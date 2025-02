Zelenskyj: Bez vojenské pomoci USA máme jen malou šanci přežít

Pro Ukrajinu by bylo velmi obtížné přežít, pokud by přišla o vojenskou podporu ze strany Spojených států. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s americkou televizí NBC. Ten se bude vysílat v pořadu Meet the Press. Ruský prezident Vladimir Putin podle Zelenského nechce jednat kvůli ukončení války, ale kvůli příměří, které by zrušilo sankce vůči Rusku a umožnilo jeho armádě přeskupit síly.

„Pravděpodobně to bude velmi, velmi obtížné. A samozřejmě ve všech obtížných situacích máte šanci,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru na okraj Mnichovské bezpečnostní konference. „Ale budeme mít malou šanci přežít bez podpory Spojených států. Myslím, že je velmi důležitá, rozhodující,“ dodal.

Ukrajinský prezident rovněž hovořil o svých obavách, že jeho země bude v budoucnu zranitelná před dalším velkým útokem strany Ruska, pokud jí USA nebudou nadále poskytovat vojenskou podporu.

„Nechci pomyslet na to, že bychom bojovali proti Rusku bez americké podpory,“ řekl Zelenskyj. „Nechci pomyslet na to, že bychom nebyli strategickými partnery,“ dodal.

V Kyjevě i dalších evropských metropolích vyvolal obavy nedávný telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinem, kteří se dohodli, že se v nejbližší době setkají.

Kyjev i evropské státy se po telefonátu obávají, že se Moskva a Washington na podmínkách příměří na Ukrajině dohodnou bez jejich účasti. Podle evropských politiků by takový mír nebyl trvalý a nahrával by jen Rusku.

Rusko napadlo Ukrajinu v plnohodnotné invazi 24. února 2022. Ukrajina se od té doby se západní materiální pomocí agresi svého souseda brání. Ruské síly v posledním více než roce drží iniciativu na bojišti a setrvale, byť pomalu, postupují vpřed.