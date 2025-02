Studená sprcha a zahájení ideologické války s Evropou, reagují světové deníky na projev Vance

Studená sprcha a šok pro Evropu, zahájení ideologické války, nepříliš skrývaná vyhrůžka spojencům i odhalení širších evropských plánů administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tak hodnotí přední světové deníky kontroverzní projev, který pronesl viceprezident USA J. D. Vance v pátek v Mnichově na bezpečnostní konferenci.

Vance proti očekávání nehovořil o Ukrajině, ale projev věnoval údajnému ústupu od svobody slova v Evropě. Evropské politiky Vance vyzval, aby více naslouchali svým občanům, kteří si podle něj přejí hlavně omezení masové migrace. Kritizoval také údajné pronásledování populistických stran v Evropě. Následně se setkal také s Alicí Weidelovou - kandidátkou na kancléřku za stranu Alternativu pro Německo (AfD), označovanou za pravicově populistickou až krajně pravicovou. Vanceovo počínání vyvolalo kritiku řady evropských činitelů.

„Nefiltrovaná dávka trumpismu“

„Byla to nefiltrovaná dávka trumpismu,“ napsal v komentáři deník Frankfurter Allgemeine Zeitung s tím, že Vance v projevu spojil kulturní válku americké pravice s podporou evropských spojenců. Pro ty, které si na nový americký přístup teprve zvykají, šlo o „studenou sprchu“, dodal deník.

I podle amerického deníku The New York Times představoval projev, který v zásadě jen replikoval Vanceovy názory prezentované již dlouho na domácí půdě, pro Evropu šok. Podpora AfD podle listu ukazuje, že „tvrdá protipřistěhovalecká politika se stala nití, která pevně spojuje globální mozaiku populistických hnutí“.

Srovnání s Putinem

Francouzský list Le Monde hodnotí Vanceovo vystoupení jako „vyhlášení ideologické války Evropě“. Přirovnává ho k podobně „nepřátelskému“ mnichovskému projevu ruského prezidenta Vladimira Putina z roku 2007, kterým ohlásil záměr mocenského návratu Ruska.

Za „chabě skrývanou vyhrůžku“ spojencům označil deník The Wall Street Journal pasáž Vanceova projevu, v níž uvedl, že USA nebudou bezpečnostně, ekonomicky ani z pohledu energetiky podporovat ty evropské země, které nesdílí vidění světa současné americké administrativy.

Viceprezidentův projev a setkání s šéfkou německé AfD signalizují širší plány Trumpovy administrativy pro Evropu, soudí britský list The Guardian. „Americká pravice pod Trumpovým vedením chce docílit (...) vzestupu populistických stran, které sdílejí protiimigrační a izolacionistický světonázor a které se připojí k USA v jejich útoku na globalismus a liberální hodnoty,“ napsal The Guardian.

