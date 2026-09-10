Štiřín znovu hledá majitele. Stát posílá zámecký areál už podesáté do aukce
Devět pokusů kupce nepřineslo, stát to zkouší znovu. Historický areál zámku Štiřín půjde na začátku října už podesáté do elektronické aukce. Tentokrát se však změnil rozsah nabízeného majetku. Část nemovitostí, o které dlouhodobě usilovala obec Kamenice kvůli chodníkům a mateřské škole, už stát obci bezúplatně převedl. Samotný zámek s parkem a rozsáhlým zázemím dál čeká na nového majitele.
Příběh zámku Štiřín má další pokračování. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyhlásil desáté kolo elektronické aukce historického areálu nedaleko Prahy. Proběhne od 1. října od 10 hodin do 2. října do stejného času.
Minimální cena zůstává na 720 milionech korun, tedy na stejné úrovni jako při předchozím kole. Zájemci musí nejpozději do konce září složit kauci 20 milionů korun a minimální navýšení při dalších příhozech činí 50 tisíc korun.
Právě předchozí, devátý pokus skončil bez vítěze. Do aukce se tehdy přihlásil a kauci složil nejméně jeden zájemce, nikdo však nakonec neučinil ani jediný příhoz.
Zámek Štiřín se neprodal ani v osmé aukci, pořádané státem. Cena za jeden rok aukce od aukce padala ze 3,4 miliardy korun až na 796 milionů korun. Do poslední aukce se sice přihlásil „zájemce“, jenže nepřihazoval, takže i tato aukce skončila fiaskem. Další aukce ve stávajícím formátu zřejmě nebude, stát se domluvil s obcí Kamenice, kde zámek stojí, že jí přenechá některé pozemky. „Volby by na tyto domluvy neměly mít vliv, ale obávám se, že mohou mít,“ říká Pavel Čermák, starosta Kamenice.
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Zámek Štiřín se neprodal ani v osmé aukci, pořádané státem. Cena za jeden rok aukce od aukce padala ze 3,4 miliardy korun až na 796 milionů korun. Do poslední aukce se sice přihlásil „zájemce“, jenže nepřihazoval, takže i tato aukce skončila fiaskem. Další aukce ve stávajícím formátu zřejmě nebude, stát se domluvil s obcí Kamenice, kde zámek stojí, že jí přenechá některé pozemky. „Volby by na tyto domluvy neměly mít vliv, ale obávám se, že mohou mít,“ říká Pavel Čermák, starosta Kamenice.
Kupce hledá stát už dva roky
Štiřín přešel pod správu ÚZSVM v roce 2023 poté, co o něj neprojevila zájem žádná jiná státní instituce. Od té doby se stát snaží pro rozsáhlý zámecký areál najít soukromého investora.
První aukce v roce 2024 začínala na 3,3 miliardy korun. V dalších kolech stát postupně měnil nejen cenu, ale i samotný rozsah nabízeného majetku. Z prodeje například vypadla část pozemků v zámeckém parku, které převzaly Lesy ČR.
Najít pro Štiřín nové využití přitom nebude jednoduché. Nejde jen o reprezentativní barokní sídlo, ale o rozsáhlý památkově chráněný komplex. Nabídka zahrnuje 64 hotelových pokojů v pěti budovách, dvě restaurace, vinárnu, jídelnu, společenské sály, wellness zázemí a kapli. Součástí je také anglický park.
Část majetku už získala Kamenice
Aktuální kolo se od předchozích pokusů liší ještě v jednom podstatném ohledu. Z prodeje byly vyjmuty nemovitosti či jejich části, o které požádala obec Kamenice kvůli plánované výstavbě chodníků a mateřské školy. Stát je mezitím obci bezúplatně převedl.
„V našem zájmu bylo postupovat podle toho, co je pro nás nejdůležitější. A to bylo zajistit si tam průchod okolo zámku,“ uvedl starosta Pavel Čermák v rozhovoru pro Newstream. Obec se obávala, že pokud areál získá soukromý majitel, mohlo by se pěší propojení mezi jednotlivými částmi Kamenice zkomplikovat.
Samotný zámek ale Kamenice převzít nechce. Čermák už dříve upozorňoval, že obec s několika tisíci obyvateli nemá prostředky na provoz rozsáhlého hotelového a kongresového komplexu. Její zájem se proto soustředil především na majetek, který má přímý význam pro místní obyvatele.
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