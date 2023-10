Karel Pučelík: Zhatí antivaxer Kennedy Bidenovu kandidaturu? Bát by se měl spíš Trump

Syn Bobbyho Kennedyho a synovec JFK opouští demokraty a do prezidentských voleb půjde jako nezávislý. Jak kandidatura konspirátora a odpůrce očkování ovlivní kampaň, není jisté. V klidu ale nemůže být Donald Trump ani Joe Biden.

Potomek slavného politického rodu Robert Kennedy Jr. v pondělí ve Filadelfii oznámil, že odstupuje ze souboje o demokratickou nominaci do prezidentských voleb. Kandidovat bude jako nezávislý, což je ta horší varianta. Je téměř jisté, že by si ho zástupci Demokratické strany do prezidentského klání nevybrali a jeho kampaň by brzy skončila, takto jim ale může ještě pořádně zatopit.

Nezávislý kandidát či reprezentant nějaké „třetí strany“ (třeba zelených nebo libertariánů) bývá většinou jen do počtu či protestní volbou. V historii se ale najde i precedent, kdy politik nepatřící ani k demokratům ani k republikánům volby zásadně ovlivnil. V roce 1992 to byl miliardář Ross Perot, který ve volbách získal 19 procent hlasů, které možná stály George H.W. Bushe druhý mandát (i když podle průzkumů obíral i Billa Clintona).

Perot a ostatní outsideři dokázali získat deset procent i o čtyři roky později. Pak se již zisky nezávislých a třetích stran pohybovaly v řádu jednotek procent, nejvíce 5,7 procenta v roce 2016 (hlavně „zásluhou“ zelené Jill Steinové). Mnohé indicie naznačují, že Kennedyho kandidatura by mohla patřit mezi tyto anomálie. „Není jasné, zda současné průzkumy představují Kennedyho spodní hranici, strop nebo něco mezi tím. Mohl by však mít finanční prostředky na to, aby vedl důvěryhodnou kampaň,“ uvádí Politico.

Hrozba pro Bidena nebo Trumpa?

Lovit v demokratických i republikánských vodách bude podle dosavadních analýz nejspíš i Kennedy. Vzhledem k jeho i klanové příslušnosti k demokratům se však musí obávat členové strany s oslíkem ve znaku. Nepomáhá ani neoblíbenost úřadující hlavy státu. Voliči Joea Bidena často považují za lepší volbu hlavně proto, že není Donald Trump. A to by mohlo být v určité konstelaci málo.

Tím samozřejmě není myšleno, že by Kennedy Bidena porazil, ale mohl by mu ubrat zlomová procenta. Aktuální předpovědi Kennedyho zisků se pohybují kolem čtrnácti procent. Podle průzkumů prorepublikánské firmy Echelon Insights přetahuje šestnáct procent voličů, kteří naposledy volili Bidena, deset procent pochází z Trumpova republikánského tábora.

Jasnou odpověď nenabízí ani průzkum agentur Reuters a Ipsos. Vyplývá z něj, že oba hlavní kandidáti část voličů ztratí. Kdyby Kennedy získal čtrnáct procent, byla by Bidenova podpora na 31 procentech, Trumpova na 33 procentech, ale třináct procent dalších nebylo rozhodnuto. Podle dalších analýz ale větší nebezpečí hrozí Trumpovi, Kennedy totiž alespoň v posledních letech nebyl demokratem s běžnými názory. Očekávaná odveta Bidena a Trumpa by však byla dost možná velmi těsná, a tak se každé procento musí dvakrát obrátit.

Vyznavač konspiračních teorií

Přes to všechno zcela jistě nebude synovec bývalého prezidenta Johna F. Kenndyho a syn jeho bratra Roberta seriózní volbou. Dlouhodobě nepatří do hlavního proudu americké politiky. Důvěryhodnost mu nedodává ani zázemí slavné rodiny. Ostatně zbytek rodiny z jeho rozhodnutí nadšený není. „Rozhodnutí našeho bratra Bobbyho kandidovat jako třetí strana proti Joe Bidenovi je pro naši zemi nebezpečné,“ uvedli na sociální síti X jeho sourozenci.

Kennedy nikdy nezastával žádnou volenou politickou funkci. Začínal jako environmentální právník, ale postupně se stal hlasatelem konspiračních teorií a odpůrcem očkování. Zastával i tezi, že za autismus u dětí můžou vakcíny. Nedávno si také vysloužil kritiku za antisemitismus, když tvrdil že covid zkonstruován tak, aby ušetřil Židy.

Právě Kennedyho extrémní názory by ve finále mohli Bidenovi ve volbách pomoci, protože obskurnost a vyhraněnost dělá Kennedyho populárnějšího spíše mezi příznivci republikánů, jak naznačují i data. To koneckonců mohl být i důvod proč se pustil do kandidatury na vlastní pěst, protože viděl, že mezi demokraty neprorazí.