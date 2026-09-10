Stanislav Šulc: Trumpova dividenda je něco úplně jiného než Babišovo uplácení voličů
Americký prezident Donald Trump na předvolebním srazu republikánů ohlásil takzvanou Trumpovu dividendu. Půjde o výplatu pro voliče republikánů ve výši 5000 dolarů. „Teď už musíme jenom vyhrát,“ prohlásil prezident bez dalších detailů. Reakce českých fanoušků Donalda Trumpa jsou zatím minimální, ale jistě brzy najdou způsob, jak to pochválit, protože zcela jistě nejde o uplácení voličů, ale o „dividendu“, tedy podíl na zisku.
Politika už není správou věcí veřejných, ale soubojem marketingových claimů. Ten nejvirálnější může svému autorovi zajistit úspěch ve volbách, jak se ukazuje v parlamentech USA, EU a ostatně i v tom českém. Jde tedy jen o slova. A kdo s nimi umí kouzlit, může uspět.
Nejnověji to ukázal americký prezident Donald Trump. Ten svolal předvolební sjezd republikánů, což je před midterms volbami zcela unikátní, běžně se tak děje jen před volbami prezidentskými. A vystoupí tu nikoli jednou, ale hned dvakrát. A již poprvé to stálo za pozornost.
Americký prezident totiž oznámil, že každý volič, který podpoří republikánské kandidáty, dostane 5000 dolarů. Navazuje tak na loterii Elona Muska, který před prezidentskými volbami takto rozdával ještě vyšší částky, ale zase to nebyla výplata plošná, a navíc ji neslíbil prezident, ale soukromá osoba, která si v USA může dělat cokoli.
Donald Trump před listopadovými volbami do Kongresu výrazně přitvrdil. Pokud republikáni ztratí většinu, čeká podle něj Spojené státy „peklo“. Pokud naopak vyhrají, slibuje každému dospělému Američanovi 5000 dolarů, tedy více než 100 tisíc korun.
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Politika
Donald Trump před listopadovými volbami do Kongresu výrazně přitvrdil. Pokud republikáni ztratí většinu, čeká podle něj Spojené státy „peklo“. Pokud naopak vyhrají, slibuje každému dospělému Američanovi 5000 dolarů, tedy více než 100 tisíc korun.
Předvolební guláš se jí vždy za tepla
Nejde samozřejmě o nic jiného než předvolební guláš, který Trump uvařil ve zjevné obavě z výsledku voleb, jak trefně glosoval list The Financial Times. Samotný fakt je sice již sám o sobě pozoruhodný, protože ani američtí komentátoři nepamatují takto mrzký předvolební slib. Ještě donedávna se raději vykreslovaly sice konkrétní, ale přesto spíše fantazijní verze budoucího růstu, na kterém budou participovat všichni. Tedy všichni, co si to zaslouží.
Konkrétní slib 5000 dolarů s sebou nese totiž příliš komplikací od toho, jak vybírat šťastlivce pro výplatu, po to, kde se bilion na výplatu vezme. A právě tady se projevuje Trumpův génius. Celý úplatek totiž označil za „Trumpovu dividendu“ a má jít o výplatu z částky, kterou přinese Trumpova politika, tedy zejména cla.
Tím veškeré informace v podstatě končí, což je logické, další „detaily“ by totiž tuto dokonalou pohádku poněkud komplikovaly. Například složitost případného zákona, který by výplatu umožňoval. Nebo to, že ony horentní sumy z cel jsou již slíbeny na snižování amerického dluhu. Nemluvě o tom, že žádné takové horentní sumy neexistují. Stejně jako u jiného předvolebního guláše i tady platí, že se jí horký. Kdyby vychladnul, už by tolik nechutnal.
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Součást většího plánu
Donald Trump má v Česku řadu fanoušků a mnozí z nich dokážou najít na všech útocích proti Evropě spoustu skvělého. A kupodivu jim na tom ani nevadí, že žijí v Evropě a nikoli v USA, kde by na ně koukali jako na mrzké, byť bílé migranty.
Část těchto fanoušků se pak ráda stylizuje do kategorie „rozpočtově odpovědných“, případně přímo pravicových voličů. A jako takoví bývají odpůrci všech předvolebních gulášů, zejména těch proslulých „úplatků“ konkrétních voličských skupin, zejména penzistů. Donald Trump jim již poněkolikáté vytváří nepříjemný pocit kognitivní disonance. Dělá pravý opak toho, v co tito lidé věří či čemu věří, že by se dělat mělo. Přesto je to jejich hrdina, vysněný americký prezident, který činí tolik skvělých věcí proti Evropě.
Tak jak asi tento bilionový šek pro republikánské voliče zapadá do toho většího plánu, který Trump má v rámci 18D šachové partie? Zatím to nevíme, ale jistě na to přijdou, doposud se jim povedlo vysvětlit všechno, co Trump oznámil. A případně tu je okřídlená věta: „Trumpa berte vážně, ale ne doslovně.“
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