Šéf krypta v Tipsportu Tomáš Šanda: Největší zájem je pořád o bitcoin. Nahoru jde XRP

Tipsport spustil možnost nákupu vybraných kryptoměn letos na jaře. Kolik klientů toho využilo?

Klienti nám neustále přibývají, v současnosti máme přes 57 tisíc registrací. Většinou jsou to stávající klienti, protože registrace do elektronické peněženky Pluso je zatím možná jenom po předchozí registraci do Tipsportu.

O jaké kryptoměny je největší zájem?

Největší zájem je pořád o bitcoin, který zůstává kryptoměnou, v níž klienti drží nejvíc peněz. V poslední době ale začíná být velmi zajímavý i XRP – ripple, jehož hodnota vzrostla za poslední měsíc přibližně o 250 procent. Tak výrazný růst samozřejmě klienty zaujal.

Zaznamenali jste zvýšený zájem po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách, od nichž krypto značně posiluje?

Ano, prezidentské volby v USA a následný růst ceny bitcoinu, který dosáhl nového historického maxima, měly výrazný vliv na množství obchodů i jejich objemy. V listopadu jsme zaznamenali přibližně šestinásobné objemy oproti předchozím měsícům, což představuje skutečně výrazný nárůst.

Nyní značně rozšiřujete portfolio kryptoměn, které nabízíte. O která aktiva půjde?

Po delším období, kdy jsme naléhali na našeho partnera Coinmate, že je potřeba rozšířit nabídku kryptoměn, se nám to konečně podařilo. Přidali jsme dvě desítky nových kryptoměn, mezi nimiž jsou nejznámější například binance coin (BNB), tron (TRX) nebo dogecoin, o které často mluví Elon Musk.

Jak se vašeho projektu dotkne nově schválená legislativa, která do českého právního řádu začleňuje evropskou směrnici MiCA a jde o první regulaci kryptoaktiv?

S MiCA určitě počítáme a už se na ni připravujeme. Licenční řízení bude mít na starosti Česká národní banka, se kterou máme zkušenosti z jiného řízení pro naši peněženku Pluso. Ten proces je náročný, ale férový, a u MiCA očekáváme podobný průběh. Obecně se domnívám, že regulace MiCA přinese do odvětví větší transparentnost a v dlouhodobém horizontu i širší adopci kryptoměn, a hlavně také stablecoinu. Už teď lze pozorovat, zejména v zahraničí, jak se velké bankovní instituce připravují na vstup do tohoto sektoru.

Vy sám máte krypto? Od kdy a které coiny jste si tehdy zvolil?

Ke kryptoměnám jsem se dostal kolem roku 2019, kdy jsem si začal hrát s DeFi, tedy decentralizovanými financemi, a zkoumat různé ekonomické možnosti, které tento systém nabízí. Docela mě to uchvátilo. Sám investuji převážně do bitcoinu, protože ten považuji za opravdu výjimečný.

Jak se podle vás budou kryptoaktiva v dalších letech vyvíjet? Budou se skutečně přibližovat „měně“ ve smyslu oběživa, nebo spíše půjde o aktivum připomínající akcie či jiné cenné papíry?

Myslím si, že hlavní adopce kryptoměn bude probíhat především díky stablecoinům, které budou sloužit jako oběživo. Už dnes jde ve světě pozorovat jejich rostoucí využití – jsou navázány na jednotlivé obchody, používají se k vyrovnávání transakcí a podobně.S příchodem regulace MiCA bude zajímavé sledovat, který evropský stablecoin získá největší podíl na trhu. Vydavatel takového stablecoinu má šanci stát se pohádkově bohatým. Co se týče bitcoinu, věřím, že si dlouhodobě udrží svou pozici kryptoměny číslo jedna a jeho hodnota poroste.

Tomáš Šanda

Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu obor Veřejná správa. Po studiích se věnoval profesionálnímu hraní pokeru a následně nastoupil do společnosti Tipsport jako byznys analytik. Aktuálně v Tipsportu řídí oddělení kryptoměn.

