Kdo bude řídit Prahu? Kandidáti se přou o byty, metro i miliardové investice
Příští primátor Prahy zdědí drahé bydlení, pomalou výstavbu a desítky miliard připravených k investicím. Kandidáti už ukázali své recepty. Těmi jsou nové čtvrti, metro O, brownfieldy i větší roli městského developera.
Praha je bohatá, přitahuje další obyvatele a má rozsáhlá území vhodná pro novou výstavbu. Přesto se potýká s nedostatkem bytů, vysokými cenami bydlení a pomalým tempem velkých investic. Právě tento rozpor se stal hlavním motivem předvolební debaty zástupců pražských politických stran na Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje.
Podle srpnového průzkumu Iniciativy pro dostupné bydlení považuje dostupnost bydlení za největší problém Prahy 54 procent jejích obyvatel. Dopravu označilo za hlavní problém 24 procent Pražanů.
Stát dál počítá s možností podpořit mladé rodiny při splácení hypoték. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka ale takový krok nemá smysl, dokud se nepodaří zvýšit nabídku bydlení. Jinak by levnější financování mohlo dál tlačit ceny vzhůru. Na Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje se řešilo především zrychlení výstavby, nový stavební zákon a stále napjatější situace na trhu.
Levnější hypotéky by teď jen zdražily byty, říká Havlíček. Nejdřív chce více stavět
Reality
Stát dál počítá s možností podpořit mladé rodiny při splácení hypoték. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka ale takový krok nemá smysl, dokud se nepodaří zvýšit nabídku bydlení. Jinak by levnější financování mohlo dál tlačit ceny vzhůru. Na Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje se řešilo především zrychlení výstavby, nový stavební zákon a stále napjatější situace na trhu.
Politici se přitom v jedné věci téměř shodli. Praha musí začít více stavět a investovat. Rozcházejí se především v tom, jakou roli má hrát město, soukromí developeři a které stavby mají dostat přednost.
Praha bohatne. Bydlení ale zdražuje rychleji
Praha ekonomicky roste a přibývá v ní obyvatel. Bytová výstavba ale za tímto vývojem zaostává, ukazují data KPMG. Ještě výraznější rozdíl je patrný u cen. Náklady na stavební pozemky, samotnou výstavbu a následně i byty rostly v uplynulé dekádě podstatně rychleji než průměrná mzda nebo inflace.
„Odpověď je, že byty budou méně dostupné,“ shrnul řídící partner KPMG Pavel Kliment. Pokud chce Praha trend zmírnit, musí podle něj pracovat s kapacitami stavebnictví, územním plánováním i náklady vstupujícími do výstavby.
Inflace v Česku v srpnu zrychlila na 1,9 procenta, největší tlak na ceny přicházel z dopravy a bydlení. Pohonné hmoty meziročně zdražily o více než čtvrtinu a nafta byla nejdražší od října 2022. Proti tomu ale výrazně zlevnily některé potraviny – máslo téměř o 39 procent a mléko či vepřové maso zhruba o čtvrtinu.
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Money
Inflace v Česku v srpnu zrychlila na 1,9 procenta, největší tlak na ceny přicházel z dopravy a bydlení. Pohonné hmoty meziročně zdražily o více než čtvrtinu a nafta byla nejdražší od října 2022. Proti tomu ale výrazně zlevnily některé potraviny – máslo téměř o 39 procent a mléko či vepřové maso zhruba o čtvrtinu.
Zajímavý je i pohled na investiční byty. Ceny nemovitostí rostly rychleji než nájemné, jejich výnosnost proto klesla. „Pokud tam máte hrubý výnos tři, tři a půl procenta, tak to můžete dát do státního dluhopisu za 4,20 a nemusíte si telefonovat s nájemníkem,“ poznamenal Kliment. Podle něj by to v budoucnu mohlo část investiční poptávky po bytech utlumit.
