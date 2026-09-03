Babiš vzkázal Motoristům: Chcete šetřit? Tak ukažte kde
Schodek 389 miliard korun začíná být problémem i uvnitř vládní koalice. Motoristé chtějí hledat úspory a zastavovat projekty, na které podle nich stát nemá, SPD zase míří na dávky cizincům a podporu neziskových organizací. Premiér Andrej Babiš ale vzkazuje, že žádný vlastní seznam škrtů nabízet nebude a čeká konkrétní návrhy od partnerů.
Návrh státního rozpočtu se schodkem 389 miliard korun vyvolává čím dál větší napětí uvnitř vládní koalice. Motoristé i SPD chtějí hledat úspory, premiér Andrej Babiš ale odmítá přicházet s dalšími škrty za ně.
„My žádné návrhy nemáme, protože jsme vyjednávali s ministry,“ řekl Babiš novinářům. Současná podoba rozpočtu podle něj prošla jednáním vlády i analýzami a nyní čeká, s čím přijdou koaliční partneři.
Babiš už dříve uvedl, že za návrhem stojí. Kritici podle něj často požadují nižší deficit, ale nejsou schopni konkrétně říct, kde má stát ušetřit. Stejnou výzvu nyní směřuje i k Motoristům a je připraven vyslechnout také návrhy opozice.
Automobilka Volkswagen je zděšená z vývoje svých výsledků a dění na trhu. Zisková marže se pohybuje v koncernu pod čtyřmi procenty, a to je důvod k alarmu. Chystá se zavírání čtyř továren. Dotkne se to i českých dodavatelů dílů. Může to mít zásadní vliv na vývoj české ekonomiky.
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Automobilka Volkswagen je zděšená z vývoje svých výsledků a dění na trhu. Zisková marže se pohybuje v koncernu pod čtyřmi procenty, a to je důvod k alarmu. Chystá se zavírání čtyř továren. Dotkne se to i českých dodavatelů dílů. Může to mít zásadní vliv na vývoj české ekonomiky.
Motoristé chtějí škrtat projekty
Předseda Motoristů Petr Macinka chce s Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou jednat o systémových změnách, které by měly vést k úspornějšímu hospodaření státu v roce 2028.
Ve hře má být také pozastavení některých projektů, na které podle Motoristů stát nemá dostatek peněz.
Babiš zatím neví, s jakými konkrétními návrhy jeho koaliční partner přijde.
Andrej Babiš označil incidenty v Německu spojované s Ruskem za velmi vážné a slíbil podporu opatřením k posílení společné bezpečnosti. Je to pozoruhodný posun od politika, který ještě nedávno vyzýval Evropu, aby více mluvila o míru a méně o válce. Premiér patrně právě zjistil, že k ukončení konfliktu nestačí, aby si mír přál Andrej Babiš. Musel by ho chtít také Vladimir Putin.
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Andrej Babiš označil incidenty v Německu spojované s Ruskem za velmi vážné a slíbil podporu opatřením k posílení společné bezpečnosti. Je to pozoruhodný posun od politika, který ještě nedávno vyzýval Evropu, aby více mluvila o míru a méně o válce. Premiér patrně právě zjistil, že k ukončení konfliktu nestačí, aby si mír přál Andrej Babiš. Musel by ho chtít také Vladimir Putin.
SPD míří na dávky cizincům
Výhrady má také vládní SPD. Předseda Tomio Okamura chce prosazovat zastavení všech dávek cizincům včetně ukrajinských uprchlíků, a to i navzdory pravidlům Evropské unie.
SPD chce zároveň hledat úspory v podpoře nevládních organizací, které by podle Okamury neměly mít na státní peníze nárok.
Babiš uvedl, že se ještě před jednáním s Motoristy spojí s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou a bude zjišťovat, zda je možné u dávek pro Ukrajince něco ušetřit.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Schodek má vzrůst o desítky miliard
Návrh rozpočtu počítá v příštím roce s příjmy 2,189 bilionu korun, meziročně o 3,3 procenta vyššími. Výdaje mají vzrůst o 6,2 procenta na 2,578 bilionu korun.
Výsledkem má být schodek 389 miliard korun. Letos stát plánuje deficit 310 miliard.
Schillerová vysoký schodek hájí argumentem, že bez jeho prohloubení by Česku hrozila ekonomická stagnace. Opozice naopak označuje návrh za nezodpovědný a tvrdí, že takto vysoký deficit nedává v době hospodářského růstu smysl.
Podle analytiků je navržený schodek překvapivě vysoký a může přispět ke zdražení úvěrů včetně hypoték.
Vláda má na změny ještě necelý měsíc. Návrh musí poslat Poslanecké sněmovně do konce září. Další střet o podobu rozpočtu přijde už v pondělí večer na jednání koaliční rady, kde chtějí své výhrady předložit zástupci SPD.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.