Cena bitcoinu by letos mohla překonat svůj rekord, tvrdí analytici. Dosáhne na 100 tisíc dolarů?

Bitcoin by podle ekonomů mohl v první polovině letošního roku dosáhnout na novou rekordní hodnotu. Té dosavadní okolo 69 tisíc dolarů docílil v listopadu 2021. Nejznámější kryptoměnu čeká růst kvůli spuštění ETF fondů a blížícímu se halvingu, tedy snížení odměn za těžbu na polovinu, uvedli analytici.

„Obchodování s bitcoinem v únoru oživuje a po několika poklidných zimních měsících začíná opět růst. Dalším pro bitcoin důležitým milníkem bude halving, tedy snížení těžařské odměny na polovinu. Dojde k němu v dubnu a zatím vždy platilo, že následuje prudké posílení. Je tak možné, že se ještě v první polovině roku dočkáme nového cenového rekordu. Letos očekávám růst ceny i k 100 tisícům dolarů,“ řekl zakladatel české společnosti Bit.plus Martin Stránský.

Bitcoin v pondělí poprvé od roku 2021 přesáhl hranici 50 tisíc dolarů (zhruba 1,17 milionu korun). Později ale opět sestoupil pod ni. Nejstarší a nejrozšířenější kryptoměně pomáhá podle ekonomů očekávání, že americká centrální banka (Fed) letos sníží základní úrokovou sazbu.

Lednové spuštění Bitcoin ETF fondů bylo podle analytika Wood&Company Tomáše Kacerovského z pohledu přílivu nového investičního kapitálu v prvních týdnech obchodování jedno z nejúspěšnějších v historii. „Poptávka po bitcoinech přichází zejména ze strany institucionálních investorů, kteří do bitcoinu před vznikem ETF fondů investovat de facto nemohly. I díky vstupu tohoto nového typu investorů může potenciálně docházet v tomto roce k postupnému růstu jak obchodovaných objemů, tak ceny bitcoinu,“ dodal.

Bitcoin zatím podle analytika Portu Lukáše Rašky strávil nad hranicí 50 tisíc dolarů méně než tři procenta své historie, to tak může u řady lidí způsobit pocit, že by měli „být u toho“, a cena může dále růst. „V kombinaci s penězi, které proudí do nových amerických bitcoinových ETF a blížícím se halvingem, se tak zdá, že bitcoin může ve svém růstu dále pokračovat,“ řekl Raška.

Analytik společnosti eToro Simon Peters připomněl, že cena bitcoinu minulý týden vzrostla a posílila o 13 procent a příznivou dynamiku si přenesla i do tohoto týdne. „U etherea jsme byli svědky aktivace tolik očekávaného upgradu Dencun na posledním testnetu Holesky. Po úspěšné aktivaci na Holesky máme nyní datum 13. března, kdy bude upgrade spuštěn na hlavní ethereovské síti,“ dodal Peters.