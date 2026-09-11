Žebříček miliardářů drtí Američané. Jediný Evropan vypadl z první desítky
Problémy v segmentu luxusního zboží poslaly akcie francouzského konglomerátu LVMH dolů. A s nimi padá také hodnota majetku nejbohatšího Evropana a zakladatele LVMH Bernarda Arnaulta. Jeho majetek podle Bloombergu klesl na 143 miliard dolarů, čímž vypadl ze žebříčku deseti nejbohatších lidí světa. A ten se tak poprvé od roku 2012 stal čistě americkou záležitostí.
Akcie společnosti LVMH, která prodává luxusní zboží značek jako Louis Vuitton nebo Dior, padají. Společnosti se nedaří zvrátit pokles poptávky, který je způsoben zejména globální geopolitickou situací, ale také restriktivní obchodní politikou a situací v Číně. V důsledku toho akcie jen v letošním kalendářním roce odepisují více než 35 procent a obchodují se na úrovni kolem 411 eur.
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Názory
Americký prezident Donald Trump na předvolebním srazu republikánů ohlásil takzvanou Trumpovu dividendu. Půjde o výplatu pro voliče republikánů ve výši 5000 dolarů. „Teď už musíme jenom vyhrát,“ prohlásil prezident bez dalších detailů. Reakce českých fanoušků Donalda Trumpa jsou zatím minimální, ale jistě brzy najdou způsob, jak to pochválit, protože zcela jistě nejde o uplácení voličů, ale o „dividendu“, tedy podíl na zisku.
Kvůli propadům akcií pak agentura Bloomberg přepočítala hodnotu jmění nejbohatšího Evropana a zakladatele LVMH Bernarda Arnaulta. A v letošním roce se jeho majetek zmenšil o téměř 65 miliard dolarů a aktuálně jej Bloomberg odhaduje na 143 miliard. Přestože francouzský miliardář zůstává nejbohatším Evropanem, vypadl po dlouhých letech z Top 10 Bloomberg Billionaires Indexu, když jej na desáté příčce nahradil legendární investor Warren Buffett.
„Letošní propad majetku Bernarda Arnaulta ve výši 65 miliard dolarů je nejvyšší ze všech pěti set nejbohatších lidí světa. Na jeho podnikání tvrdě dopadla válka na Blízkém východě, která utlumila poptávku v nákupních centrech typu Dubaje po značkách z impéria LVMH – od módních domů a klenotníků jako Dior, Louis Vuitton a Tiffany až po luxusní alkohol, například šampaňské Dom Pérignon či koňak Hennessy,“ uvádí Tara Patel z Bloombergu.
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Reality
Devět pokusů kupce nepřineslo, stát to zkouší znovu. Historický areál zámku Štiřín půjde na začátku října už podesáté do elektronické aukce. Tentokrát se však změnil rozsah nabízeného majetku. Část nemovitostí, o které dlouhodobě usilovala obec Kamenice kvůli chodníkům a mateřské škole, už stát obci bezúplatně převedl. Samotný zámek s parkem a rozsáhlým zázemím dál čeká na nového majitele.
Americký klub bohatých
Podle Bloombergu se tak žebříček deseti nejbohatších lidí stal ryze americkým klubem. A to vůbec poprvé od roku 2012, od kdy Bloomberg žebříček v této podobě zveřejňuje.
Na jeho čele dál zůstává Elon Musk, jehož majetek sice již klesl pod bilion dolarů, ale jeho momentální hodnota činí podle Bloombergu 919 miliard dolarů. Ani součet majetků byznysmenů na druhé, třetí a čtvrté pozici by dohromady nedal takovou částku. Druhý je nadále spoluzakladatel Googlu Larry Page, třetí je Jeff Bezos z Amazonu a čtvrtý druhý zakladatel Googlu Sergey Brin.
Nejbohatším Čechem je podle aktuálního žebříčku Bloomberg Billionaires Index většinový vlastník CSG Michal Strnad s majetkem 20,2 miliardy dolarů (a je tak 133. nejbohatším člověkem světa), na 148. příčce je Renáta Kellnerová se svou rodinou. Mezi 500 nejbohatších lidí světa se dostali ještě Daniel Křetínský a Karel Komárek.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.