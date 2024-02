Tucker Carlson opustil Rusko. Měl zájem i o rozhovor se Zelenským, Kyjev však mlčí

Bývalý moderátor televizní stanice Fox News Tucker Carlson opustil Rusko, kde se setkal s prezidentem Vladimirem Putinem, se kterým udělal rozhovor. Podle serveru CNBC měl kontroverzní Američan zájem i o rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Kyjev však v této otázce neposkytl žádné stanovisko.

Kyjev podle CNBC nereagoval i kvůli tomu, že bývalý moderátor už dříve vyjádřil prokremelské názory a zároveň znevážil americkou podporu Ukrajině. Carlson také kritizoval rozhovory západních médií s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, kterého sám označil za „zpoceného a krysího člověka“ a „pronásledovatele křesťanů“.

Ukrajinská místopředsedkyně vlády Hanna Maliarová na Telegramu k situaci poznamenala, že „jediný rozhovor, který je v této situaci bezpečný, je výslech v Haagu“, čímž narážela na zatykač vydaný Mezinárodním trestním soudem (ICC) na Putina, který ho obvinil z válečného zločinu nezákonné deportace dětí z Ukrajiny.

Carlson za rozhovor schytává kritiku

Sám Carlson za rozhovor s Putinem, který by měl světové veřejnosti představit ve čtvrtek odpoledne, schytává vlnu kritiky. Média například rozporují jeho tvrzení, že o interview s šéfem Kremlu nikdo ze západních novinářů neprojevil zájem. Rozhořčení vyvolal Carlson také mezi ruskými exulanty, uvedl server Politico. Je prvním americkým moderátorem, jemuž Putin poskytl rozhovor od chvíle, co před dvěma roky ruská vojska napadla Ukrajinu.

Moskvu navštívil Carlson v době, kdy ruské úřady přes protesty Západu zadržují ve vazbě dva žurnalisty s americkým občanstvím - Evana Gershkoviche a Alsu Kurmaševovou. Carlson připustil, že udělat podobný rozhovor přináší rizika, ale své rozhodnutí hájil: „Je to naše práce, je to žurnalistika. Naší povinností je informovat veřejnost.“

Jeho monolog, v němž také kritizoval západní média a tvrdil, že se západní tisk nesnaží vyslechnout Putinovo vidění situace, však vyvolal odpor amerických i ruských novinářů.

„Mnoho novinářů dělalo rozhovory s Putinem, který také často a hojně vystupuje s projevy,“ napsala na sociální síti X americká novinářka a historička Anne Applebaumová. "Carlsonův rozhovor je jiný, protože není novinář, ale propagandista, který v minulosti pomáhal autokratům zakrývat korupci," dodala.

Carlson: Američané neznají Putinovy cíle

Zatímco západní média udělala „desítky rozhovorů“ s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, podle Carlsona se „jediný západní novinář neobtěžoval udělat rozhovor s prezidentem druhé země zapojené do tohoto konfliktu, Vladimirem Putinem“. „Většina Američanů netuší, proč Putin vtrhl na Ukrajinu a jaké má nyní cíle. Nikdy neslyšeli jeho hlas. To je špatně,“ dodal moderátor.

Řada předních žurnalistů však s tímto tvrzením nesouhlasí. „Opravdu si Tucker myslí, že se my novináři nesnažíme udělat rozhovor prezidentem Putinem každý den od jeho invaze na Ukrajinu?“ napsala Christiane Amanpourová, šéfka mezinárodní redakce stanice CNN. „Je to absurdní - budeme i nadále žádat o rozhovor, stejně jako to děláme už léta,“ dodala.

Stejně tak zpravodaj BBC v Rusku Steve Rosenberg uvedl, že stanice v posledních 18 měsících podala Kremlu několik žádostí. „Vždy jsme dostali odpověď 'ne',“ napsal Rosenberg.

Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov potvrdil, že Kreml obdržel od západních novinářů několik žádostí o interview s Putinem. Moskva však všechna dotčená média považuje za zaujatá ve prospěch Ukrajiny. Carlsona si vybrali proto, že jeho postoje jsou jiné, řekl Peskov. Moderátor podle něj „není proruský, není proukrajinský, je proamerický“. „Je v příkrém rozporu s postojem tradičních anglosaských médií,“ dodal.

Rozhořčení nad Carlsonovými slovy nevyjadřují jen západní, ale i ruští novináři. „Neuvěřitelné! Jsem mezi stovkami ruských novinářů, kteří museli odejít do exilu, aby mohli dál informovat o válce Kremlu proti Ukrajině,“ napsala ruská novinářka Jevgenija Albacová. „Alternativou bylo jít do vězení. A teď nás tenhle zku*vysyn učí o dobré žurnalistice, zatímco točí z moskevského apartmá Ritz za tisíc dolarů,“ dodala.

Carlson dříve zveřejnil rozhovory s argentinským prezidentem Javierem Mileim a maďarským premiérem Viktorem Orbánem, které měly stovky milionů zhlédnutí. Trump, který usiluje o republikánskou nominaci do prezidentských voleb v USA v listopadu letošního roku, otevřeně prohlásil, že by o Carlsonovi byl ochotný uvažovat jako o svém viceprezidentovi.