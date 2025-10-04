Ivan Klíma zemřel. Spisovateli a bývalému disidentovi bylo 94 let
V sobotu ráno zemřel spisovatel, dramatik a bývalý disident Ivan Klíma. Bylo mu 94 let. Informoval o tom jeho syn Michal Klíma. Klíma napsal přes 20 knih a jeho dílo bylo přeloženo do 30 jazyků. Ústředním motivem jeho knih jsou vztahy mezi muži a ženami. K jeho nejznámějším dílům patří mimo jiné Milenci na jednu noc, povídkový soubor Má veselá jitra či novela Láska a smetí.
„Můj otec spisovatel Ivan Klíma zemřel po dlouhé nemoci dnes brzy ráno doma obklopen rodinou,“ uvedl syn Michal Klíma.
Vedle Milana Kundery a Bohumila Hrabala bývá Klíma ve světě řazen k nejznámějším českým autorům. Je laureátem ceny Egona Hostovského, Ceny Franze Kafky, medaile Za zásluhy či ceny Magnesia Litera v kategorii literatura faktu za knihu Moje šílené století.
Ivan Klíma se narodil 14. září 1931 v Praze jako Ivan Kauders. Ačkoli nebyl vychováván židovsky, za nacistické okupace strávil tři a půl roku v koncentračním táboře Terezín. V roce 1953 se stal členem KSČ. V roce 1956 absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor čeština a literární věda.
Na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1967 Klíma spolu s některými dalšími kolegy odmítl kontrolu KSČ nad kulturou a kritizoval i existenci cenzury, za což byl ze strany vyloučen.
Různá povolání
V roce 1969 odjel přednášet do USA. Po svém návratu byl vyloučen z organizací, zbaven možnosti publikovat a jeho díla byla vyřazena z knihoven. Pracoval jako zeměměřič, sanitář, metař či poslíček; většinu času však prožil jako svobodný spisovatel.
Velkou oblibu zaznamenalo jeho literární dílo již v 60. letech, pravidelněji se však na pultech knihkupectví začalo objevovat zase až po roce 1989. V období takzvané normalizace totiž patřil mezi zakázané autory a publikovat mohl jen v samizdatových edicích nebo v zahraničí.
K jeho nejznámějším dílům patří Bezvadný den, Milenci na jednu noc, Loď jménem Naděje, Milenci na jeden den, Soudce z milosti, povídkové soubory Má veselá jitra, Moje první lásky či novela Láska a smetí. Z polistopadového období vytěžil Ostrov mrtvých králů, Čekání na tmu, čekání na světlo, Poslední stupeň důvěrnosti nebo životopisnou knihu o Karlu Čapkovi Velký věk chce mít též velké mordy, za kterou získal Cenu Franze Kafky. Klíma napsal také několik divadelních a rozhlasových her a knih pro děti.
