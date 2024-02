Lotyši obnovili povinnou službu v armádě, chtějí tím odstrašit Rusko

Lotyšsko obnovilo povinnou službu v armádě, aby odstrašilo Rusko od invaze do Evropy, vysvětloval v britském tisku lotyšský ministr zahraničí Krišjánis Kariňš. V malé pobaltské zemi, která je členem Severoatlantické aliance, se vyžaduje, aby všichni muži s lotyšským občanstvím ve věku od 18 do 27 let absolvovali roční službu ve vojsku. Nová pravidla schválená v loňském roce začala platit od začátku tohoto roku.

Reklama

Na Kariňšův rozhovor upozornil mimo jiné ruský exilový server Meduza, který připomněl, že někdejší povinnou „vojnu“ v Lotyšsku zrušili v předchozí dekádě po vstupu do NATO, ale v loňském roce rozhodli o jejím opětovném zavedení.

„Znovu jsme zavedli odvody (do armády). Využíváme to ke zvětšení početního stavu armády a záloh,“ řekl ministr listu The Telegraph. „Musíme být natolik připraveni, aby ruští generálové a politické elity jasně viděli, že nemohou vpadnout do Evropy,“ zdůraznil.

Putin poskytl rozhovor americkému novináři nevalné pověsti Politika Ruský prezident Vladimir Putin poskytl v Moskvě rozhovor bývalému moderátorovi Fox News Tuckerovi Carlsonovi. O čem spolu diskutovali se svět dozví pravděpodobně zítra. Mezitím internet řeší nevalnou pověst a neprofesionální a nekritický přístup Carlsona ve vztahu k vybrané politické elitě. Novinářská obce má jasno, Carlson je kremelský propagandista. ČTK Přečíst článek

Podle Kariňšova názoru je rozhodně rozumnější a také levnější podporovat Ukrajinu v obraně před ruskou agresí, která začala před téměř dvěma lety, a současně posilovat vlastní obranyschopnost, než se vypořádávat s důsledky případného ruského vítězství.

Lotyši povolaní do armády dostanou plat až 300 eur měsíčně (asi 7500 korun) a budou ubytováni v kasárnách. Zařazeni mají být do jednotek složených z profesionálních vojáků, aby si osvojili jejich schopnosti a byli plně vycvičeni do boje. Lotyšský plán počítá s bojeschopným vojskem o síle 61 tisíc vojáků, ať v činné službě v armádních jednotkách, anebo v armádních zálohách.

Rusové ženou český NET4GAS před arbitrážní soud Zprávy z firem Ruská společnost Gazprom Export požádala arbitrážní soud v Petrohradě o zahájení arbitrážního řízení v souvislosti s českou firmou NET4GAS, která v České republice provozuje přepravní soustavu pro zemní plyn. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS, která se odvolává na spisy arbitrážních případů. Podrobnosti podle ní nejsou k dispozici. Společnost NET4GAS uvedla, že oficiální informaci k řízení ještě nedostala, a proto se k ní zatím nevyjádří. ČTK Přečíst článek

Branná povinnost se vztahuje i na Lotyše žijící v cizině. Za odmítnutí služby v armádě hrozí pokuta či vězení, ačkoliv lze požádat o výjimku, například ze zdravotních důvodů, anebo jako samoživitel rodiny, popřípadě kvůli dvojímu občanství, pokud si dotyčný už odbyl vojenskou službu v zahraničí.

V Lotyšsku se do vojska hlásí tolik dobrovolníků, že úřady dosud nemusely přistoupit k povolávání do armády. Sousední Litva obnovila obvody do armády už v roce 2015, po ruské anexi ukrajinského poloostrova Krym, zatímco Estonsko je nezrušilo, dodal list.