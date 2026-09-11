Z 90 miliard na 29. UBS rychle zmenšuje dluhové dědictví Credit Suisse
UBS dál razantně uklízí po převzetí Credit Suisse. Švýcarská banka odkoupí staré dluhopisy za 7,9 miliardy dolarů a zděděný dluh, který při převzetí dosahoval zhruba 90 miliard, už stáhla přibližně na 29 miliard dolarů.
UBS dál výrazně zmenšuje dluhovou zátěž, kterou převzala při záchraně Credit Suisse. Švýcarská banka nově odkoupí staré dluhopisy svého někdejšího rivala za 7,9 miliardy dolarů. Podle dat agentury Bloomberg jde o dosud největší podobný odkup.
Objem původního dluhu Credit Suisse v účetnictví UBS tak dál rychle klesá. V době státem zprostředkovaného převzetí v roce 2023 činil podle výpočtů Bloombergu přibližně 90 miliard dolarů. Nyní zbývá zhruba 29 miliard.
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„Aktivní řízení“
Nejnovější nabídka má další snižování tohoto dluhu urychlit. Část závazků už v posledních letech postupně mizela díky splatnosti jednotlivých emisí dluhopisů.
UBS uvedla, že odkup je součástí „aktivního řízení“ financování banky a její celkové kapacity absorbovat případné ztráty. Zároveň má pomoci snížit úrokové náklady.
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Zájem o odkup byl natolik výrazný, že banka během týdne dvakrát zvyšovala maximální objem nabídky u jedné skupiny dluhopisů. Původní limit dvě miliardy dolarů nejprve navýšila na čtyři miliardy a následně až na 5,9 miliardy dolarů.
UBS tak pokračuje v postupném čištění bilance po převzetí Credit Suisse a snaží se co nejrychleji zmenšit finanční zátěž spojenou s historickými závazky někdejšího konkurenta.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.