Investoři větří úspěch. Akcie Applu letos výrazně posilují
Apple prožívá rok velkých gest. Dlouholetý šéf technologické společnosti Tim Cook ke konci srpna opustil funkci výkonného ředitele a nahradil jej úspěšný technolog John Ternus. Jeho éra má být plná nových a inovativních technologií a produktů, které potvrdí status Applu jako největší firmy svého druhu na světě. Jak to vnímají investoři? Zá se, že velkému snu zatím věří, protože akcie letos posilují o více než 20 procent, což je nejvíc ze skupiny Magnificent 7, tedy největších technologických akcií světa.
Tolik změn Apple neprožil již poměrně dlouho. Střídání v čele společnosti je přitom změnou nejviditelnější a zároveň jde o určité překolejení jedné z největších firem světa. Timu Cookovi se totiž podařilo vybudovat na vizích Steva Jobse funkční kolos, který dokáže technicky, technologicky, a zejména logisticky vytvářet největší ekosystém světa čítající desítky zařízení, operační systém, digitální služby i streamovací služby.
Nyní bude na Johnu Ternusovi, aby tento ekosystém podpořil dalšími inovativními produkty. Prvním z nich by měl být nový iPhone, který bude prvním skládacím telefonem Applu vůbec. Očekávání od produktu, který podle nepotvrzených spekulací ponese označení Ultra, jsou veliká, přestože analytici neustále opakují, že v nabídce Applu půjde zejména v prvních měsících spíše o produkt pro specifickou část zákazníků.
Se začátkem září se tradičně pojí jedna důležitá událost technologického světa. Společnost Apple zveřejní novinky pro vánoční trh včetně nové generace telefonů, hodinek a sluchátek. Letos se očekává zejména na přelomové skládací telefony. První novinky již Apple zveřejnil – jsou jím nové počítače Mac Mini s pokročilými procesory M6 a M5 Pro a počítače Mac Studio pro profesionální tvůrce.
Apple chystá řadu novinek včetně skládacího iPhonu. První už zveřejnil
Zprávy z firem
Se začátkem září se tradičně pojí jedna důležitá událost technologického světa. Společnost Apple zveřejní novinky pro vánoční trh včetně nové generace telefonů, hodinek a sluchátek. Letos se očekává zejména na přelomové skládací telefony. První novinky již Apple zveřejnil – jsou jím nové počítače Mac Mini s pokročilými procesory M6 a M5 Pro a počítače Mac Studio pro profesionální tvůrce.
Nejlepší z akcií Magnificent 7
Věří těmto vizím akcionáři Applu? Podle letošního vývoje ceny akcií společnosti do velké míry ano. Od druhé půlky dubna, kdy došlo k oznámení změny v čele společnosti, akcie v podstatě soustavně posilují, a na konci července dokonce dosáhly historického rekordu, když se dostaly nad částku 340 dolarů za akcii. Následně v srpnu sice došlo k mírné korekci, která postihla celý trh, aktuálně se ale nadále obchodují na úrovni kolem 325 dolarů, tedy jen mírně pod rekordní výší. Od začátku roku tak akcie Applu posílily o dvacet procent, což je nejvíc ze všech akcií patřících do skupiny Magnificent 7. Překonává tak i výkon Nvidie.
Applu vedle velkého příběhu změny letos pomáhají také mimořádně silné výsledky. Ve svém třetím fiskálním kvartálu dosáhl Apple dvouciferného růstu tržeb i zisku, hrubá marže se navíc drží na mimořádných 48 procentech.
Analytici zároveň upozorňují, že akcie v současnosti je poměrně solidně naceněná, podíl ceny akcie k zisku (P/E) činí aktuálně zhruba 37, což je sice nad dlouhodobým průměrem S&P 500, nicméně jde o prémiovou značku, u níž často působí i FOMO efekt.
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Jak trh oceňuje novinky od Applu?
Aktuálně trh čeká na datum 9. září, kdy Apple oficiálně uvede nová zařízení. Trh tradičně spekulativně nakupuje v očekávání kolem nových funkcí, designu a dodavatelského řetězce.
Od roku 2010 akcie po prezentaci novinek v 11 ze 16 případů akcie reagovaly poklesem, nicméně ve třech čtvrtinách případů se akcie do 60 dní přehouply zpět do růstu.
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