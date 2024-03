Rozhodující den pro Sama Bankmana-Frieda. Soud určí, jestli ve vězení stráví zbytek života

Zakladatel zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX Sam Bankman-Fried si u soudu na newyorském Manhattanu vyslechne výši trestu v případě mnohamiliardové zpronevěry. Za mřížemi by v krajním případě mohl strávit příštích 50 let.

Porota Bankmana-Frieda už loni v listopadu uznala vinným ze zpronevěry, kterou úřady označily za jeden z největších podvodů v americké historii. V tuto chvíli je podle médií jasné, že Bankman-Fried, který se proti rozsudku odvolává, půjde do vězení. O tom na jak dlouho, však rozhodne soudce Lewis Kaplan.

Prokuratura navrhuje 40 až 50 let vězení s tím, že Bankman-Fried se po krachu FTX a po svém zatčení vyhýbal zodpovědnosti, svaloval vinu na vývoj na finančních trzích a na jiné osoby, snažil se ovlivňovat svědky a opakovaně lhal pod přísahou.

Právníci 32letého Bankmana-Frieda takto dlouhý trest ale označují za „středověký“ a tvrdí, že by fakticky znamenal doživotí. Podle nich by Bankman-Fried měl být odsouzen nanejvýš k šesti a půl rokům ve vězení, jelikož je poprvé trestaný, a to za nenásilnou činnost. Klienti FTX podle právníků získají téměř všechny své peníze zpět.

Vinným porota Bankmana-Frieda shledala v listopadu po měsíc trvajícím procesu. Podle ní před krachem svých společností v listopadu 2022 Bankman-Fried podvedl tisíce zákazníků a připravil je o miliardy dolarů, které použil na investice, nemovitosti, propagaci své burzy i příspěvky politikům.

FTX byla před kolapsem v listopadu 2022 druhou největší kryptoměnovou burzou na světě a pro miliony lidí byla vstupní branou na trh s digitálními aktivy. Bankman-Fried připustil, že při řízení pochybil a že nedokázal pádu FTX zabránit. Odmítl ale, že chtěl někoho podvést.