Davy turistů z Číny už zase zaplní ulice Prahy. A budou utrácet

Čeští podnikatelé v cestovním ruchu se dočkali. Už brzy by se do Prahy a jiných českých měst mohly vrátit davy čínských turistů. Čína totiž zrušila zákaz pořádání skupinových zájezdů z dob pandemie nemoci covid-19 do dalších 78 zemí. A je mezi nimi i Česko.

Čína zrušila zákaz skupinových zájezdů do dalších 78 zemí. Jsou mezi nimi destinace jako Japonsko, USA, Austrálie, ale také Česká republika a Slovensko. Rozhodnutí má okamžitou platnost, oznámilo čínské ministerstvo kultury a cestovního ruchu.

Čína již v prvním čtvrtletí umožnila pořádaní skupinových zájezdů do 60 zemí. Nyní se rozhodla tento seznam dále rozšířit.

V roce 2019, před vypuknutím pandemie nemoci covid-19, byla Čína největším trhem pasivního, tedy výjezdového cestovního ruchu na světě. Podle čínského statistického úřadu v tomto roce uskutečnili Číňané do zahraničí 169 milionů cest, uvedl na svých internetových stránkách list China Daily.

Kdo si počká...

Turisté z pevninské Číny také v zahraničí utráceli více než turisté z kterékoliv jiné země. Podle agentury Reuters v roce 2019 utratili dohromady 255 miliard dolarů (5,6 bilionu korun), přičemž skupinové zájezdy na této částce měly podíl 60 procent. Absence čínských turistů od vypuknutí pandemie způsobila finanční potíže mnoha podnikům závislým na cestovním ruchu po celém světě.

Mezi zeměmi, kam nově mohou čínské cestovní kanceláře pořádat skupinové zájezdy, jsou také Německo, Británie, Polsko, Jižní Korea, Turecko, Mexiko či Indie. Na seznamu chybí Kanada, která má v poslední době s Čínou obzvláště napjaté vztahy. Již dříve Čína povolila skupinové zájezdy to Thajska, Ruska, na Kubu, do Argentiny, Nepálu, Francie, Portugalska či Brazílie.

Čína nikdy nevysvětlila svůj přístup ke schvalování. Analytici poznamenali, že země, které potřebovaly více času na schválení, mají s Čínou větší politické nebo obchodní napětí, poznamenala agentura Reuters.

Nakolik uvolnění turistických zájezdů zemím z nejnovějšího seznamu pomůže ukáže čas. Mezinárodní lety do Číny a z Číny byly v červenci na pouhých 53 procentech úrovně roku 2019.