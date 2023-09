Petr Nečas: Vláda bude nakonec úspěšná. A Petr Fiala bude chtít být opět premiérem

Bývalý premiér a bývalý šéf ODS Petr Nečas nebývá příliš vidět na veřejnosti. Podle svých slov však zůstal politickým člověkem, členem strany, a kromě svého soukromého byznysu se politice dále věnuje. Už nikdy však prý nebude chtít žádnou významnou funkci. Vládu Petra Fialy vnímá jako dobrou, opozice je podle něj nekorektně útočná. Na rozdíl od předvolebních průzkumů věří v úspěch Fialovy vlády i v příštích volbách. „Nechce být premiérem pouze na jedno volební období, bude usilovat i o druhé,“ říká muž, jehož politickou kariéru utnul známý skandál kolem tehdejší šéfky jeho kabinetu Janou Nečasovou, v té době Nagyovou. O této kapitole svého života se striktně odmítá bavit.

Čím se aktuálně zabýváte?

Podnikám. Mám firmu, která se pohybuje v poradenství, konzultantství. Pohybuji se v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů. Své odborné názory poskytuji domácím i zahraničním firmám. Jsem schopen se na mezinárodní úrovni podívat na byznys development některých projektů. Spolupracuji i s některými start-upy.

Současná vláda se nyní pokouší prosadit konsolidační balíček. Jak byste hodnotil současnou vládu pod vedením premiéra Fialy, který vládne za ODS, za kterou jste i vy byl premiérem?

Tato vláda nastoupila v nesmírně komplikovaných podmínkách. Ještě, než získala důvěru, už tady byla dvouciferná inflace. Následovala energetická krize, válka na Ukrajině. Obrovské množství času a energie vládě spolykalo půlroční předsednictví. Vím, jaký je to s prominutím opruz. Byl jsem ministr práce a místopředseda vlády v době prvního českého předsednictví. Navíc máme komplikovanou situaci i politicky, protože v důsledku vnějších šoků se významná část našich lidí cítí existenčně ohrožená. Což se projevuje do veřejné nervozity. Tato vláda je z hlediska koalice nejkomplikovanější, jaká kdy byla v moderních dějinách.

Důležité je, jaký bude výsledek, jaký je dojem v průběhu není podstatné. Důležité je, aby vláda měla výsledky na závěr čtyřletého volebního období. Jsem přesvědčen, že voliči vládu ocení. Vláda je schopná nalézat kompromisy. Zvláště, když nemá konstruktivní opozici. ANO a SPD jsou velmi vyhraněně kritické. Ani si neumím představit, že by se našly nějaké průsečíky. Pevně doufám, že se doba trochu zklidní.

Těžko si u vás, bývalého premiéra, představit, že už nikdy nebudete „politický“ člověk…

Politika je pro mě uzavřenou kapitolou. O politiku se zajímám, sleduji ji a mám své vyhraněné názory. Ale politika jako řemeslo je pro mě uzavřená kapitola. Do politiky se nevrátím. Byl jsem v ní dvacet jedna let. To neznamená, že se o politiku nezajímám. Konec konců jsem nadále člen, byť řadový, ODS. Mám své názory, ale jsem loajální člen. Už před deseti lety jsem řekl, že chci být první bývalý předseda ODS, který svým následovníkům nebude okopávat kotníky. A toho se držím.

Společnost je hodně nervózní

A jste aktivní člen ODS?

Nejde říct, že bych nebyl aktivní. Zúčastňuji se místních sněmů. Jako host i regionálních sněmů a kongresů, bavím se s lidmi. Zúčastňuji se jednání odborných komisí. Zajímám se o vnitřek ODS. Jsem členem od roku 1991, za tu dobu znám tisíce lidí z ODS a nadále se s nimi potkávám. Všechny členy vlády za ODS osobně znám. Významná část z nich byla ministry v mé vládě. Znám významnou část poslanců a senátorů. Nejsem někde zakopaný. Ale politika už pro mě není poslání a povolání. Maximální funkce, kterou jsem ochoten přijmout, je předseda volební komise na místním sněmu ODS Praha Nusle.

