Osobnosti roku 2022: Jarek Nohavica přišel o gloriolu „svědomí národa”

Zrušené koncerty, pochvala od zastánců okrajových "názorů" a ztráta velké části fanouškovské základny. Jaromír Nohavica je další osobností roku 2022 portálu newstream.cz.

Reklama

Názory na ruskou invazi na Ukrajinu rozdělily společnost snad ve všech oborech lidské činnosti včetně kultury. Dlouhá řada umělců svými díly vyjádřila jasnou podporu Kyjevu a solidaritu s obyvateli země, někteří fanoušci naopak pocítili hluboké zklamání z přístupu svých dřívějších idolů k Putinovi a jejich příklonem k názorům typickým pro extremistické a xenofobní voliče. Jedním z nich se stal i komerčně nejúspěšnější tuzemský písničkář, „slezský bard“ Jaromír Nohavica, který letos o řadu příznivců kvůli medaili od Putina definitivně přišel rovněž.

Korunu letošnímu svému uměleckému úsilí pak nasadil v listopadu, kdy pustil na veřejnost jednu z nejpitomějších věcí – píseň je příliš silné slovo –, v níž světu sděluje, že si stejně všichni musíme počkat, až co „řekne pan prezident USA". Z nekonečně barevného a poetického světa Jaromíra Nohavica se stala černobílá šmouha jak za studené války.

Píseň Jaromíra Nohavici Počkáme, co řekne

Mnohé své léta věrné příznivce písničkář považovaný léta za tuzemskou legendu opět zklamal, jiné, zejména ty protiamerické, proruské a obecně „flastenecké" potěšil. Píseň s chutí zveřejnila na svém YouTube kanále expolitička pro všechno a českotelevizni bijec Jana Bobošíková, uznání Nohavicovi na svém facebookověm profilu vyjádřil lídr xenofobních voličů v Česku a šéf SPD Tomio Okamura.

Osobnosti roku 2022: Musk, Kellnerová i nový guvernér Michl Enjoy Kdo jsou osobnosti roku 2022? Redakce byznysového portálu newstream.cz sestavila seznam klíčových osobností, které letos pohnuly dějinami, čeřily vody a měnily naše životy. Zdaleka ne všechny tak činily v pozitivním slova smyslu. Zde je jedenáctka politiků, byznysmenů i zástupců zábavního průmyslu, kteří zanechali v kronice roku 2022 výrazné stopy. V průběhu celého týdne budeme postupně zveřejňovat profily jednotlivých figur. Stanislav Šulc Přečíst článek

„Jsme pro korektní vztahy se zeměmi světa včetně Ruska. Včetně vzájemného uznání skvělých básníků. A jsem také rád, že máme s Jarkem Nohavicou podobné názory na aktuální palčivé problémy. Přeji Jarkovi ať se daří!" napsal Okamura ke společné fotce".

Reklama

Uznání za přístup k Rusku se Jaromír Nohavica dočkal i od šéfa SPD Tomia Okamury. zdroj: facebooková stránka Tomia Okamury

Trapná veršovánka je je jen pomyslnou rudou třešničkou na dortu. Nohavica především zklamal mnohé příznivce, když před téměř pěti lety, již po ruské anexi ukrajinského Krymu, přijal osobně z rukou Vladimira Putina Puškinovu medaili za šíření ruské kultury coby věrozvěsta odkazu písní Vladimíra Vysockého, Bulata Okudžavy a dalších.

Tito dva umělci měli přitom – stejně jako Nohavica za komunistů – značné potíže s vrchností; těžko říct, co by Nohavicovi na medaili z rukou nynějšího autoritářského vládce Rusi, pronásledujícího léta opozici z řad politiků, byznysmenů, novinářů a ano – také umělců – řekli.

„Kříže se nemění, jen příjmení a jména, když letí kamení, jde kolem huby pěna, potom se omluvíme, pomníky postavíme a hlavy ozdobíme...“ zpívá Nohavica v jedné z nejsilnějších písní o nespravedlnostech světa Dál se háže kamením.

Nohavica přišel o koncerty v Česku i Polsku

Letošní ruská invaze – tedy vojenské napadení jiného suverénního státu – ledasco ve vztahu obyvatel Česka k Rusku a zejména k Putinovi změnila. Ne tak u Nohavici. Ano, ruská kultura je něco jiného než válka, ale stále je to medaile od Putina, přirovnávaného kritiky k Hitlerovi, a ne od Puškina. A přesto se jí po invazi odmítl Nohavica vzdát – na rozdíl od slovenského spisovatele Jána Štrassera.

Písničkářův komentář, že „válka na Ukrajině je hrozná", už mu moc nepomohl. Následovalo rušení jeho koncertů ze strany pořadatelů v Česku i v téměř domovském Polsku, peníze z Nohavicova charitativního koncertu na podporu ukrajinských uprchlíků odmítl zcela výjimečně i Člověk v tísni. Není pochyb, že jeho koncerty budou i nadále hojně navštěvované, jeho renomé coby písničkáře-svědomí národa a neomylného humanisty, jak tomu bylo za komunistů, je pro řady jeho dřívějších příznivců definitivně pryč.

Putin jako novodobý Hitler, Zelenskyj jako Churchill. Nejvlivnější osobnosti letošního roku zplodila válka Leaders Když prestižní časopis Time v roce 1938 dal na svou titulní stranu jako Osobnost roku nacistického vůdce Adolfa Hitlera, vyvolalo to vlnu kritiky až opovržení. Časopis, který se tradice interní redakční ankety Person of the Year drží dodnes, argumentoval tím, že Hitler měl v daném roce největší vliv na dění v Evropě, i když jednoznačně negativní. Ze stejného důvodu patří mezi nejvlivnější osobnosti roku 2022 i ruský prezident Vladimir Putin, neboť důsledky jeho bezprecedentní invaze na Ukrajinu včetně ekonomických dopadů pocítila celá Evropa i země mimo ní. Dušan Kütner Přečíst článek

Nejsilnější domácí zbraní Kremlu je státní televize. Aneb jak vytvořit příběh, že Putin válku vyhrává Politika Zatímco ruské tanky po rychlém únorovém útoku na Ukrajinu v poslední měsících uvízly v bahně východní Ukrajiny a v samotném Rusku lidé pociťují tvrdé dopady války na běžný život včetně nenáviděné mobilizace, jedna část Kremlu funguje přesně: televizní propaganda. A není to jen obyčejná propaganda, kterou Všeruská státní televizní a rozhlasová společnost (VGTRK) vyrábí z tuzemských zdrojů – na pomoc si ve velkém bere záběry a prohlášení z amerických a čínských televizí vytrhané z kontextu, jen aby vytvořila dojem, že Rusko vítězí, napsal deník The New York Times. duk Přečíst článek

Lionel Messi: fotbalový sen, který se stal skutečností. A běží dál Leaders Málokterý sportovní příběh by mohl mít šťastnější konec než ten Lionela Messiho. Argetinská fotbalová ikona se v roce 2022 stala legendou. Stačilo málo, vyhrát mistrovství světa. Konečně, chtělo by se dodat. I proto je Messi jeden z deseti osobností roku 2022 portálu newstream.cz. obi Přečíst článek