Portlík: Praha je bohatá, ale něco se zaseklo
Jedním z nejčastěji opakovaných slov debaty byly investice. Kandidát Spolu pro Prahu Tomáš Portlík upozornil, že Praha sice ekonomicky sílí, její rozvoj tomu ale podle něj neodpovídá. „Všichni jsme viděli, že Praha je relativně bohatá a roste. Přesto jako kdyby se tady u nás něco zaseklo, jako kdybychom se nerozvíjeli,“ řekl.
Za zásadní považuje nastartování výstavby a dokončení projektů, které metropole připravuje už řadu let. Jmenoval především Městský okruh, metro D a Radlickou radiálu. „Náš základní plán je v tom, aby se Praha se svým potenciálem rozjela ve všech směrech výstavby a dodělala to, co si prostě zaslouží,“ uvedl Portlík.
ANO: To není naspořeno. To je nepostaveno
Zástupce ANO Jan Hušbauer šel ještě dál. Tvrdí, že Praha má obrovský investiční potenciál, který dostatečně nevyužívá. „Praha má dneska přes 200 miliard na účtě, má ohromný investiční potenciál a je potřeba, aby tenhle potenciál byl vložený do Prahy a hlavně do Pražanů,“ uvedl. „To není naspořeno. To je nepostaveno, neproinvestováno,“ dodal.
ANO chce investovat také do pražských sídlišť. „Sídliště by neměla být druhá liga,“ řekl Hušbauer. Podle něj se Praha stále více stává městem pro bohaté a další vedení magistrátu by mělo dostupnost města pro běžné obyvatele zlepšit.
Již pouhé dva měsíce nás dělí od voleb do obecních zastupitelstev a do třetiny Senátu. Z pohledu centrální politiky jde o nejproblematičtější volby, protože častěji uspějí místní sdružení. Přesto se na počátku října ukáže síla, kterou jednotlivé strany momentálně disponují a s níž budou moci jít do dalších konfliktů. I to se tak projeví v kampaních, které jednotlivé strany pomalu rozjíždějí. Oč se tedy mimo jiné bude v dalších týdnech hrát?
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Již pouhé dva měsíce nás dělí od voleb do obecních zastupitelstev a do třetiny Senátu. Z pohledu centrální politiky jde o nejproblematičtější volby, protože častěji uspějí místní sdružení. Přesto se na počátku října ukáže síla, kterou jednotlivé strany momentálně disponují a s níž budou moci jít do dalších konfliktů. I to se tak projeví v kampaních, které jednotlivé strany pomalu rozjíždějí. Oč se tedy mimo jiné bude v dalších týdnech hrát?
STAN chce Prahu plánovat na třicet let
Odlišný akcent zvolil Pavel Dobeš ze STAN, který v debatě zastupoval omluveného Petra Hlaváčka. Podle něj nestačí řešit projekty jednoho volebního období. „Nechceme koukat na to, co se bude stavět za dva, za tři roky, ale chceme vědět, co se bude dít za deset, dvacet a třicet let,“ řekl.
Za zásadní považuje další práci s metropolitním plánem. Jeho schválení podle Dobeše představuje teprve první krok. Nyní bude potřeba zajistit, aby se skutečně naplňoval. STAN spojuje novou bytovou výstavbu s dopravou a veřejnou vybaveností – školami, zdravotními a sociálními službami, parky nebo stromořadími.
Scheinherr: Metro O je potřeba začít připravovat teď
Kandidát Prahy Sobě Adam Scheinherr vidí jednu z hlavních brzd metropole rovněž v nízkém tempu investic. „V posledních čtyřech letech jsme v Praze dusili investice,“ řekl.
Vedle obou okruhů přišel s projektem, který může patřit k nejvýraznějším dopravním tématům pražských voleb, okružní linkou metra O. S její přípravou chce začít ještě před dokončením metra D. „Jinak nám ujede vlak a bude dostavěné metro D a nebude připravená další linka metra,“ varoval Scheinherr.