Politice rozumíte. Můžete tedy vysvětlit, co se nyní děje s vládou? Její záměry působí nečitelně, což se projevuje třeba při přípravě „konsolidačního balíčku“…

Děje se to, že je tady obrovská nervozita. Je veliké znejistění u veřejnosti. Máme za sebou nesmírně komplikovanou dobu. Vzpomeňme si na covidovou hysterii, na totální devastaci společenského a sociálního života. Mladí lidé dva roky pořádně nechodili do školy. Ze čtyř let střední školy nebyli dva roky se svými spolužáky. Byla tady nesmírným způsobem vybuzená hysterie, společnost po covidové diktatuře znervózněla. Potom přišla energetická krize, inflace. Lidem se propadly reálné příjmy.

Před rokem touto dobou nebylo vůbec jasné, jestli bude čím topit. Vzpomeňte si, kolik politiků tady hrozilo, že když se nezačneme rychle kamarádit s Ruskem, tak nebude v zimě čím topit. A to je jenom rok. Společnost je hodně nervózní. A na rozdíl od doby před deseti nebo patnácti lety je ještě víc hysterizovaná širokým používáním sociálních sítí. Je nervózní politická situace. Vláda je komplikovaná, k tomu absolutně nesmiřitelná opozice.

Není chybou premiéra Fialy, že si neumí komplikovanou koalici ukočírovat?

Jsem přesvědčen, že Petr Fiala je dobrý premiér a dobrý předseda ODS. Nedovedu si představit na jeho místě nikoho jiného. Má svůj vlastní osobní a politický styl. Snaží se rozhodovat klidně a věcně, nalézat kompromisy. Je to člověk kompromisu. To je v pětičlenné koalici nutná věc. Má podle mě jasnou představu, jak využít to čtyřleté období. A určitě má jasnou představu o tom, že chce znovu uspět ve volbách. Nechce být premiérem pouze na jedno volební období, bude usilovat i o druhé.

Má šanci uspět? Předvolební preference nemluví v jeho prospěch.

Jsme v poločase, je teď úplně jedno, jaké jsou preference. Důležité budou výsledky příštích voleb do Poslanecké sněmovny. Vzpomeňte si na celé čtyři roky před volbami v roce 2021. Zpochybňování a zesměšňování Petra Fialy, že se deklaroval jako kandidát na premiéra. Že vytváří složitý koaliční spletenec. Kolik jízlivých komentářů od politických konkurentů a většiny novinářů. A jaký byl výsledek? Petr Fiala vyhrál volby, sestavil vládu a bravurně zvládl předsednictví, zvládl energetickou krizi. Za situace, kdy je skutečně nesmírně komplikovaná pětičlenná koalice. Jsem přesvědčen, že bude nakonec úspěšná.

Česká ekonomika stagnuje, německá ekonomika také. A není moc jasné, jak se k tomu postaví vláda Petra Fialy. Na nedávném setkání s podnikateli označoval Česko jako jakousi evropskou křižovatku. Máme v této kondici vůbec šanci uspět v konkurenci ostatních národů?

Jsem přesvědčen, že jednoznačně ano. Máme kvalitní lidi. Ano, je tady jistá ekonomická stagnace. Je tady obrovský problém s inflací, která požírá lidem jejich reálné příjmy. Je tady obrovský problém s nejistotou. Ale vezměte si jiné aspekty. Je tu naprosto zanedbatelná nezaměstnanost. Je více volných míst než žadatelů o práci. Do pracovního trhu se bez problémů integrovalo dvě stě tisíc lidí, kteří přišli z Ukrajiny. Je tady hlad po pracovní síle. Je správné, že Petr Fiala vystoupil, tak jak vystoupil se svou představou. Bylo by velké nebezpeční, kdyby se vláda, a především premiér spojovali jenom s tím, že se konsolidují veřejné finance a dělají se nepopulární opatření. Lidé jsou neradi, když se dělají škrty a konsolidace veřejných financí. Drtivá většina rozumných lidí uznává, že je to nutné, ale nechce, aby se jich to dotklo. Aby někdo zvýšil daně nebo sebral část z veřejných rozpočtů.

