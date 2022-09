Kancléř Scholz: Válečná daň nám vynese spousty, spousty miliard eur

Německo se chystá pomoci svým občanům i průmyslu s nastalou energetickou krizí. V neděli kancléř Olaf Scholz představil plán, podle nějž německá vláda vyčlení 65 miliard eur na přímou pomoc. Kde na to chce vzít? Podle agentury Bloomberg Scholz prohlásil, že zavedení daně z neočekávaných zisků Německu vynese „spousty, spousty miliard eur“.

Německý kancléř Olaf Scholz chce co nejrychleji zatáhnout za brzdu pro ceny elektrické energie, se kterou počítá nově ohlášený třetí balík úlev pro domácnosti a podniky. Prohlásil to v rozhovoru s německou veřejnoprávní televizí ZDF, ve kterém za první krok označil odebrání takzvaných nadměrných a neočekávaných zisků výrobců energie. Z těchto zisků chce německá vláda snížit cenu elektřiny.

„Přinese nám to spousty, spousty miliard. Ty využijeme na pomoc občanům,“ citovala z rozhovoru agentura Bloomberg.

Podle německého kancléře se o možnostech odčerpání nadměrných zisků se diskutuje na úrovni Evropské unie. Lze tak očekávat, že půjde o jedno z hlavních opatření, o nichž se bude diskutovat již tento pátek na jednání ministrů pro energetiku v Bruselu.

Scholz: Na zimu jsme připraveni. Blackouty nehrozí

K nadcházející zimě a možným energetickým problémům kvůli nejasným dodávkám plynu z Ruska Scholz řekl, že Německo je dobře připravené. „Je to díky tomu, že jsme se začali připravovat včas," řekl. "Na začátku roku zprovozníme první z terminálů na zkapalněný zimní plyn,“ řekl.

Uvedl, že nesouhlasí s názorem šéfa konzervativní opozice Friedricha Merze, podle kterého hrozí Německu výpadky elektřiny. „Uděláme vše, aby k nim nedošlo. Jsem si jist, že jich budeme ušetřeni,“ dodal.

