Od Litvy po Uzbekistán. České vlaky dobývají svět
České železniční firmy získávají významné zakázky od Litvy přes Polsko až po Uzbekistán. Zhruba polovina produkce odvětví míří do zahraničí a hodnota exportu loni dosáhla přibližně 66 miliard korun. Z úspěchu velkých výrobců přitom těží také stovky tuzemských dodavatelů, technické školy a regiony, v nichž podniky působí.
Českému železničnímu průmyslu se daří prosazovat doma i v zahraničí. Jen v prvním pololetí letošního roku získaly tuzemské firmy několik významných mezinárodních zakázek. Odvětví podle Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) vytváří přibližně dvě procenta českého hrubého domácího produktu.
Zhruba polovina produkce českých železničních firem směřuje na zahraniční trhy. V roce 2025 dosáhla hodnota exportu přibližně 66 miliard korun.
České technologie míří do Litvy, Polska i Uzbekistánu
Společnost AŽD uspěla v tendru na zabezpečovací zařízení pro železniční projekt Rail Baltica v Litvě. Škoda Group uzavřela strategickou dohodu na dodávku deseti elektrických vlaků pro Uzbekistán a CZ LOKO dodá polskému dopravci PKP Intercity celkem 18 lokomotiv EffiShunter 1000.
V zahraničí se prosazují také další čeští výrobci. Brzdové systémy společnosti DAKO-CZ se stanou součástí nových kolejových vozidel pro zákazníky firem Stadler, Nymwag nebo Škoda Group. Společnost DTVS zase realizovala zakázky na výhybkové systémy například pro Brémy, Kolín nad Rýnem či německého správce železniční infrastruktury DB InfraGO.
„České firmy vítězí v zahraničních tendrech díky kvalitě, technologické úrovni a schopnosti dodat řešení přesně podle potřeb zákazníka. O to důležitější je prosazovat skutečně rovné podmínky mezinárodních soutěží a důsledněji chránit evropský trh před nekalou konkurencí,“ uvedla generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská.
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Zprávy z firem
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O zakázky se nehraje vždy za rovných podmínek
Úspěch na zahraničních trzích však podle asociace není samozřejmostí. Některé státy podmiňují účast v soutěžích výrobou přímo na svém území nebo zapojením místního partnera. Evropské společnosti navíc soupeří s konkurenty, jejichž cenové nabídky mohou výrazně ovlivňovat státní podpory.
ACRI proto upozorňuje na potřebu rovných pravidel v mezinárodních soutěžích a důslednější ochrany evropského trhu před nekalou konkurencí.
Jedna zakázka vytváří práci pro desítky dodavatelů
Firmy sdružené v ACRI zaměstnávají více než 23 tisíc lidí a jejich souhrnný roční obrat přesahuje 130 miliard korun. Na výrobu kolejových vozidel, zabezpečovacích systémů a železniční infrastruktury navazují stovky tuzemských subdodavatelů.
Jde o strojírenské, elektrotechnické a metalurgické podniky, IT společnosti, logistické firmy, zkušební laboratoře i certifikační organizace. Zakázky získané velkými výrobci, jako jsou Škoda Group, CZ LOKO nebo AŽD, tak přinášejí práci také desítkám menších podniků v jednotlivých regionech.
Českému železničnímu průmyslu se daří získávat miliardové zakázky v Evropě i za oceánem. AŽD se zapojí do budování koridoru Rail Baltica, CZ Loko dodá lokomotivy polskému národnímu dopravci a Bonatrans plánuje investovat až 93 milionů dolarů do své první továrny v Severní Americe. Export firmám pomáhá vykrývat slabší poptávku na domácím trhu.
České železniční firmy dobývají zahraničí. Bonatrans chystá továrnu v zámoři
Zprávy z firem
Českému železničnímu průmyslu se daří získávat miliardové zakázky v Evropě i za oceánem. AŽD se zapojí do budování koridoru Rail Baltica, CZ Loko dodá lokomotivy polskému národnímu dopravci a Bonatrans plánuje investovat až 93 milionů dolarů do své první továrny v Severní Americe. Export firmám pomáhá vykrývat slabší poptávku na domácím trhu.
Podle odhadů ACRI připadnou na každé přímé pracovní místo v železničním průmyslu další dvě až tři pracovní místa u subdodavatelů a ve službách.
Rozsah dodavatelského řetězce ukazuje například výroba tramvají Škoda 52T pro Prahu. Podílí se na ní přibližně 230 dodavatelů, přičemž více než tři čtvrtiny z nich pocházejí z České republiky.
„Železniční firmy jsou v řadě průmyslových regionů skutečnou kotvou. Udržují zde kvalifikovanou práci, investují do inovací, podporují školy a dávají zakázky stovkám dalších podniků. Když česká firma uspěje doma nebo v zahraničí, nepomáhá tím jen sobě, ale celému regionu a rozsáhlému dodavatelskému řetězci,“ doplnila Vopálenská.
Výroba a vývoj zůstávají v českých regionech
Významné výrobní a vývojové závody členů ACRI působí například v Plzni, Ostravě, Třinci, Bohumíně, České Třebové, Třemošnici, Přerově, Krnově, Pardubicích nebo na Olomoucku.
Vedle samotné výroby zde fungují konstrukční kanceláře, vývojová centra, inženýrská pracoviště a zkušební laboratoře. Podniky investují do výzkumu, digitalizace, automatizace výroby, bezpečnostních systémů i ekologičtějších pohonů.
Železniční společnosti zároveň spolupracují se středními průmyslovými školami, učilišti a technickými vysokými školami. Mezi jejich partnery patří například České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Pardubice nebo VŠB – Technická univerzita Ostrava. Třinecké železárny dokonce provozují vlastní střední odbornou školu.
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Z úspěchu firem těží také veřejné rozpočty
Vysoká zaměstnanost a exportní výkonnost odvětví přinášejí státu příjmy z daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Část daňových výnosů se prostřednictvím rozpočtového určení daní dostává také do rozpočtů obcí a krajů.
Pracovní místa v průmyslu navíc zvyšují kupní sílu domácností, která podporuje místní obchod a služby. Úspěch českých železničních firem tak podle ACRI nepředstavuje pouze potvrzení jejich technologické úrovně. Přispívá také k zaměstnanosti, exportu, technickému vzdělávání a dlouhodobému rozvoji českých regionů.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.