Jan Vančura z Trinity Bank: Inflace znehodnocuje majetek obcí. Řešení existuje

Nejen finanční ředitelé ve firmách, ale už i ekonomové, starostové a primátoři obcí a měst řeší, jak zabránit inflačnímu znehodnocování majetku. A stojí před rozhodnutím, jak s penězi třeba i krátkodobě naložit, aby snížili dopady dvouciferné inflace na prostředky obce. „Zjednodušeně řečeno, trh se proměnil od pasivního přístupu, kdy volné finanční prostředky ležely na účtech, k aktivním krokům, které eliminují ztrátu hodnoty volných finančních prostředků,“ komentuje změny na trhu depozitního institucionální bankovnictví v rozhovoru pro newstream.cz Jan Vančura z Trinity Bank.

Reklama

Na rozdíl od běžného účtu pro obyvatele nebo podnikatelské účty pro firmy nepatří institucionální bankovnictví k příliš známým termínům. Co to přesně znamená?

Institucionální bankovnictví z hlediska depozit poskytuje služby v oblasti nabídky uložení volných peněžních prostředků obcím, městům, krajům, ale také univerzitám, samozřejmě korporátní klientele, stejně tak i finančním skupinám, nemovitostním a investičním fondům.

Všem obcím, nebo to má výjimky?

Řadíme sem i menší obce, ale ty s vyššími daňovými a jinými příjmy, dále města či kraje, tedy klienty, pro něž je důležité ukládání volných finančních prostředků v době vysoké inflace na jedné straně, ale také vyšších úroků na straně vkladů.

Mohlo být i hůř. Realitní fondy kvalifikovaných investorů vynesly průměrně deset procent Reality Průměrné výnosy realitních fondů kvalifikovaných investorů dosáhly loni téměř deseti procent. Nemovitostní fondy určené pro drobné střadatele, které jsou tedy regulovanější, vynesly v průměru 7,6 procenta. Vyplývá to z analýzy společnosti Freedom Financial Services. ČTK Přečíst článek

Sazby rostou

Jaké služby institucionální bankovnictví nabízí?

Především bezpečnou správu a uložení volných finančních prostředků ve formě depozitních řešení, typicky prostřednictvím spořicích a termínovaných vkladů.

Můžeme zjednodušeně přirovnat služby institucionálního bankovnictví ke spořicím účtům a termínovaným vkladům pro jednotlivce?

Na první pohled mohu souhlasit, ale jak se říká, ďábel tkví v detailech. A těch je jednoznačně u firem a municipalit více, což vyžaduje vysoké znalosti a zkušenosti banky, která institucionální řešení nabízí. Konkrétně jde o rozdílné objemy uložených prostředků, doba úložky nebo individuální přístup v komunikaci.

Slyší na to klienti?

Jednoznačně. Ještě před zhruba rokem a půl, v období téměř nulových úrokových sazeb, nebyl aktivní přístup k uložení krátkodobých zdrojů tak smysluplný, jako nyní. Aktuálně vysoká inflace a s ní spojené vysoké úrokové sazby stanovené Českou národní bankou přímo motivuje ke hledání banky, která vhodné, transparentní i flexibilní řešení nabídne. Dodatečné úrokové příjmy lze tak dále využít pro rozvoj firmy, nebo v rozpočtu v konkrétních městech a obcích.

Češi se bojí investic. Ve Švédsku skrze fondy investují i děti, říká portfolio manažerka Money Češi v investování zatím zaostávají, částečně za to může chybějící podpora ze strany státu. „Ten může pomoci skrze daňové zvýhodnění, to je nejjednodušší způsob,“ říká Nicole Krajčovičová, generální ředitelka ČSOB Asset Management. Nadějí by mohli být mladší ročníky. „U mladých lidí vidím zájem, lákají je i investice do jednotlivých akcií. Takže si říkám, že je tu naděje, že se něco změní, že to možná chce jen čas,“ říká Krajčovičová v rozhovoru pro Newstream. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Jak velké objemy spravujete?

V případě depozitních řešení pro firmy a municipality přistupujeme individuálně s minimální úložkou od částky 10 milionů korun. Tato částka klientům zajistí skvělé úrokové podmínky a profesionální péči i o velmi krátkodobé volné peněžní prostředky. Vážíme si každého partnera a pracujeme na vzájemné dlouhodobé důvěře.

Má v dnešní době pro obec, kraj nebo i jakýkoli spolek smysl si takto ukládat volné finanční prostředky?

Bez jakýchkoliv diskusí určitě ano. Jak v municipálním, tak i ve firemním segmentu je třeba s prostředky pracovat s maximální péčí a efektivitou, za což uložení volných zdrojů na zajímavý úrok v bance namísto ponechání na běžném neúročeném účtu považujeme.

Do financování výstavby chceme dávat čím dál víc peněz, říká Vančura z Trinity Bank Reality Trinity Bank má v současnosti rozpůjčováno přibližně šestnáct miliard korun na financování výstavby. A chce každým rokem růst o několik miliard. „V dlouhodobém plánu máme růst o tři miliardy korun ročně,“ říká Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank. lib Přečíst článek

Smysl má i krátkodobé zhodnocení

Takže podle vás má obec nyní využít situace na trhu a zhodnotit majetek i krátkodobě?

Přesně, zaměřil bych se na maximální využití aktuálně nabízených úrokových podmínek na vkladech, tj. hledal bych řešení i pro volné prostředky, které budou použity i v řádech týdnů nebo měsíců. Dále bych se připravil na to, že období vyšší inflace bude ještě nějakou dobu přetrvávat.

Může nastat situace, že obec bude prostředky náhle potřebovat třeba na likvidace škod po živelní pohromě. Jak rychle může dostat své prostředky k dispozici?

I na tyto případy mají banky připraveny řešení například formou spořicího účtu nebo krátkodobých termínovaných vkladů, prostřednictvím kterých se lze k peněžním prostředkům dostat velmi rychle. Například v případě spořicího účtu bez výpovědní lhůty okamžitě.

Jan Vančura

Ředitel institucionálního bankovnictví Trinity Bank. Absolvent UTB ve Zlíně, studoval i ve Finsku na Savonia University of Applied Sciences v Kuopiu. Svou profesní kariéru začal v České spořitelně, poté pracoval v ČSOB na pozici Wealth office bankéře. Od ledna 2022 pracuje v Trinity Bank.

Češi nemají kreditky v lásce. Jejich výhody hledají u moderních alternativ Money Zatímco pro Američana platební karta rovná se kreditka, Češi si ke kreditním kartám cestu nenašli. Kvůli předsudkům o životě na dluh se jim, k jejich vlastní škodě, spíše vyhýbají. Kreditní služby totiž přinášejí řadu výhod. Které to jsou, jaké alternativy kreditek existují a jaké trendy se k nám blíží ze Západu, shrnuje ve svém příspěvku Pavel Prucek, Head of Product ve společnosti Twisto. Zlaťák Přečíst článek