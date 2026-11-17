Lidé u nás dělají kariéru v „americkém výtahu“, říká hoteliér Svoboda mladší
David Svoboda je provozní ředitel a šéf zahraniční sekce skupiny Czech Inn Hotels, kterou založil jeho otec Jaroslav Svoboda. Na kontě má několik úspěšných akvizic hotelů v zahraničí - skupina po Gruzii nedávno expandovala do Budapešti, Rigy a Vídně. Nově také spolu s provozem kupuje i budovy některých hotelů. David Svoboda sází ve firmě na lidi, manažery nenajímá zvenčí, ale vychovává si je sám. "Každý schopný a pracovitý člověk na řadové pozici má u nás šanci jednou vést velký hotel ve Vídni nebo v Budapešti. To je pro mě osobně na této práci to nejkrásnější," říká. Kvůli sehranému týmu mohou mít otec a syn Svobodovi se svou hotelovou skupinou velké plány. I co se týče expanze v zahraničí.
V jaké etapě se teď Czech Inn jako celek nachází?
Nacházíme se ve fázi velké expanze. V Česku jsme se stali jedničkou na trhu a hodně jsme řešili, jakým směrem se posunout dál. Řekli jsme si, že chceme v zahraničí ukázat, že Češi umí dělat špičkové hotelnictví - máme přece skvělou historickou tradici z dob před první světovou válkou, která bohužel za komunismu zanikla. V zahraničí máme daleko větší prostor pro investice a růst; Česko je přece jen menší trh.
Co přesně znamená, že jste jednička na trhu?
Czech Inn Hotels má v současnosti čtyři tisíce pokojů a téměř deset tisíc lůžek a - ještě před započtením vídeňské akvizice - celkem 31 hotelů. V počtu ubytovaných hostů a kapacitě lůžek jsme v Česku největší. Jen za poslední rok jsme ubytovali přes tři miliony hostů.
Zakladatelem Czech Inn Hotels je Jaroslav Svoboda, vy firmu také aktivně řídíte. Jak máte rozdělené role?
Otec je jednatel a jeden z nejlepších obchodníků, jaké znám. Přesně ví, co host potřebuje, a klade extrémní důraz na kvalitu i detail. Já působím jako provozní ředitel společnosti a zároveň ředitel zahraniční sekce. Dostal jsem poměrně velkou volnost v tom, abych zahraniční hotely rozjel a prokázal jejich funkčnost.
Zahraničí je jiný svět než český trh, který známe detailně, ale daří se nám a ke každému projektu přistupujeme s velkou přípravou a opatrností.
Z recepce až do vedení hotelu
Co je v hotelnictví a jeho ekonomice nejtěžší? Co rozhoduje o úspěchu?
Hotelnictví a gastronomie jsou extrémně náchylné na vnější vlivy a velmi náročné na personál. V tomto oboru jste neustále na hraně chyby. Pokud je host v restauraci spokojený, vrátí se. Pokud ne, ztratili jste ho a už nikdy nepřijde. Ztratit zákazníka je strašně snadné.
Proto klademe obrovský důraz na práci s lidmi. Máme propracovaný trainee program. Manažery prakticky nenabíráme zvenčí ani nepřetahujeme od konkurence. Všichni naši klíčoví lidé začínali na recepcích v obsluze či servisu v restauraci a vypracovali se nahoru. Říkáme tomu „americký výtah.“ Každý schopný a pracovitý recepční má u nás šanci jednou vést velký hotel ve Vídni nebo v Budapešti. To je pro mě osobně na této práci to nejkrásnější.
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Česká skupina Czech Inn Hotels ukončila spolupráci s řetězcem Hilton u svého vídeňského hotelu nedaleko zámku Schönbrunn. Objekt, který dosud fungoval jako DoubleTree by Hilton Vienna Schönbrunn, nově ponese jméno Grand Hotel Palace Schönbrunn. Skupina do změny značky a proměny hotelu investuje vyšší desítky milionů korun.
Kolik máte celkem zaměstnanců a jaké plánujete tržby?
