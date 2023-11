Pavel: Ukrajinská protiofenziva se nevyvíjí dobře, podpora Západu nebyla dostatečná

Ukrajinská protiofenziva se nevyvíjí tak, jak Ukrajinci sami očekávali. Podpora Západu mimo jiné nebyla dostatečně masivní a rychlá, zároveň čas strávený přípravou Rusku umožnil velice dobře se na protiofenzivu přichystat. Při zahájení velitelského shromáždění armády v Praze to řekl prezident Petr Pavel.

Dodávky zbraní, které Ukrajina potřebuje pro úspěch, stále váznou, ani teď nedosahují potřebné úrovně, uvedl Pavel. Sami ukrajinští vojáci se podle něj cítí nejen pochopitelně unavení, ale v rostoucí míře zklamaní podporou ze Západu. Mají pocit, že je v tom necháváme, řekla hlava státu.

„To není dobré východisko k tomu, jak přečkat těžkou zimu a jak dosáhnout úspěchu proti soupeři, který veškerý čas využil, poučil se, znásobil vojenskou výrobu, aktivizoval válečné plány výroby a je schopen v současné době dodávat stejné nebo větší počty techniky a munice, než jsme schopni dodávat ze Západu Ukrajině my,“ konstatoval prezident.

Výhra Ruska by ovlivnila i přístup Číny

Úspěch Ruska na Ukrajině by byl problémem pro všechny západní země, míní. „Nejen proto, že by Rusko bylo posíleno ve svém výkladu mezinárodních vztahů, ale zároveň by to inspirovalo mnoho dalších podobně smýšlejících zemí, že silou lze dosáhnout svého a že Západ není tak silný, jak se snaží dávat světu najevo,“ uvedl Pavel. Ovlivnilo by to podle něj mimo jiné přístup Číny k řešení mezinárodních problémů.

Minimálně třetina energetické infrastruktury Ukrajiny je podle Pavla zničená, nepodařilo se ji před zimou opravit, což bude vytvářet tlak na ukrajinské občany z hlediska jejich pokračující odolnosti a podpory ozbrojených sil. Konflikty na Ukrajině a Blízkém východě dávají mnoho lekcí k adaptaci nejen armády, ale i systému řízení, zpravodajství a logistiky, řekl také Pavel.

Válka na Ukrajině s sebou podle prezidenta nese velké riziko, a sice únavu z války, jež se projevuje nejen u válčících stran, ale i u všech zemí, které jednu z nich podporují. „Povede to k tomu, že poroste tlak na ukončení konfliktu nějakou dohodou. Dohoda, pokud k ní dojde, bude samozřejmě vycházet z reálné situace na bojišti,“ poznamenal Pavel.