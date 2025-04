Německá ekonomika má i nadále stagnovat, dusí ji Trump

Německá vláda znovu snížila odhad letošního růstu německé ekonomiky. Nyní počítá s nulovým růstem, tedy se stagnací, oznámil dosluhující ministr hospodářství Robert Habeck. Hlavním důvodem je podle něj obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na konci ledna německá vláda odhadovala letošní růst na 0,3 procenta, loni v říjnu ještě na 1,1 procenta. Pokud se výhled potvrdí, nezaznamenalo by Německo hospodářský růst tři roky po sobě.

Německé hospodářství se podle vlády nachází ve složité situaci. Hlavním důvodem snížení odhadu letošního růstu je podle Habecka „nepředvídatelná obchodní politika Donalda Trumpa“. Německého hospodářství, které je exportně orientované, se dotknou americká cla na dovoz hliníku, oceli a také automobilů. Trump zavedl i desetiprocentní dovozní cla. Další původně oznámená cla, která označuje za reciproční, o 90 dní odložil. Trumpovy kroky vyvolaly turbulence na světových trzích. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Německa.

Růst hrubého domácího produktu (HDP) v příštím roce německá vláda nyní odhaduje na jedno procento. Proti lednu tak odhad snížila o 0,1 procentního bodu. „Od finančně-politických plánů budoucí spolkové vlády lze očekávat pozitivní impulzy, které ovšem k hospodářskému růstu znatelně přispějí až v příštích letech,“ uvedlo ministerstvo hospodářství.

Trump pozval investory, kteří mají jeho kryptoměnu, na „ultraexkluzivní“ večeři Money Cena kryptoměny $Trump amerického prezidenta Donalda Trumpa prudce vzrostla po zprávě, že Trump slíbil největším investorům do této měny společnou slavnostní večeři. Informují o tom server BBC a agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Jak nastartovat ekonomiku?

Příští německá vláda, kterou podle všeho složí konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), v koaliční smlouvě předestřela řadu opatření, která mají přispět k nastartování německého hospodářství. Strany se dohodly mimo jiné na investičním fondu v objemu 500 miliard eur (zhruba 12,5 bilionu korun), snížení cen energií, snížení byrokratické zátěže či podnikových daní. Vláda v čele s předsedou CDU Friedrichem Merzem by měla vzniknout na začátku května.

Míra inflace by podle jarní prognózy německé vlády mohla klesnout z 2,2 procenta loni na dvě procenta letos a na 1,9 procenta v roce příštím. Obvyklé jarní oživení se podle ministerstva hospodářství letos na pracovním trhu odrazí jen velmi slabě. Nezaměstnanost by měla podle jeho odhadu letos růst, až v příštím roce by mohla opět klesat.

Kromě Trumpových cel je podle Habecka jedním z důvodů předpovídané stagnace hospodářství také skutečnost, že Německo nemá od listopadu plně funkční vládu. Loni v listopadu se rozpadla koalice SPD, zelených a svobodných demokratů (FDP), od té doby zemi vládl menšinový kabinet. Až na konci února se konaly předčasné parlamentní volby, které vyhrála opoziční CDU/CSU.

Čas pro náš odchod z EU ještě neuzrál, řekl Orbán Trumpovi Politika Maďarský premiér Viktor Orbán dal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi najevo, že ještě neuzrál čas pro odchod Maďarska z Evropské unie. Podle agentury APA to národněkonzervativní politik, který léta ostře kritizuje Brusel a vede s ním spory, řekl na setkání s obyvateli města Pilisvörösvár nedaleko Budapešti. ČTK Přečíst článek

Německá ekonomika se s problémy potýká už několik let, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, vysokým cenám energií či konkurenci z Číny. Problémy hlásí především automobilový, strojírenský a chemický průmysl, které jsou pro zemi klíčové. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Loni klesla německá ekonomika o 0,2 procenta, rok předtím oslabila o 0,3 procenta.

Přední německé hospodářské instituty před dvěma týdny snížily odhad růstu německého HDP v letošním roce na 0,1 procenta z dříve odhadovaných 0,8 procenta. Odhad na příští rok zatím ekonomové ponechali beze změn a dál očekávají, že se HDP zvýší o 1,3 procenta.