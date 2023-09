Pavel: Konsolidační balíček by měl být tvrdší, než vláda plánuje

Kroky vlády Petra Fialy (ODS) nejsou podle prezidenta Petra Pavla tak razantní, jak by bylo s ohledem na konsolidace veřejných peněz potřeba. Konsolidační balíček by měl být tvrdší, než vláda plánuje, uvedl Pavel na debatě v blanenském kině. Doplnil však, že vláda podle něj podniká nutné kroky, které by měla zodpovědná vláda podnikat. Sporný konsolidační balíček nyní posuzuje Sněmovna. Prezident dosud neuvedl, zda ho podepíše.

„Vláda žije v politické realitě a ne vzduchoprázdnu. Máme velkou debatu o konsolidačním balíčku, který už teď vyvolává tolik kontroverzí, že vláda asi nenajde vůli, aby příští rok přišla s dalším balíčkem. Ale jinak to nepůjde,“ řekl Pavel. Za rozumnější by považoval udělat balíček tvrdší a lidem vysvětlit, že příští dva roky budou obtížné, než prosazovat mírnější opatření, která ale potrvají několik let.

Konsolidační balíček má podle vlády přispět ke snižování rozpočtových schodků. Předloha přináší zejména některé daňové změny. V příštím roce by podle vlády měla pomoci snížit schodek o 97 miliard korun a do roku 2025 celkem o 150 miliard korun. Opozice tvrdí, že balíček je pouze o zvyšování daní, může navíc způsobit zrychlení inflace a záporně ovlivnit ekonomický výkon. Schvalování konsolidačního balíčku zahájili poslanci minulý týden v pátek. Ve středu ráno budou zákonodárci pokračovat v mimořádné schůzi, jejímž jediným bodem je závěrečné schvalování balíčku. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) by chtěl mít balíček schválený do poloviny října.

Prezident dnes na debatě Seznam Zpráv v blanenském kině reagoval také na dotazy z publika, které mířily k celostátní politice. Uvedl například, že nyní už není takovým tématem to, že by si politici měli snížit plat. „Jsem příznivcem osobního příkladu. Pokud si budeme razantně utahovat opasky, musíme v tom jít příkladem. Ale platy a důchody stále rostou, vláda cítí, že nemůže zatáhnout za záchranou brzdu tak razantně,“ doplnil.

Vyjádřil se také k novele zákoníku práce. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce spolu s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a poslancem Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL) předložit ve zrychleném projednávání do Sněmovny novelu zákoníku práce, která zruší nedávno schválené navýšení přesčasové práce lékařů. Pavel to označil za vytloukání klínu klínem. Směrem k vládě také zkritizoval, když jedná na poslední chvíli, jako v případě důchodové reformy. Prezident vládní novelu přes výhrady podepsal, nicméně bylo to v termínu, který už neumožnil její účinnost od září.

Případná výhra Fica se promítne do vztahů

Jedna z otázek mířila také na slovenské parlamentní volby konané v sobotu. Prezident zopakoval, že výhra strany Směr Roberta Fica by se podle něj promítla do vzájemných vztahů. Zdůvodnil to postojem Fica k Rusku a Ukrajině. Pavel o možném narušení česko-slovenských vztahů v případě návratu Fica do čela slovenské vlády hovořil už minulý týden. Bývalý slovenský premiér a předseda strany Směr-SD za to českého prezidenta v neděli kritizoval, a to kvůli údajnému zásahu do kampaně.

Debata v blanenském kině završila Pavlův první den v Jihomoravském kraji. Prezident řekl, že věděl, že jižní Morava nemá tolik problémů jako třeba Karlovarský, Ústecký nebo Moravskoslezský kraj. Zároveň ale vnímá, že i ji trápí několik problémů jako jinde v republice. Vyzdvihl nedostupnost lékařské péče v okrajových částech nebo nedostatečnou infrastrukturu. Chybějící kvalitní silniční spojení mezi Brnem a Blanskem označil za hlavní problém také starosta Blanska Jiří Crha (ODS), který byl rovněž hostem debaty. Pavel ujistil, že je to jedním z bodů, kterému se chce věnovat.

Debaty se zúčastnila také místopředsedkyně Okresní hospodářské komory Blansko Romana Špačková, která otevřela problém nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v regionu a ředitel brněnského univerzitního kina Scala Radek Pernica. Prezident by měl při svých cestách více podporovat nezřizovanou kulturu, kterou municipality začínají vnímat jako zbytnou, řekl Pernica.

Na debatu přišlo asi 340 lidí, kapacita se zcela zaplnila. Mluvčí Blanska Pavla Komárková řekla, že rezervace byly obsazené do hodiny.