Zlatý věk Ameriky začíná, řekl Trump. Možná tak pro miliardáře, reagovali demokraté

Americký prezident Donald Trump ve svém projevu k oběma komorám Kongresu sliboval začátek zlatého věku pro Spojené státy, daňové úlevy pro Američany i nová cla pro obchodní partnery Spojených států. Reakce demokratů byla okamžitá. Trump podle nich zavleče USA do recese a běžní Američané se nebudou mít líp, možná tak Trumpovi přátelé z řad miliardářů.

Reklama

Trump za svou hlavní prioritu označil záchranu americké ekonomiky a obvinil minulou administrativu ze způsobení masivní inflace. Zákonodárce požádal, aby schválili opatření k posílení ochrany hranic. Ke konci projevu, který trval zhruba 100 minut, a byl tak nejdelší za poslední desetiletí, řekl, že „neúnavně“ pracuje na ukončení brutálního konfliktu na Ukrajině.

Prezident zahájil projev před zákonodárci za hlasitého potlesku svých republikánských spolustraníků, kteří skandovali USA, USA, USA. Hned v úvodu projevu byl za jeho narušení vyveden ze Sněmovny reprezentantů demokrat Al Green.

„Naše hrdost je zpět. Naše sebevědomí je zpět. A americký sen je na vzestupu, silnější a lepší než kdykoli předtím. Nic nemůže zastavit americký sen,“ uvedl Trump s tím, že od svého nástupu do funkce 20. ledna udělal víc než jiné administrativy za čtyři roky nebo za osm let, tedy jedno či dvě prezidentské funkční období.

Reklama

„Před šesti týdny jsem stál pod kopulí Kapitolu a prohlásil, že nastává zlatý věk Ameriky. Od té chvíle se nejedná o nic jiného než o rychlé a neúnavné kroky, které mají nastolit největší a nejúspěšnější éru v dějinách naší země,“ řekl Trump. Svého předchůdce v Bílém domě Joea Bidena označil za nejhoršího prezidenta v dějinách USA a následně zkritizoval demokraty v publiku. „Nemohu říct vůbec nic, co by je potěšilo,“ řekl Trump s tím, že by demokraty nepotěšilo, ani kdyby „našel lék na strašlivou nemoc“.

Za svou největší prioritu Trump označil „záchranu“ americké ekonomiky a zajištění úlevy pracujícím rodinám. Prohlásil, že po vládě svého předchůdce zdědil „ekonomickou katastrofu a inflační noční můru“, přičemž Bidenovi přičetl mimo jiné vysoké ceny vajec. Trump v projevu slíbil, že Američanům sníží daně a také, že brzy představí opatření, jehož cílem bude navýšit produkci „kritických surovin a vzácných zemin“. Také slíbil snížení cen energií. Trump podle agentury AP rovněž řekl, že od 2. dubna USA zavedou „reciproční cla“ na většinu svých obchodních partnerů. To by se mohlo týkat i Evropské unie. Dodal, že díky clům USA znovu zbohatnou, ačkoliv nevyloučil, že tato opatření způsobí menší potíže.

Trump v projevu pochválil Mexiko za to, že v minulých dnech vydalo do USA vůdce kartelů. „Potřebujeme však, aby Mexiko a Kanada udělaly mnohem více, aby zastavily příliv fentanylu přes hranice,“ prohlásil a vyzval Kongres, aby přijal zákony ke zvýšení bezpečnosti hranic.

Šéf Bílého domu rovněž vyzdvihl odstoupení USA od řady mezinárodních dohod, jako je Pařížská klimatická dohoda, a organizací, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle republikánského prezidenta USA už nebudou „woke“. Woke je výraz často označující různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Termín republikáni a jim naklonění komentátoři často používají pejorativně.

Trump opět vyzval Kanadu k připojení. Bez našich peněz nebudou schopni existence, uvedl Politika Spojené státy dotují Kanadu stovkami miliard dolarů, ačkoli nic od svého severního souseda nepotřebují, napsal na své síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Kanaďany znovu vyzval, aby se připojili k USA, čímž by získali lepší vojenskou ochranu a zbavili se cel. ČTK Přečíst článek

V Kongresu nechyběl ani Trumpův blízký poradce a nejbohatší muž světa Elon Musk, který vede skupinu pro zefektivnění státní správy. Muskovi Trump poděkoval za pomoc s ukončením „flagrantního plýtvání“ peněz daňových poplatníků.

Trump také zopakoval před zákonodárci, že Spojené státy potřebují Grónsko kvůli své národní bezpečnosti. Také zopakoval, že jeho administrativa bude usilovat o to, aby USA znovu získaly kontrolu nad Panamským průplavem. Ke konci projevu Trump řekl, že obdržel dopis od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ukrajinská hlava státu v něm podle Trumpa vyjadřuje ochotu vrátit se k jednacímu stolu a podepsat dohodu o nerostech. „Obdrželi jsme silné signály, že jsou připraveni na mír,“ uvedl Trump o Rusku.

