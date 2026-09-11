Velký letecký deal. ČSA a Smartwings mohou přejít do tureckých rukou
Turecký Pegasus může převzít České aerolinie a s nimi i Smartwings. ÚOHS spojení povolil, podmínkou ale je, že nový vlastník uvolní část letních slotů na trase Praha–Antalya konkurenci.
Turecká skupina Pegasus může koupit České aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ovšem s podmínkou, že Pegasus převede část letních slotů na trase Praha–Antalya na jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože stále běží lhůta pro podání rozkladu.
ÚOHS spojení schválil až poté, co Pegasus nabídl závazek převést část slotů na třetí stranu. „Účelem tohoto závazku je umožnit ostatním potenciálním konkurentům rychle získat přístup k letištním slotům na letištích v Praze a Antalyi, a to včetně časových párů vhodných pro provozování přímých pravidelných letů mezi těmito městy,“ uvedl místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb.
Antimonopolní úřad se případem zabýval od května, kdy obdržel návrh na povolení spojení. Největší problém viděl právě na trase mezi Prahou a Antalyí. Po spojení obou společností by Pegasus v letní sezoně získal velmi vysoký podíl na trhu osobní letecké dopravy mezi oběma městy. Bez uvolnění části slotů by se podle ÚOHS výrazně snížil konkurenční tlak.
Miliardář Richard Branson má jasno: za dražší létání mohou i „pošetilí vůdci“, kteří rozpoutávají „zbytečné války“. Konflikt s Íránem podle zakladatele Virgin Group prudce zvýšil cenu ropy i leteckého paliva a aerolinky začaly náklady přenášet na cestující. Jeho Virgin Atlantic už k letenkám přidal palivové příplatky.
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Miliardář Richard Branson má jasno: za dražší létání mohou i „pošetilí vůdci“, kteří rozpoutávají „zbytečné války“. Konflikt s Íránem podle zakladatele Virgin Group prudce zvýšil cenu ropy i leteckého paliva a aerolinky začaly náklady přenášet na cestující. Jeho Virgin Atlantic už k letenkám přidal palivové příplatky.
Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. Se 49 letadly je největší českou leteckou společností a součástí skupiny Smartwings Group. Provozuje pravidelné linky do 80 destinací, charterové i privátní lety. Sto procent akcií Smartwings vlastní ČSA.
České aerolinie vznikly v roce 1923 jako Československé státní aerolinie. V roce 2024 přestaly pod vlastním kódem OK létat. Kvůli finančním problémům do nich v roce 2013 vstoupily korejské aerolinie Korean Air, které získaly 44 procent akcií.
V únoru 2018 se majoritním vlastníkem ČSA stala společnost Smartwings, která odkoupila 44 procent akcií od Korean Air a dalších 20 procent od státního podniku Prisko. Třetinu akcií už předtím vlastnila.
Britský easyJet má změnit majitele. Americká investiční skupina Apollo Global Management se dohodla na převzetí nízkonákladových aerolinek za 5,7 miliardy liber, tedy zhruba 161 miliard korun. Nabídka přichází poté, co z boje odstoupil konkurenční uchazeč Castlelake. Dohodu ještě musí schválit akcionáři a regulátoři.
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Britský easyJet má změnit majitele. Americká investiční skupina Apollo Global Management se dohodla na převzetí nízkonákladových aerolinek za 5,7 miliardy liber, tedy zhruba 161 miliard korun. Nabídka přichází poté, co z boje odstoupil konkurenční uchazeč Castlelake. Dohodu ještě musí schválit akcionáři a regulátoři.
V březnu 2021 se ČSA kvůli vysokým dluhům ocitly v úpadku. Novými investory se stali majitelé Smartwings Jiří Šimáně a Roman Vik spolu s čínskými partnery. V únoru 2024 se pak Smartwings plně vrátily pod kontrolu českých akcionářů. Téměř poloviční podíl, který nepřímo vlastnila čínská společnost CITIC, koupila česká firma Prague City Air podnikatelů Šimáněho a Vika.
Začátkem října 2024 změnily ČSA svůj obchodní model a staly se řídicí společností skupiny Smartwings s majoritním podílem ve společnosti Smartwings.
Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu vznikla v roce 1990. Provozuje 124 letadel a létá do 155 destinací v 54 zemích. Z toho 38 linek je vnitrostátních v Turecku a 117 mezinárodních.
Od roku 2005 patří Pegasus do holdingu ESAS, který vlastní rodina tureckého miliardáře Ševketa Sabanciho. Ta patří k nejmocnějším podnikatelským dynastiím v Turecku. Její firmy působí ve dvou desítkách zemí a mají přes 40 milionů zákazníků. Sabanci Holding loni utržil více než 37 miliard dolarů.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.