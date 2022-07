V sousedním Sasku je inflace poloviční, přesto Němce tíží drahota

Příměr, že je Česko sedmnáctou spolkovou zemí Německa, tedy neplatí v případě inflace. V sousedním Sasku inflace v červnu dosáhla 7,7 procenta a dokonce z květnových osmi procent klesla.

Saský deník Sachsische Zeitung citoval kamenecký zemský statistický úřad, že ačkoli inflace ve východní spolkové zemi teď klesla, pro tamní spotřebitele to ještě žádná velká úleva není. Ceny se v meziročním porovnání poprvé snížily prvně od loňského září, přesto zůstává spotřebitelský koš o dost dražší než loni.

A jaké ceny Sasy tíží? Ceny energií jsou proti loňskému roku vyšší o 36 procent, potravin o 14 procent.

Naopak patrné jsou už ve spotřebním koši státní zásahy proti drahotě - vláda snížila daň na pohonné hmoty a zavedla slevu na veřejnou dopravu - Němci během léta mohou neomezeně měsíc cestovat regionální dopravou po celé zemi za lístek v ceně devět eur. Obě tyto položky ve spotřebním koši zlevnily. Proti květnu zlevnilo také oblečení a z potravin zelenina, naopak zdažily mléčné produkty a drůbež.

V celé spolkové zemi inflace v červnu mírně klesla podobně jako v Sasku - na 7,6 procenta. Ifo Institut očekává, že letos bude německá inflace v průměru 6,8 procenta za celý rok. V příštím roce by měla klesnout na 3,3 procenta. Úřad čeká, že v druhém pololetí klesnou ceny surovin. Michael Heise, hlavní ekonom HQ Trust pro Frankfurner Allgemeine Zeitung komentoval, že jde spíše o vydechnutí a ne o zlom v trendu inflace. „Vrcholu inflace bude pravděpodobněji dosaženo v září,” řekl.

Chudáci východní Němci

Šéf vlivného odborového svazu IG Metall Jörg Hofmann na zasedání podnikové rady v Lipsku uvedl, že extrémně vysoká míra inflace zasáhla zejména východoněmecké pracovníky kvůli jejich nižšímu průměrnému příjmu a delšímu dojíždění. Zvyšování mezd, prosazované skrze kolektivní vyjednávání, nebude schopné kompenzovat vše. Proto odbory prosazují jednorázovou finanční kompenzaci, mají podporu SPD a kancléře Olafa Scholze. Tento „inflační bonus” by měl být do výše 1500 eur nezdanitelný a lidem by ho podle dosavadních představ měli vyplácet zaměstnavatelé.

