snížení maloobchodních tržeb se podílel i nižší prodej pohonných hmot, avšak oproti předchozímu měsíci pokles zmírnil," uvedla k srpnovým výsledkům maloobchodu vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Lukáš Kovanda: Češi šetří na všem. Na podzim lze čekat vlnu krachů hospod i firem Názory Češi kvůli drahotě šetří na všem možném kromě léků, hlavně na benzínu a naftě. Přijdou krachy firem či restaurací a růst nezaměstnanosti. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Celkově tržby za nepotravinářské zboží klesly proti loňskému srpnu o 10,3 procenta, za pohonné hmoty obchodníci utržili meziročně o 9,2 procenta méně a za potraviny o 6,6 procenta méně. Zároveň se opět snížily tržby internetových a zásilkových obchodů, a to o 10,2 procenta.

Mezi specializovanými prodejnami si nejvíce meziročně pohoršily oděvy a obuv, tržby jim klesly o 15,1 procenta. O 13,2 procenta nižší tržby měly domácí potřeby, o 12,7 procenta se snížily obchodníkům s počítačovým a komunikačním zařízením a o 12,6 procenta obchodům s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.

Inflace, neinflace – nákupní centra hlásí za druhý kvartál rekordní tržby Money Nákupní centra v České republice podle své asociace letos ve druhém čtvrtletí dosáhla rekordních tržeb, byly o 17,3 procenta vyšší než v předpandemickém roce 2019. Kumulovaná návštěvnost od začátku roku do srpna byla o 11,8 procenta nižší než před třemi lety. Lidé sice přicházejí do nákupních center méně často, ale utrácejí v nich více než dříve. Vyplývá to z indexu Asociace nákupních center (ACN), který novinářům představili její zástupci. ČTK Přečíst článek

Reklama

Tržby drogerií stagnovaly a prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím si mírně polepšily, jejich tržby vzrostly meziročně o 1,3 procenta. U potravin se podle statistiků projevilo větší snížení tržeb ve specializovaných prodejnách, které měly o 12,5 procenta nižší tržby než před rokem. V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin tržby klesly o 6,2 procenta.

Méně peněz lidé vydali v druhém prázdninovém měsíci také v autosalonech a servisech. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel byly meziročně nižší o 7,2 procenta. Pokles zaznamenal jak prodej motorových vozidel, včetně náhradních dílů, tak i opravy.

Kupní síla domácností slábne

Maloobchodní tržby dále klesají kvůli růstu inflace a slábnoucí kupní síle domácností. Pokles se bude ve druhé polovině roku dále prohlubovat, shodli se analytici. „Ačkoli z meziročního pohledu domácnosti koupily reálně o devět procent méně, v nominálním pohledu zaplatily o sedm procent více. Za celý letošní rok tržby meziročně klesají o jedno procento, vzhledem k nepříznivému dopadu energetické krize a inflace obecně však předpokládáme ve druhé polovině roku zesílení jejich poklesu a za celý letošní rok propad o čtyři procenta," uvedl analytik České bankovní asociace Jakub Seidler.

Jiří Beran z mistoprodeje.cz: Slováci nás v retailu výrazně předběhli Leaders Nejdřív pandemie, nyní inflace a šokující dopady války na Ukrajině. To vše mění nákupní návyky Čechů a Slováků a musejí na to reagovat také obchodníci a prodejci. Jak se jim daří naplňovat představy dlouhodobě sleduje Jiří Beran, zakladatel mistoprodeje.cz. „Vidíme velké změny zejména u nákupních center, která se mění v zábavní centra. A i menší prodejny se snaží zážitek z nakupování obohatit například přidruženým prodejem kávy,“ vysvětluje Jiří Beran. O své zkušenosti se podělí 18. října na konferenci Boost your business!, kterou spolupořádá server newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek

V srpnu se podle Seidlera z reálného pohledu tržby nacházely 1,5 procenta pod úrovni průměru předpandemického roku 2019, v nominálním vyjádření však byly o pětinu vyšší.

„Viditelný nebyl očekávaný pozitivní vliv výplaty mimořádné finanční pomoci vlády některým rodinám s dětmi, které na každé dítě do 18 let dostaly příspěvek 5000 korun," doplnil analytik Komerční banky Martin Gürtler. Vše podle něj nejspíše přebil pokračují negativní efekt horší spotřebitelské nálady, která souvisí se zvýšenou ekonomickou nejistotou, rizikem vzniku recese a vysokou inflací.

"Kupní síla domácností klesá, což má nepříznivý dopad na spotřebu domácností a tedy i na maloobchod. Tento trend bude trvat přinejmenším po zbytek letošního roku a zřejmě i v prvních měsících roku 2023," míní analytik Generali Investments Radomír Jáč. Analytik UniCredit Bank Jiří Pour očekává, že česká ekonomika míří do recese a spotřeba domácností bude oslabena přinejmenším během následujících tří čtvrtletí.