Cestovní ruch se zotavuje. Turistů v Česku bylo v létě téměř stejně jako v době před covidem

V hotelech, penzionech a kempech v Česku se v letošním třetím čtvrtletí ubytovalo 7,3 milionu hostů, meziročně o 11 procenta víc. Proti létu roku 2019, ve kterém cestovní ruch ještě neovlivňovala epidemie koronaviru, byla návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení jen o tři procenta nižší, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Počet přenocování hostů se ve sledovaném období meziročně zvýšil o 7,4 procenta na 20,4 milionu nocí.

Reklama

„Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 7,3 milionu hostů, což bylo o 11 procent více než v loňském roce. Počty ubytovaných zahraničních hostů v letní sezóně byly vyšší než loni, ale poptávka domácích turistů po ubytování se snížila,“ uvedla Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

REPORTÁŽ: Turisté se vracejí do Las Vegas, a to je problém Money Světová metropole hazardu se po covidovém kolapsu opět plní. Jenže chybí ti nejbonitnější návštěvníci a stejně tak zaměstnanci. To hotelům na slavném, neony posetém Stripu znemožňuje vyrovnat se s náporem návštěvníků. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Návštěvnost hotelů se v období července až září meziročně zvýšila o 23,9 procenta, celkem to bylo 4,2 milionu hostů. V penzionech se ubytovalo méně osob než loni, nastal pokles o 6,2 procenta. Také provozovatele kempů hlásili horší sezónu než před rokem. Počet ubytovaných Čechů se tam snížil o 6,6 procenta. Regionálně se celkový počet ubytovaných zvýšil v šesti krajích republiky, a to díky zahraniční klientele. Domácích hostů ve všech regionech Česka meziročně ubylo.

Nejvíce jezdí Němci a Slováci

Zahraničních hostů podle státního občanství se ve 3. čtvrtletí nejvíce ubytovalo z Německa. Němci stále tvořili více než pětinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních, což představuje 582 tisíc příjezdů. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o téměř tři pětiny.

Druhou nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska (264 tisíc) s meziročním zvýšením o 58,1 procenta. Na třetím místě se umístili hosté z Polska (248 tisíc příjezdů, meziroční nárůst o 73,1 procenta). Z mimoevropských zemí byli v ubytovacích zařízeních nejvíce zastoupení obyvatelé Spojených států amerických (139 tisíc příjezdů) a v počtech přenocování také turisté z Izraele (195 tisíc nocí).

Aerolinky si mnou ruce. Drahé letenky lidem chuť cestovat nevzaly Money Finanční trhy se možná svíjejí v křečích a inflace doléhá na spotřebitele, ale lidé stále létají v hojných počtech. Levnější letenky tak zůstávají v nedohlednu. Zdeněk Pečený Přečíst článek