Nová linka by podle něj měla procházet významnými rozvojovými územími a sama pomoci odblokovat další výstavbu. Metro tak v jeho pojetí není jen dopravní stavbou, ale také nástrojem urbanistického rozvoje.
Praha chce začít připravovat novou okružní linku metra E, která by propojila Smíchov, Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany se severním terminálem vysokorychlostní železnice. Trasa dlouhá zhruba 22 kilometrů by při využití standardních tunelů mohla stát kolem 220 miliard korun. Město nyní chystá studii proveditelnosti, která má prověřit trasu, stanice i levnější varianty vedení.
Praha chystá metro E za 220 miliard. Chce spojit Smíchov, Pankrác, Žižkov i Letňany
Zprávy z firem
Praha chce začít připravovat novou okružní linku metra E, která by propojila Smíchov, Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany se severním terminálem vysokorychlostní železnice. Trasa dlouhá zhruba 22 kilometrů by při využití standardních tunelů mohla stát kolem 220 miliard korun. Město nyní chystá studii proveditelnosti, která má prověřit trasu, stanice i levnější varianty vedení.
Piráti plánují tři čtvrti až pro 200 tisíc lidí
Jeden z nejkonkrétnějších návrhů v oblasti bydlení představila pirátská kandidátka. Piráti mají podle ní připravený desetibodový akční plán, který kombinuje rychlejší opatření s dlouhodobým rozvojem metropole. Jeho nejambicióznější součástí je vznik tří nových čtvrtí až pro 200 tisíc obyvatel, spojený také s prodlužováním linek metra.
Samotné domy by podle Pirátů měli ve velké míře stavět soukromí developeři. „Mají to být čtvrtě až pro dvě stě tisíc nových obyvatel, které mají stavět soukromí developeři, ale za podmínek takových, aby ta výstavba byla levná, dostupná pro mladé rodiny, potřebné profese, které v Praze potřebujeme, jako učitele, zdravotníky,“ zaznělo v debatě.
Vedle toho chtějí Piráti posilovat Pražskou developerskou společnost a prostřednictvím městského developera zvýšit vlastní bytovou výstavbu magistrátu.
SPD: Brownfieldy ano, greenfieldy ne
Milan Urban za SPD položil důraz na to, kde má další Praha vznikat. Metropolitní plán je podle něj důležitým krokem, problémem ale může zůstat zdlouhavý proces jeho budoucích změn. Ten chce SPD urychlit. Urban zároveň formuloval poměrně jasnou hranici pro další rozšiřování města.
„Chceme především stavět na brownfieldech. Politika greenfieldů je špatně, na okrajích města má opravdu zůstat zeleň,“ řekl.
SPD zároveň podporuje velké dopravní stavby jako jsou okruhy, radiály, metro D i debatu o okružní trase metra. Urban zmínil rovněž další rozvoj letiště a druhou paralelní dráhu.
Jsem pod minulým územním plánem podepsaný, pomohl jsem ho prosadit, ale mentálně jsem s ním nikdy nesouzněl, říká Jan Kasl, bývalý primátor Prahy, za jehož působení byl předchozí územní plán schválen. Aktuálně je Kasl předsedou České komory architektů, která má ke vzniku nových norem co říci. „Nový územní plán je jistě cestou dopředu, je však jasné, že se bude měnit,“ říká Kasl.
Architekt Jan Kasl: Metropolitní plán má mouchy, ale dají se vychytat
Reality
Jsem pod minulým územním plánem podepsaný, pomohl jsem ho prosadit, ale mentálně jsem s ním nikdy nesouzněl, říká Jan Kasl, bývalý primátor Prahy, za jehož působení byl předchozí územní plán schválen. Aktuálně je Kasl předsedou České komory architektů, která má ke vzniku nových norem co říci. „Nový územní plán je jistě cestou dopředu, je však jasné, že se bude měnit,“ říká Kasl.
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