Ekonomika USA vytvořila více pracovních míst. Cena ropy v reakci klesla

Americká ekonomika v listopadu vytvořila zhruba 263 tisíc pracovních míst, což je více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti v největším hospodářství světa pak zůstala na 3,7 procenta, oznámilo dnes americké ministerstvo práce.

Američtí zaměstnavatelé minulý měsíc navzdory vysoké inflaci a pomalému růstu ekonomiky nabírali nové zaměstnance, což je podle analytiků známka odolnosti vůči razantnímu zvyšování úrokových sazeb v USA.

Spolu s přijímání nových zaměstnanců se zvyšují i mzdy. V listopadu se průměrná hodinová mzda meziročně zvýšila o 5,1 procenta. To by mohlo zkomplikovat snahy americké centrální banky (Fed) o omezení inflace. Šéf Fedu Jerome Powell tento týden zdůraznil, že zaměstnanost a mzdy rostou příliš rychle na to, aby Fed mohl rychle zpomalit inflaci.

Americký dolar a výnosy z dluhopisů americké vlády po zveřejnění dnešní statistiky prudce posílily. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, si připisoval přes půl procenta na 105,37 bodu. Před zveřejněním statistiky o vývoji na trhu práce oslaboval.

Ropa reagovala poklesem

Ceny ropy na světových trzích se dopoledne zvyšovaly v očekávaní, že chystané omezení dovozu ruské ropy do Evropské unie zvýší poptávku. Odpoledne ale ropa zisky odevzdala po příznivé statistice ze Spojených států, která podle analytiků ukázala, že americký trh práce zůstává silný a že centrální banka (Fed) zatím nemá prostor k výraznějšímu zpomalení tempa zvyšování úrokových sazeb.

Severomořská ropa Brent se prodávala za 86,20 dolarů (2006 korun) a proti předchozímu závěru vykazovala pokles o 0,3 procenta. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) s dodáním v lednu se obchodovala přibližně za 80,60 dolarů (1866 korun) a ztrácela zhruba 0,1 procenta.

K rannímu růstu cen přispěly i známky uvolňování protipandemických restrikcí v Číně, což by znamenalo zvýšení poptávky po palivech. Čína je druhou největší ekonomikou světa, prosazuje ale nulovou toleranci vůči covidu-19. Nařízená omezení pak zpomalují ekonomiku a s tím i poptávku po ropě a ropných produktech. Analytici ale varují, že významný posun v dosavadní politice nelze v Číně pravděpodobně očekávat ještě několik měsíců.

Obchodníci sledují i jednání evropských vlád, které zatím nestanovily cenový strop na ruskou ropu, jejíž dovoz do EU po moři se od pondělí chystají zakázat. Podle diplomatů, na které se odvolává agentura Reuters, vlády zemí EU předběžně pracují se stropem 60 dolarů (1399 korun) za barel. Návrh počítá i s mechanismem, který zaručí, že strop neustále bude alespoň pět procent pod tržní cenou. Zatím ale pořád chybí oficiální schválení návrhu.

