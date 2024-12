Pražská burza před Vánocemi naděluje. V čele s Erste vylepšila maxima za 17 let

Index PX v týdnu stoupl o 2,1 procenta na 1749,4 bodu. Nejvíce si připsaly akcie bankovní skupiny Erste, největší ztrátu naopak zaznamenaly akcie Photon Energy.

Pražská burza v uplynulém týdnu posílila a vylepšila svá téměř 17letá maxima. Index PX v týdnu stoupl o 2,1 procenta na 1749,4 bodu. Nejvíce si v uplynulém týdnu připsaly akcie bankovní skupiny Erste, největší ztrátu naopak zaznamenaly akcie Photon Energy. Vyplývá to z internetových stránek burzy. V předchozím týdnu index PX vzrostl o 1,9 procenta.

„Pražské burze se v uplynulém týdnu opět dařilo. Index PX uzavřel týden na nejvyšší hodnotě od 4. ledna 2008, kdy byl na 1760 bodech. Burza posilovala všechny dny v týdnu, nejslabší výkon vykázala během středečního obchodování,“ uvedl makléř Wood & Company Vladimír Vávra.

Akcie Erste posílily o 7,26 procenta na 1462,50 koruny. S výrazným odstupem následovaly akcie zbrojovky Colt s růstem o 2,14 procenta na 668 korun. O 1,47 procenta na 276 korun stoupla hodnota akcií společnosti Gevorkyan a o 1,14 procenta na 124 korun akcií Monety.

Akcie Philip Morris během týdne zvýšily hodnotu o 0,97 procenta na 16740 korun a o 0,8 procenta na 949 korun akcie ČEZ. Dále se dařilo cenným papírům VIG s růstem o 0,54 procenta na 740 korun nebo akciím Komerční banky, které přidaly 0,41 procenta na 857 korun, Cena akcií Kofoly stoupla v mezitýdenním srovnání o 0,26 procenta na 386 korun.

Akcie Photon Energy během týdne oslabily o 10,32 procenta na 22,60 koruny, předchozí týden přitom již ztratily víc než šest procent. O 5,6 procenta na 118 korun klesla hodnota akcií Pilulky a o 3,23 procenta na 900 akcií Primoco.