Šéf koncernu VW hájil úsporné plány automobilky, zaměstnanci ho vypískali

Šéf německého automobilového koncernu Volkswagen (VW) Oliver Blume ve středu na setkání se zaměstnanci závodu ve Wolfsburgu hájil plány vedení na úspory, které počítají i se snižováním platů a propouštěním. Odbory, které v pondělí uspořádaly v Německu výstražnou stávku, vyzval ke kompromisu. Jejich návrh řešení, který vylučuje uzavírání závodů, podle něj ale k řešení krize v největší evropské automobilce nestačí.

„Aktuální situace je vážná,“ řekl Blume zaměstnancům na shromáždění ve Wolfsburgu, kde je zároveň ústředí firmy. „Proto jsou potřeba opatření, abychom zajistili budoucnost Volkswagenu,“ dodal. Důvody, proč musí koncern šetřit, jsou podle něj sílící konkurence a zároveň klesající poptávka. „Navíc naše náklady na práci v Německu jsou příliš vysoké,“ řekl Blume.

Shromáždění ve středu dopoledne začalo za hlasitých protestů zaměstnanců. Blumeho přivítali pískotem, pokřikem i transparenty, kterými protestovali proti chystaným úsporným opatřením. „Kdy bude šetřit představenstvo?“ stálo na jednom z transparentů, „Všechny závody musejí zůstat“, napsal jeden ze zaměstnanců na další. Wolfsburský závod Volkswagenu je největší továrnou koncernu na světě a zaměstnává zhruba 50 tisíc lidí.

Na neveřejném shromáždění ve středu kromě Blumeho promluvil také sociálnědemokratický ministr práce Hubertus Heil, který se vyslovil proti propouštění a uzavírání továren Volkswagenu v Německu. Heilův volební obvod, ve kterém se chce v únorových předčasných parlamentních volbách znovu ucházet o poslanecký mandát, přímo sousedí s Wolfsburgem.

Za zaměstnance promluvila předsedkyně zaměstnanecké závodní rady Daniela Cavallová, která v pondělí prohlásila, že nyní existují jen dva scénáře při jednání s vedením koncernu - sblížení, nebo eskalace. Ve středu v projevu byla o něco smířlivější a vyzvala k jednání o kompromisu. Znovu ale odmítla navržené uzavření některých továren. Cavallová vyzvala také vládní politiky, aby pomohli s řešením krize a nečekali až na předčasné parlamentní volby.

V pondělí stávkovalo v devíti z deseti německých závodů značky Volkswagen téměř 100 tisíc zaměstnanců proti chystanému rozsáhlému propouštění, snižování mezd a pravděpodobnému zavírání továren automobilky v Německu. V továrně ve Wolfsburgu se stávky zúčastnilo 47 tisíc lidí.

Odboráři už dříve uvedli, že jsou připraveni k ústupkům, které by firmě ušetřily až 1,5 miliardy eur (38 miliard korun), požadovali ale záruky ohledně zachování závodů a pracovních míst. Podle Blumeho ale tento návrh není dostatečný, může ale posloužit jako výchozí bod pro další jednání.

„Naše výrobky jsou dobré, musíme jen snížit náklady - a to ve všech oblastech,“ dodal. Vedení dlouhodobě tvrdí, že musí náklady v Německu snížit na úroveň konkurence, ale i továren koncernu Volkswagen ve střední a východní Evropě a Jižní Americe. Do koncernu VW patří i česká automobilka Škoda Auto, které se ale na rozdíl od značky Volkswagen daří. Na konci října uvedla, že zvýšila celosvětově za tři čtvrtletí meziročně výrobu o 5,3 procenta na 780 500 vozů.

Odboráři s dalšími kroky po pondělní stávce zatím čekají do jednání s vedením koncernu, které je plánováno na 9. prosince.

