Sam Bankman-Fried si může oddechnout. Do vězení jde „jen“ na 25 let

Zakladatel zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX Sam Bankman-Fried jde na 25 let do vězení, uvedla agentura Reuters. Jde o menší trest než jaký mohl dostat. Hrozilo mu totiž i 50 let za mřížemi.

Porota Bankmana-Frieda už loni v listopadu uznala vinným ze zpronevěry, kterou úřady označily za jeden z největších podvodů v americké historii. Prokuratura původně navrhovala 40 až 50 let vězení s tím, že Bankman-Fried se po krachu FTX a po svém zatčení vyhýbal zodpovědnosti, svaloval vinu na vývoj na finančních trzích a na jiné osoby, snažil se ovlivňovat svědky a opakovaně lhal pod přísahou.

Právníci 32letého Bankmana-Frieda takto dlouhý trest označili za „středověký“ a tvrdí, že by fakticky znamenal doživotí. Podle nich by Bankman-Fried měl být odsouzen nanejvýš k šesti a půl rokům ve vězení, jelikož je poprvé trestaný, a to za nenásilnou činnost. Klienti FTX podle právníků získají téměř všechny své peníze zpět.

Vinným porota Bankmana-Frieda shledala v listopadu po měsíc trvajícím procesu. Podle ní před krachem svých společností v listopadu 2022 Bankman-Fried podvedl tisíce zákazníků a připravil je o miliardy dolarů, které použil na investice, nemovitosti, propagaci své burzy i příspěvky politikům.

FTX byla před kolapsem v listopadu 2022 druhou největší kryptoměnovou burzou na světě a pro miliony lidí byla vstupní branou na trh s digitálními aktivy. Bankman-Fried připustil, že při řízení pochybil a že nedokázal pádu FTX zabránit. Odmítl ale, že chtěl někoho podvést.

