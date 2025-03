Lukáš Kovanda: „Vaječná krize“ v USA nutí Trumpa vzít zavděk vejci z Evropy

Americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa by ráda navýšila dovoz vajec z EU. Zatím plánuje udělit dovozní licenci vaječným produktům dováženým z Nizozemska, které je největším světovým vývozcem vajec.

Spojené státy se i tak chtějí vypořádat s rekordní cenou vajec, plynoucí z vlastní „vaječné krize“, která v zemi zuří v důsledku rozsáhlého výskytu ptačí chřipky. Ta decimuje chovy drůbeže a nosnic a způsobuje znatelný pokles produkce vajec, jejichž nedostatek na trhu přiživuje inflaci v segmentu potravin. Trump přitom ve své volební kampani vinil z inflace předchozí Bidenovu administrativu a sliboval, že výrazné cenové tlaky zkrotí.

Nizozemsko se tak připojí ke Kanadě a Litvě, což jsou země, které dle amerických úřadů splňují stejné standardy jako ty uplatňované na domácí, americké producenty vajec.

Spojené státy plánují celkově navýšit dovoz vajec až o 100 milionů kusů v příštím jednom až dvou měsících. Jednají za tím účelem se třemi až čtyřmi zeměmi, jak dříve v tomto týdnu uvedla ministryně zemědělství USA Brooke Rollinsová.

O vývoz do USA se zajímají také jejich stěžejní evropští producenti a zpracovatelé, Francie a Německo. Pokud i oni by začali vyvážet do USA, zmenší se nabídka vajec na trhu EU, což by mohlo vést k růstu cen vajec i v Česku.

Průměrná cena vajec v Česku přitom už nyní atakuje hodnotu pěti korun za kus, takže je na poměry posledních patnácti let výrazně nadprůměrná (viz graf ČSÚ). Lze navíc očekávat růst poptávky po vejcích, a to z důvodu blížících se Velikonoc, které nastanou příští měsíc. Velikonoční pondělí letos připadá na 21. dubna.