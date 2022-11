Asie nezvládá nápor turistů. Přestože jich dojel jen zlomek toho, co před pandemií

Až na Čínu je turistům již otevřena celá Asie, ale návrat na předpandemické úrovně potrvá některým zemím i několik let. Například Japonsku. Přestože do země vycházejícího slunce dorazil zatím jen zlomek předcovidového počtu turistů, tamní sektor cestovního ruchu kolabuje, například v pohostinství zoufale chybí pracovníci.

Je to měsíc, co se turistům otevřelo Japonsko a Tchaj-wan. Plány tamních vlád, že jejich ekonomiky se po téměř třech letech bez mezinárodního turismu finančně rychle zahojí díky přílivu turistů, se potýkají s vážnými problémy.

Půl milionu místo čtyřiceti

Japonsko otevřelo své brány návštěvníkům 10. října po více než dvou a půl letech pandemické izolace, ale naděje na turistickou bonanzu zatím sráží nedostatek pracovníků v pohostinství. Tamní turistický sektor má problém přilákat zpět pracovníky, kteří z oboru odešli kvůli covidovým uzávěrám. A už se do něj nevrátili. Personálně oslabené podniky tak po uvolnění omezení nezvládají nápor po cestování lačných turistů.

Japonský premiér Fumio Kišida počítá s tím, že cestovní ruch pomůže oživit ekonomiku a země tak alespoň něco vytěží ze slabého jenu. Japonská měna klesla v posledních měsících nejníže za posledních 24 let. To ale činí zemi vycházející slunce atraktivnější, repektive levnější pro zahraniční turisty.

V roce 2022 zatím Japonsko navštívilo jen něco málo přes půl milionu návštěvníků, ve srovnání s rekordními 31,8 miliony v roce 2019. Vláda pro rok 2020 počítala s 40 miliony turistů kvůli plánované letní olympiádě. Nevyšlo ani jedno. Olympiáda se nakonec konala až o rok později, a to bez účasti zahraničních diváků.

Nebude to hned

Japonský premiér Kišida minulý měsíc uvedl, že cílem vlády je získat z mezinárodního turismu pět bilionů jenů (830 miliard korun) ročně. Takové plány jsou podle analytiků skutečně během na dlouhou trať. Výdaje zahraničních návštěvníků dosáhnou v roce 2023 pouze 2,1 bilionu jenů a do roku 2025 nepřekročí předpandemickou úroveň, uvedl Takahide Kiuchi, ekonom z Nomura Research Institute.

Vlajkový dopravce Japan Airlines zaznamenal od oznámení o uvolnění hranic nárůst rezervací na trojnásobek, řekl deníku Nikkei šéf aerolinky Yuji Akasaka. Přesto se poptávka po mezinárodním cestování plně zotaví až kolem roku 2025. V tom, že návrat na předcovidové úrovně nebude okamžitý se shodnou i majitelé obchodů spoléhajících na turisty. „Nemyslím si, že dojde k náhlému návratu k předpandemické situaci,“ řekl deníku Japan Today Sawato Shindo, šéf společnosti Amina Collection, která provozuje 120 obchodů s dárky a suvenýry.

Čína si jede svou

Nejlidnatější země světa i téměř tři roky po prvním potvrzeném případu covidu ve Wu-chanu trvá na nulové toleranci. Postoj Číny se už nyní vymyká přístupu všech ostatních i v regionu východní Asie, kde vlády ukončovaly covidové restrikce vůbec nejpomaleji na světě. Naděje, že by Peking mohl uvolnit svou zero covid politiku po tolik očekávaném sjezdu komunistické strany, definitivně padla.

Dokonce i Hongkong – poloautonomní čínský region, který má odlišnou pohraniční politiku než pevninská Čína – v září ukončil to, co bylo kdysi jedním z nejpřísnějších cestovních omezení na světě. Uvolnění cestovních restrikcí Honkonžané slavil dovolenou v cizině. Naopak turisté se do Hongkongu zatím moc nehrnou.

