Bitcoin za půl milionu dolarů? Je to méně šílené, než se zdá

Scénář, že hodnota bitcoinu v nadcházejícím období vystřelí na statisíce dolarů, je daleko méně šílený, než se může zdát. Důvodem je očekávaný příval velkého množství kapitálu, které do bitcoinové ekonomiky přinesou velcí investiční hráči prostřednictvím veřejně obchodovaných fondů, takzvaných ETF. Ty před několika dny schválila americká Komise pro cenné papíry a burzu (SEC). Zopakuje se scénář po schválení ETF navázaných na zlato?

Je bitcoin digitální zlato? Toto přirovnání, o jehož platnost se přou ekonomové napříč světem roky, může v nadcházejících týdnech a měsících dostat nový rozměr. Bude záležet na tom, jak cena bitcoinu zareaguje na příliv většího množství kapitálu prostřednictvím ETF fondů navázaných na spotovou cenu bitcoinu, které americká komise pro cenné papíry schválila před týdnem. A zda vůbec k onomu přílivu kapitálů dojde.

Zlato narostlo

První ETF navázaný na spotovou cenu zlata byl uveden v listopadu 2004. Tehdy se cena zlata pohybovala na úrovni kolem 430 dolarů za troyskou unci, při přepočtu na dnešní hodnotu dolaru jde o zhruba úroveň kolem 700 dolarů.

Od té doby hodnota zlata v nominálních hodnotách kontinuálně roste, vloni v prosinci cenný kov dosáhl rekordní ceny 2100 dolarů za troyskou unci. A to navzdory makroekonomickým či geopolitickým otřesům.

John Stoltzfus a Matthew Naidorf z Oppenheimer Asset Management již v roce 2012 uvedli, že jedním z klíčových vlivů na tento růst mělo právě zavedení „zlatých“ ETF. „V letech do uvedení těchto ETF si zlato připsalo nárůst o 16,84 procenta, v osmi letech od jejich zavedení představoval nárůst 286,9 procenta,“ uvedli tehdy Stoltzfus a Naidorf.

Mimochodem v týdnech bezprostředně následujících zavedení prvního ETF cena zlata klesla.

Stejný scénář?

U bitcoinu zatím sledujeme poměrně analogický scénář. Cena bitcoinu se týden od schválení prvních „bitcoinových“ ETF propadá. Zatímco v den schválení vystřelila krátkodobě až k 47 tisícům dolarů (v okamžitých transakcích to bylo i víc), postupně začala klesat a momentálně se bitcoin pohybuje mírně nad 42 tisíci dolarů.

Teprve v nadcházejících týdnech se však ukáže, zda se bude scénář zlata opakovat i dál. Pokud by k tomu došlo, bitcoin by čekal masivní nárůst hodnoty. Vyjádřeno čistě cenou bitcoinu, pokud by v následujících osmi letech měla narůst o téměř 300 procent, vystoupal by bitcoin ke 200 tisícům dolarů.

Jenomže nebylo by překvapením, kdyby cena šla ještě daleko výš. To bychom ale museli sledovat jiný ukazatel – množství likvidity, která se v daném prostředí začne pohybovat a to, jak se to projeví na ceně daného aktiva. U zlata došlo k nárůstu až na osminásobek. Pokud by se totéž podařilo u bitcoinu, znamenalo by to růst ceny až k 320 tisícům dolarů. Výpočet vychází z nárůstu tržní kapitalizace na cca 6,7 bilionu dolarů, kterou vydělíme 21 miliony, tedy celkovým počtem bitcoinů (včetně těch doposud nevytěžených). Tento scénář je přitom podle odborníků realistický v nadcházejících deseti letech.

Proč kupovat ETF?

Zbývá však několik zásadních otázek. Ta první a nejdůležitější zní: Podaří se velkým fondům a asset managerům přesvědčit své stávající klienty, aby investovali právě do bitcoinových ETF? Vzhledem k nulové regulaci a neexistující vnitřní hodnotě kryptoaktiv to může být problematické zejména u konzervativních klientů, jakými jsou například velké penzijní fondy. Nicméně je pravděpodobné, že prodejci těchto fondů budou výrazně tlačit na to, že tyto nástroje mají představovat velmi malé procento v portfoliu, které má extrémně rizikový profil, ale také možnost extrémně vysokého výnosu.

Důležitý vliv v nadcházejících letech bude hrát také fenomén předávání majetku mladším generacím, pro něj již kryptoměny nepředstavují absurdní spekulaci, ale mohou být běžnou součástí jejich reálných životů. To se může projevit i odklonem od nástrojů, jakými jsou dluhopisy i akcie a přesun kapitálu právě do kryptoaktiv. To by samozřejmě mělo další pozitivní dopad na cenu bitcoinu.