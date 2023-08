Dalibor Martínek: Praha se rozsekne na dvě města. Vzniknou Pražané první a druhé kategorie

Praha se chystá na zpoplatnění vjezdu do centra. Řidiče by celodenní průjezd středem metropole měl stát 200 korun. Opatření by mohlo platit už od začátku příštího roku.

Slavičín je v Česku málo známé městečko na pomezí Karpat a vizovických vrchů. Jednoduše řečeno, malebná obec s šesti tisíci obyvateli někde na východě země. Tam započaly kroky Zdeňka Hřiba. Na této obce je kromě jiného zajímavé, že přes ní mohou bez poplatku projíždět osobní automobily. Na rozdíl od významného kusu hlavního města, kde už to za pár měsíců nebude díky Hřibově úsilí možné.

Proč to nebude možné? Protože Zdeněk Hřib se, patrně v rámci náplně svých stranických úkolů, stal odpůrcem automobilové dopravy. Kde jsou prvopočátky této averze není známo. Nicméně důsledky budou velmi brzy pro statisíce lidí velmi znatelné.

Bývalý primátor a z politicko-strategických důvodů v současnosti náměstek primátora odpovědný za dopravu patrně brzy prosadí, že za vjezd do centrální části Prahy se bude platit. A to nemalá částka dvě stě korun za den.

Prahu tím de facto rozdělí na dva kusy. Centrum, určené opíjejícím se cizincům, fotícím turistům a tramvajím, a zbylé okrsky města, kde ještě žijí Pražané.

Rozdělená Praha, místně i názorově

Trend zpoplatňovat auta je západní vymoženost. Možná se s některými myšlenkami na toto téma Hřib poprvé setkal při svých vysokoškolských studiích v Praze před dvaceti lety. Vjezd aut do center západních měst je regulován leckde. Do centra Berlína či Mnichova už můžete vjet jen s takzvanou zelenou plaketou, jejíž udělení pro konkrétní vozidlo závisí na výrobcem deklarovaných emisích zplodinových plynů. Do centra Londýna se autem dostanete za poplatek ve výši patnácti liber. Jak je vidět, vzory tu jsou.

To ovšem neznamená, že cesta šikany řidičů, obyvatel města i jeho návštěvníků, je správná.

Vše toto se v západních zemích, a nyní se to stane i v Praze, děje z několika důvodů. Základní záminkou je boj proti emisím plynů. Což je i logické, před třiceti lety se v některé podzimní dny skutečně v Praze nedalo kvůli výplodům aut a autobusům dýchat.

Doba se ale změnila. Evropské automobilky jsou léta tlačeny ke snižování emisí plynů z motorů svých produktů. A daří se jim to. Z výfuku auta teď v nadsázce řečeno dýcháte rajský plyn. Automobilky dokonce přistoupily na požadavek křičící menšiny a výfuky z aut úplně odstraňují. Elektroauta ho nepotřebují. Ani to však nestačí.

Auta jako terč nesmyslného boje o klima

Auta se před sto lety stala symbolem lidského pokroku. Kam jste předtím jeli týden na koni či šli pěšky měsíc, autem jste najednou byli za pár hodin. Ani tento benefit bojovníkům za lepší zítřky není dobrý. Nejlepší vynález moderní doby, který předběhnul ve své výkonnosti i železnici, musí jít z cesty. Paradoxně. Auta jsou dokonale funkční a všichni je chtějí. Ale staly se prvním terčem nesmyslného boje o klima.

Dokonce jsou auta označována jako nelidská. Zlidšťování měst, to je další heslo, pod které se schovává šikana řidičů, jejich zpoplatňování a zákazy vjezdů. Chůze nebo jízda na kole, to je teď trendy. No, jeďte na nákup na kole. V Praze se v těch kopcích pěkně nadřete. Přitom je poukaz na nelidskost aut absurdní. Auta jsou naopak vrcholným lidským výtvorem, esencí lidskosti.

Dalším důvodem, proč městští radní rádi ukládají různé povinnosti, je možná jejich posedlost mocí. Když mohou něco přikázat, prostě to udělají.

Z našinců jsou cizinci

Ještě důležitějším aspektem je ten finanční. Jeho nejlepším příkladem jsou modré parkovací zóny. Nikdo je nikdy nechtěl, přesto vznikly. Vynášejí každé městské části desítky milionů korun ročně. Podobně jako odtahy aut nerezidentů řízené městskými policisty. Už modrými zónami byla Praha rozdělena na mnoho kusů. Z našince se stal v jiné městské části cizinec.

Všechny tyto finanční „přínosy“ zvětšují moc volených zástupců. Mohou rozhodovat a tom, kdo platit bude a kdo dostane výjimku. Kdo bude mít výjimku z poplatků za vjezdu do pražského centra? A samozřejmě, mohou každé nově nabyté peníze rozdělovat. Z čehož pramení jejich moc nad ostatními. Vzniká tím ono slavné korupční prostředí ve veřejném sektoru.

Nejhorší na celém rozhodnutí zpoplatnit vjezd do centra hlavního města je však ono rozseknutí. Volení zástupci Pražanů sice mluví o emisích plynů a zlidšťování centra. Reálně však historické a na Praze nejvzácnější centrum lidem kradou. Bydlete a pracujte na okraji, Pražané. Centrum nyní bude rezervací. Pro koho? Pro pracovníky magistrátu? Pro ministry v historických vládních budovách? Pro tramvaje?

Víte, proč lidé jezdí raději autem než tramvají? Dává jim to svobodu. O další kus z ní s novým poplatkem přijdou. Provoz aut do centra přitom není takovým problémem, jak se Hřib tváří. Už teď Pražan do centra města prakticky nechodí, natož aby tam kvůli parkovacím zónám jezdil. Nechceme se motat mezi cizinci a kupovat předražené zboží. Teď nám radní zpoplatněním aut dávají razítko: Jste Pražané druhé kategorie.