Trumpův projev, který byl často přerušovaný potleskem republikánů, trval zhruba hodinu a 40 minut. Byl to tak nejdelší proslov amerického prezidenta na společném zasedání obou komor Kongresu. Předchozí rekord držel Bill Clinton. Jeho projev o stavu unie trval v roce 2000 zhruba hodinu a 29 minut, napsala agentura AP. „Zlatý věk Ameriky teprve začíná,“ řekl Trump v závěru.

Karel Pučelík: Zvládla by se Ukrajina bránit jen s Evropou za zády? Názory Pokud by Donald Trump zastavil vojenskou pomoc, tak by se Ukrajina dostala do velmi problematické situace. Mohla by Rusku čelit jen s pomocí evropských spojenců? Z analýzy vlivného magazínu Politico a vyjádření některých evropských lídrů vyplývá, že by se Evropa měla začít na tuto alternativu připravovat ihned, ačkoli Trump zatím o zastavení pomoci veřejně nemluví. Jeho politika však bývá nestabilní. Karel Pučelík Přečíst článek

Reakce demokratů na Trumpův projev

Trump jedná nezodpovědně, může způsobit recesi, uvedla v reakci demokratů na projev senátorka z Michiganu Elissa Slotkinová. Zároveň prohlásila, že někdejší republikánský prezident Ronald Reagan, na kterého Trump rád odkazuje, se po událostech z minulého týdne „obrací v hrobě“. Odkázala tak na páteční roztržku mezi Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Oválné pracovně, na níž Trump se svým viceprezidentem J.D. Vancem ukrajinskému prezidentovi vyčítali, že podle nich neprojevil dostatečný vděk za americkou pomoc.

Slotkinová, která je v senátorské funkci od ledna, v reakci uvedla, že si Trump přivlastnil Reaganův slogan „mír skrze sílu“, ale nepochopil, v čem spočívá síla Spojených států. „Všichni si přejeme konec války na Ukrajině, ale Reagan chápal, že skutečná síla vyžaduje, aby Amerika spojila svou vojenskou a ekonomickou moc s morální srozumitelností, a tato scéna v Oválné pracovně nebyla jen špatnou epizodou reality show, ale shrnovala celý Trumpův přístup ke světu,“ uvedla Slotkinová ve své výtce.

Trump otevřel Putinovi cestu k větší agresi, zní od amerických demokratů Politika Američtí demokraté ostře odsoudili rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa přerušit americkou vojenskou pomoc Ukrajině a vyzývají k jeho zrušení. Trump tímto krokem svému ruskému protějšku Vladimirovi Putinovi otevřel dveře k většímu násilí na Ukrajině, varovala Jeanne Shaheenová, vysoce postavená demokratka v zahraničním výboru Senátu. Demokratický kongresman Brendan Boyle prezidentovo rozhodnutí označil za bezohledné, neobhajitelné a přímo ohrožující americkou národní bezpečnost, uvádí média. ČTK Přečíst článek

Trump se podle demokratky rád „přátelí s diktátory jako je Vladimir Putin“, zatímco ubližuje spojencům, jako je Kanada.

Podle Slotkinové volby daly jasně najevo, že „ceny jsou vysoké a vláda musí více reagovat“ na potřeby občanů. „Změny ale lze dělat zodpovědným způsobem nebo bezohledným způsobem. Můžeme dělat změny, aniž bychom zapomněli, kdo jsme jako země a jako demokracie,“ uvedla Slotkinová v narážce na Trumpa.

Demokratka poznamenala, že Trump velkou část svého projevu věnoval ekonomice, přičemž podotkla, že zahajování obchodních válek poškodí průmysl a může přinést recesi. Poukázala přitom na zavedení nových amerických cel na dovoz z Kanady. „Státní dluh se bude zvyšovat, ne snižovat, a pokud si nedá pozor, mohl by nás dovést přímo do recese,” řekla. Trumpovy ekonomické plány podle ní vyjdou draho Američany s průměrnými mzdami, zatímco úlevy přinesou prospěch prezidentovým „přátelům z řad miliardářů“. „Potřebujeme daňový systém, který bude spravedlivý pro lidi, kteří nevydělávají miliardu dolarů,” řekla. Trump v projevu slíbil, že se daně sníží všem Američanům.

V projevu se demokratka také zaměřila na Trumpovo tažení proti byrokracii a skupinu pro zefektivnění státní správy, jejímž vedením prezident pověřil miliardáře Elona Muska. „Je v Americe někdo, komu nevadí, že on a jeho parta dvacetiletých mladíků používají vlastní počítačové servery k tomu, aby se hrabali ve vašich daňových přiznáních, zdravotních informacích a bankovních účtech?,“ řekla o Muskovi. Dodala, že vládu je třeba zefektivnit, ale nesmí nastat chaos, přičemž zkritizovala „bezmyšlenkovité“ propouštění federálních zaměstnanců.