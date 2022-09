Středula: Vláda zdražování jen přihlíží. Minimální mzda má být 18 200 korun

Požadujeme zvýšení minimální mzdy o 2000 korun na 18 200 korun. A to ještě letos. Na shromáždění odborů proti chudobě to uvedl Josef Středula, předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Ve svém projevu Středula zkritizoval Fialův kabinet za to, že proti zdražování nedělá dost.

Odporáři na svém shromáždění proti chudobě v pražském Foru Karlín, kam dorazila asi tisícovka odborářů z celé republiky, vyzvali vládu, aby přijala opatření proti zdražování a propadu životní úrovně v Česku. Konfederace navrhuje proti drahotě snížení DPH na vybrané zboží, stropování cen, růst dávek a zavedení podpory firem jako v době epidemie. Středula zmínil třeba tehdejší kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky na mzdy od státu.

Kvůli drahotě svolávají odbory na 8. října do Prahy na Václavské náměstí demonstraci. Akci, kterou označují za „manifestační mítink”, odboráři nazvali „Pět minut po dvanácté”. Začne v sobotu 8. října ve 12:05.

„Po dlouhé diskusi jsme se dohodli svolat demonstraci. Jedním z důvodů je nečinnost vlády. Vláda má příležitost do toho dne (8. října) činit kroky. Bohužel zatím nemáme příliš důvod věřit, že to zvládne. Jsme nespokojeni, rozzlobeni, odhodláni bojovat za lepší Českou republiku. Vláda má dostatek času, aby konala,” řekl předák ČMKOS Josef Středula, který nyní sbírá podpisy pro svou kandidaturu na prezidenta.

Odobry také zopakovaly požadavek na zvýšení minimální mzdy o 2000 korun na 18 200 korun, a to ještě letos.

O růstu mezd ve firmách pro příští rok budou odboráři vyjednávat individuálně podle situace jednotlivých podniků. „Budeme postupovat individuálně. Pokud zisky jsou, přijdeme si o ně v kolektivním vyjednávání říct,” řekl Středula, který sbírá v těchto dnech podpisy pro svou prezidentskou kandidaturu. Centrála v minulosti dávala doporučení, o jaký procentní růst výdělků mají odboroví vyjednavači ve firmách usilovat. Pro příští rok konkrétní požadavek neoznámila.

Minimální mzda se zvedla naposledy letos v lednu o tisícikorunu na 16 200 korun. Požadavek na přidání 2000 korun ještě letos kvůli zdražování zveřejnila centrála koncem dubna. Dnes ho Středula zopakoval. Odbory poukazují na to, že čistý nejnižší výdělek je pod hranicí chudoby.

Zaměstnavatelé s vysokým přidáváním nesouhlasí. Připomínají, že náklady rostou. Zmiňují ceny energií či pohonných hmot. Poukazují na to, že s minimální mzdou se navyšuje i zaručená mzda. Ta se vyplácí v osmi stupních podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce. Pohybuje se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku, tedy teď do 32 400 korun.

V programovém prohlášení vláda počítá se zavedením vzorce pro pravidelnou valorizaci nejnižšího výdělku. V minulém volebním období to plánovala i tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO), na modelu se s odboráři a zaměstnavateli nedohodla. Směrnici, která by minimální mzdu v členských zemích upravovala, chystá i EU.

Podle šéfa ČMKOS požadavky odborů na růst výdělků proinflační nejsou. „Zdroje (inflace) jsou v zahraničí a v absolutní neschopnosti státu zamezit neoprávněnému zvyšování cen,” míní Středula. Ve svém vystoupení kritizoval Fialovu vládu za nečinnost v době prudkého zdražování.

