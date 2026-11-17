Brusel zlepšil výhled ekonomiky, Česko má příští rok výrazně zrychlit
Evropská ekonomika letos roste lépe, než Brusel čekal, radost ale kazí vytrvalá inflace. Evropská komise počítá v EU s letošním růstem o 1,4 procenta, zároveň ale výrazně zhoršila inflační výhled. Česko má letos růst o 1,8 procenta a příští rok zrychlit na 2,5 procenta, jeho hlavním motorem má být spotřeba domácností.
Evropská ekonomika zatím odolává lépe, než Evropská komise očekávala. Ve své podzimní prognóze zlepšila výhled růstu celé Evropské unie, která má letos i v příštím roce vzrůst o 1,4 procenta. V roce 2028 by tempo mělo zrychlit na 1,5 procenta. „Ekonomika EU si v prvních třech čtvrtletích roku 2026 vedla lépe, než se očekávalo, a v horizontu prognózy by měla i nadále růst, a to navzdory silnějším a přetrvávajícím inflačním tlakům,“ uvedla Evropská komise. Lepší výkon podpořila stabilní spotřeba a prudké oživení vývozu zboží, z něhož těžil především zpracovatelský průmysl. Investice naopak zůstaly mírně za očekáváním.
Inflace kazí lepší ekonomický výhled
Mnohem méně příznivá je prognóza vývoje cen. Inflace v celé EU má letos dosáhnout 3,3 procenta a příští rok klesnout pouze na 3,2 procenta, tedy výrazně výše, než Evropská komise předpokládala na jaře. Na přelomu letošního a příštího roku má celková inflace dokonce překročit čtyři procenta. V eurozóně, kde inflace v říjnu dosáhla čtyř procent, počítá Brusel pro letošní rok s průměrem 3,2 procenta, pro příští rok s 3,1 procenta a až v roce 2028 s poklesem na 2,1 procenta. Zatímco zdražování energií by mělo příští rok zpomalit, ceny potravin začaly v říjnu znovu růst a jejich růst má dále zrychlovat kvůli opožděným dopadům dražších energií a hnojiv i problémům se sklizní po letošním extrémním počasí.
Ceny českých průmyslových výrobců rostou nejrychleji od jara 2023 a tlak se už neomezuje jen na energie. Dražší suroviny a vstupy mohou dál zhoršovat konkurenceschopnost firem a prodlužovat období vyšších úrokových sazeb, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Lukáš Kovanda: Inflace se vrací do továren. Dražší energie ohrožují české firmy
Názory
Ceny českých průmyslových výrobců rostou nejrychleji od jara 2023 a tlak se už neomezuje jen na energie. Dražší suroviny a vstupy mohou dál zhoršovat konkurenceschopnost firem a prodlužovat období vyšších úrokových sazeb, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Vyšší životní náklady dál ukusují z reálných disponibilních příjmů domácností a brzdí jejich útraty. Růst spotřeby má letos zpomalit na 1,3 procenta a příští rok na 1,1 procenta, v roce 2028 by měl znovu zrychlit na 1,3 procenta. Přesto zůstává evropský pracovní trh relativně silný. Letos má v EU vzniknout dalších 800 tisíc pracovních míst, nezaměstnanost se má držet těsně nad šesti procenty a mzdy mají růst o něco rychleji, než komise očekávala na jaře, a nepatrně předstihovat inflaci.
„V roce 2026 si evropská ekonomika vede lépe, než se očekávalo. To však nelze považovat za samozřejmost a nemůžeme se spokojit pouze s odolností,“ uvedl eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis. Evropská unie podle něj musí stabilizovat veřejné finance, zvýšit konkurenceschopnost a vytvořit podmínky pro silnější dlouhodobý růst. „Naší ambicí musí být proměnit odolnost Evropy ve skutečnou hospodářskou dynamiku,“ dodal.
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Česko má příští rok zrychlit
Česká ekonomika má podle Evropské komise letos růst rychleji než unijní průměr. Hrubý domácí produkt má vzrůst o 1,8 procenta, příští rok by tempo mělo výrazně zrychlit na 2,5 procenta. V roce 2028 pak komise očekává zpomalení na 2,1 procenta. Hlavním motorem českého růstu má být soukromá spotřeba, kterou podpoří také rostoucí veřejná spotřeba.
Ani Česko se ale nevyhne protivětru. Vyšší ceny energií a rostoucí nejistota mají podle komise hospodářskou aktivitu tlumit, především v letošním roce. Česká ekonomika tak sice podle bruselského výhledu poroste rychleji než EU jako celek, evropské hospodářství ale bude dál svádět boj s cenovými tlaky, které domácnostem ukrajují z příjmů a brzdí spotřebu.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
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