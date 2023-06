Indický filuta dokázal žít dva roky v luxusním hotelu. Ale bez placení

Muž v Indii strávil bez placení 603 nocí v pětihvězdičkovém hotelu Roseate House, který se nachází v blízkosti mezinárodního letiště Indiry Gándhíové v indické metropoli. Ankuš Dutta si původně pobyt zarezervoval jen na jednu noc od 30. května 2019. Zůstal ale až do ledna 2021 a zanechal po sobě nesplacený účet pět milionů rupií (přes 1,5 milionu korun), informoval list The Guardian. S podvodem mu podle policie pomáhali zaměstnanci hotelu.

Reklama

"Hotelový personál údajně zfalšoval, vymazal a pozměnil mnoho záznamů na účtu hosta v hotelovém softwarovém systému Opera, který monitoruje příjezdy a odjezdy," stojí podle serveru Indian Express v policejní zprávě. Zaměstnanci tak před vedením tajili skutečné dluhy Ankuše Dutty.

Nejdražší dům v Americe. „Picasso” mezi rezidencemi v luxusní čtvrti Bel Air se opět zapíše do realitních dějin Enjoy Dvakrát se zapsal do historie realitního trhu v USA jako nejdražší prodaný dům na trhu a nyní se tak zřejmě stane potřetí. Řeč je o rezidenci ze třicátých let zvané Casa Encantada v luxusní čtvrti Los Angeles Bel Air, která se nyní ocitla na trhu s cenovkou 250 milionů dolarů (asi 5,43 miliardy korun), napsal deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek

Situace vyšla najevo při kontrole záznamů. Vedení hotelu posléze podalo žalobu na hosta, vedoucího recepce a na několik dalších členů personálu, kteří jsou podezřelí, že muži s podvodem pomáhali. Nikdo ale podle BBC nebyl zatčen a Hotel Roseate House se k případu dosud nevyjádřil.

Pravidelný host

"Personál musí informovat vedení a požádat hosta o zaplacení. K tomu ale zatím v Duttově případu nedošlo," sdělil vedoucí policejní důstojník serveru Indian Express.

Policie rovněž uvedla, že muž hotel navštívil už v minulosti a platil v hotovosti. Tyto platby se nyní rovněž ověřují.