Šílenství jménem Green Deal

Mluvíte o principu NIMBY, tedy aby se nepříjemné věci neděli u mě, ale u souseda…

Přesně. Jsme v tom mistři světa. Všichni chceme bydlet, chceme jezdit po dálnicích a mít dostupnou elektřinu, mít nízké daně, dostávat vysoké důchody. Ale nesmí se nás to negativně dotknout. To se projevuje ve všech aspektech života české společnosti. Je správné, že premiér definoval priority společnosti. Podle mě jsou správné. Definoval například kompletní produkční řetězec lithia, od těžby přes zpracování až po výrobu baterií pro automobilový průmysl a energetiku. To je nesmírná budoucnost. A je dobře, že touto definicí si to předseda vlády vzal za své.

To stejné je třeba produkce polovodičů. Málokdo v této zemi ví, že tady máme firmu, která nepřetržitě třicet let dokáže navrhnout, vyvíjet a vyrábět integrované obvody. Je to bývalá Tesla Rožnov, a vím to proto, že jsem její bývalý zaměstnanec, výzkumný a vývojový pracovník. Je tady možnost mít u nás unikátní výrobu pro automotive a energetiku založenou na křemíku. Včetně monokrystalu. V průměrném moderním automobilu je tisíc pět set čipů. Při přechodu na elektromobilitu bude těch čipů desetinásobek. A je obrovská šance sem dostat tyto investice na kompletní produkční řetězec končící čipy.

Důraz na jadernou energetiku. Jediný způsob, jak můžeme odolat šílenství Green Deal, je masivní přechod k jádru. Nejenom až čtyř velkých reaktorů, ale zdůraznění produkce modulárních reaktorů, které by byly například schopné pracovat i v centrálním zásobování teplem. A kdyby se český průmysl dokázal zapojit do výrobního řetězce těchto reaktorů, opět by to byla skvělá perspektiva. A je dobře, že toto jako další perspektivu pan premiér zdůraznil a dal tomu svou osobní podporu.

Inflace je největší ekonomické zlo

Jaký je vlastně postoj ODS k obnovitelným zdrojům energie?

Je velmi rozmanitý. Máme uvnitř ODS greendealisty, a máme lidi, jako jsem já, kteří na Green Deal pohlíží velmi kriticky. Respektuji ho jako politickou realitu, je to vlak posazený na koleje. Je to mezinárodní závazek, který učinila vláda Andreje Babiše. Nelze se z toho vyvléknout. Ale to neznamená, že jsme povinni se tomuto bůžku zeleného údělu klanět a modlit se k němu. Je to evropské riziko. Dobře, že si Franse Timmermanse vezmou zpátky do Holandska, a ať už tam navždy zůstane. Jsem si vědom, že máme chránit přírodu, nechci popírat, že probíhá změna klimatu. Ta probíhá celou dobu, co je homo sapiens na této zemi. Ale my jsme demokratickou stranou, tato věc se diskutuje. I ti z nás, kteří mají velmi kritický názor, respektují, že je tady vláda, že jsme v koalici se čtyřmi greendealovými stranami, a že je to mezinárodní závazek České republiky.

Co by měla vláda udělat jinak? Pravicová vláda například zvedá firemní daně, to je neobvyklé.

Platí dvě premisy, které jsem už řekl. Jsem loajální člen ODS, a za druhé, jsem bývalý předseda ODS, který nikdy nebude svým následovníkům okopávat kotníky. Řadu věcí si dokážu představit jinak, ale mám vnitrostranickou příležitost to vyjádřit. Nebudu kritizovat ODS navenek. Ale vláda by měla vlastně dělat, co dělá, tedy konsolidovat veřejné finance a tím přispět k postupnému útlumu inflace. Byť za inflaci primárně nese zodpovědnost Česká národní banka. Inflace je největší ekonomické zlo, kterému v současnosti čelíme.

Petr Nečas

Petr Nečas je bývalý český politik a podnikatel. Od června 1992 do srpna 2013 byl občanskodemokratickým poslancem, nejdříve v České národní radě a poté v Poslanecké sněmovně Parlamentu. V letech 2006–2009 zastával posty místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí v první i druhé vládě Mirka Topolánka.