Zaměstnanců máme v současné době kolem patnácti set, roční obrat společnosti se pohybuje kolem tří miliard korun. Pracujeme však s poměrně nízkou marží, protože mzdové i veškeré provozní náklady v hotelnictví výrazně rostou. Mnoho firem reaguje tak, že ztrátové služby – jako jsou hotelové restaurace – zavírá. My je držíme, i když mohou být přechodně ztrátové, protože hostům chceme poskytnout plnohodnotný servis. Díky tomu se k nám lidé vracejí a my můžeme dlouhodobě růst.
Jaký je váš hlavní cíl do dalších let? Chcete tu vybudovat nějaký český Hilton?
Jaroslav mě naučil jedno heslo: Co se nezlepšuje, to se zhoršuje. Naším cílem je stálý, udržitelný růst. Chceme zdravou firmu, která si nepůjčuje na provoz. Úvěry využíváme pouze bankovní a čistě na nákup nemovitostí.
Přebíráme zhruba tři až pět hotelů ročně, což se nám daří držet už od covidu. Nemáme cíl mít za každou cenu dvě stě nebo pět set hotelů, ale chceme, aby provoz fungoval, bavil nás i lidi pod námi a přinášel užitek všem zúčastněným stranám.
Na rozdíl od Hiltonu, který funguje převážně na bázi franšízy a hotely sám přímo nevlastní ani neřídí, my hotely skutečně provozujeme – ať už formou nájmu, manažerské smlouvy, nebo přímého vlastnictví nemovitosti.
Od provozování hotelů k nákupu nemovitostí
Jaká část portfolia je dnes ve vašem přímém vlastnictví?
Přímo vlastníme zhruba patnáct, dvacet procent budov. Tento podíl v poslední době roste. Přináší to větší finanční zodpovědnost, a proto pečlivě vybíráme, do jakých akvizic a lokalit půjdeme.
To už začínáte být i realitní skupina. Budete přibírat k akvizicím nemovitostí také investory?
Jsme otevření všem formám spolupráce s investory i majiteli nemovitostí, pokud dohoda dává oboustranný smysl a pomůže nám dále expandovat.
Nedávno jste koupili pětihvězdičkový Grand Palace Hotel v lotyšské Rize i s nemovitostí. Jak se to stalo, byla to zkrátka příležitost?
Byla to příležitost a my jsme do ní šli, protože Pobaltí je směr, kterým se chceme orientovat. Je to region, který se bude dál rozvíjet. Navíc mají rádi Českou republiku – stejně jako zbytek východní Evropy. Šli jsme do toho s tím, že zde můžeme být úspěšní. Trh jsme si zmapovali a v prvních šesti měsících se nám daří. Koupili jsme hotel v dubnu nebo v květnu a výsledky předchozího provozovatele z minulého roku překonáváme zhruba o dvacet procent. Ukazuje se, že tento trh dokáže fungovat, i když má nižší nebo kratší sezónu.
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Otevírá vám to dveře i k dalším příležitostem v regionu?
Určitě. Díváme se na další hotely v Rize, sledujeme hotel v Tallinnu a dostali jsme příležitost i ve Vilniusu. Neříkám, že to všechno klapne, ale jednáme o dalších možnostech. Ten trh je velmi zajímavý. Je to zase něco jiného, co Češi i ostatní Evropané teprve postupně objevují, a dává oboustranně smysl mít zde hotely.
Vídeňský Hilton jako další milník zahraniční expanze
A co Hilton ve Vídni? Jak jste ho získali a co stálo za touto úvahou?
Vyjednávali jsme asi pět nebo šest měsíců. Hotel ve Vídni jsme chtěli dlouhodobě. Je to sice západní Evropa, ale Vídeň je středobodem střední Evropy – historicky i současností. Pro velkou skupinu, která chce dál expandovat, je to klíčové místo.
Konkrétně jde o hotel DoubleTree by Hilton Vienna Schönbrunn s 250 pokoji. Je to krásný hotel, který ale měl dříve slabší služby. Majitel měl své důvody k prodeji; výsledky pravděpodobně nestačily na to, aby hotel držel dál. My jsme se k tomu dostali, domluvili jsme se a věříme, že Čechům, Rakušanům i dalším hostům nabídneme skvělý zážitek v duchu toho, jak to děláme v Česku. Je to pro nás další úroveň a bereme ji velmi zodpovědně.
Lokalita Schönbrunnu je navíc bezpečná, stabilní a pro Rakušany představuje skvělou adresu – blízko k památkám i na výpadovku směr Česko. Rozhlížíme se tam i po dalších hotelech.
Jak takový obchod funguje ekonomicky pro majitele budovy, když jednáte o převzetí? Chce nájem, nebo podíl na výnosu?
Když bereme hotel do provozu, obě strany se musí dohodnout na základních parametrech obchodního vztahu: na výši nájmu či manažerské smlouvy, na garancích, podmínkách oprav a údržby. Pokud se na tomto shodneme, uzavře se nájemní smlouva.
Funguje to podobně jako pronájem, ale s mnohem detailnějším nastavením celého provozního procesu. Když jsou obě strany rozumné a nechtějí z budovy dělat například byty, lze dohodu uzavřít poměrně rychle ke spokojenosti obou.
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Kam všude se v rámci expanze díváte mimo Pobaltí a Rakousko?
Aktuálně provozujeme hotely v Budapešti, ve Vídni, v Praze, v Gruzii, v Portugalsku a v Rize. Díváme se po dalších destinacích ve střední a východní Evropě, sledujeme příležitosti v Německu, ale jsme otevření i Balkánu, dalším místům v Pobaltí, Arménii nebo druhému hotelu v Tbilisi. Jsme otevření jakékoli dobré příležitosti.
Česká stopa v zahraničí. Od personálu až po pivo
V zahraničních hotelech Czech Inn sázíte i na české turisty – personál mluvící česky a podobně. Je toto vaše pevná strategie, DNA?
V každém našem zahraničním hotelu máme několik česky mluvících zaměstnanců, takže každý český host se u nás domluví rodným jazykem. Zároveň chceme v zahraničí držet českou stopu i v gastronomii – například zajistit dobré české pivo, na které se hosté mohou spolehnout a které zároveň takto představíme mezinárodní klientele.
Pro Čechy by to mělo fungovat jako záruka standardu: pokud znají naše hotely v Praze nebo v Brně, dostanou stejnou kvalitu i v zahraničí, a mohou tak vyrazit i do destinací, kde třeba ještě nebyli - jako je Gruzie nebo Lotyšsko.
Přistupujete k vybavení a designu hotelů podle jednotného standardu, nebo je každý projekt unikátní?
K hotelům přistupujeme vysoce individuálně. Záleží na architektuře budovy, možnostech prostoru i profilaci hotelu – zda jde o menší boutique, nebo velký dům. Společně s Jaroslavem a celým managementem na hotely osobně jezdíme a řešíme úpravy na míru.
Například v Rize jsme se hned rozhodli zainvestovat do nového wellness, protože stávající bylo zastaralé. Do každého nového hotelu na začátku investujeme jednotky až desítky milionů korun, abychom ho pozvedli. Máme k dispozici jak interní kapacity, tak externí architekty a dodavatele, ale výběr řešení děláme vždy selektivně podle daného projektu.
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Riga versus Praha. Rozhoduje obsazenost i cena pokojů
Jaký je v Rize hotelový trh v porovnání s Prahou?
Když se podíváme na data za leden až červenec letošního roku a srovnáme Prahu s Rigou, je jasně vidět, že sezónnost v Rize je specifická a trh není úplně jednoduchý. Musí se zde intenzivně pracovat na tom, aby sem hosté jezdili, a je nutné aktivně řídit obsazenost i průměrnou cenu.
Za prvních sedm měsíců má Riga průměrnou obsazenost 69 procent, zatímco Praha dosahuje 75 procent. Průměrná cena pokoje v Rize činí 82 eur, kdežto v Praze je to 121 eur. I s těmito parametry musí člověk pracovat.
Je pro vás obsazenost klíčovým ukazatelem úspěšnosti byznysu, nebo dokážete fungovat ziskově i při nižší obsazenosti?
Naší strategií je mít vždy co nejvyšší obsazenost, ale samozřejmě ne za cenu toho, že bychom omezili komfort hostů nebo snížili jejich pohodlí v hotelu. Zároveň věříme, že obsazenost má být vysoká a cena musí přesně odpovídat hodnotě, kterou host dostává. Zákazník by měl odcházet spokojený s částkou, kterou zaplatil, a s pocitem, že za své peníze dostal skutečně dobrý deal.
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Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.