Ekonom David Marek opouští NERV. Nechce být ve střetu zájmů

Ekonom David Marek na začátku tohoto týdne rezignoval na členství v Národní ekonomické radě vlády (NERV). Napsaly to Hospodářské noviny (HN) na svém webu. Marek, který je současně poradcem prezidenta Petra Pavla, podle svých slov nechce být v konfliktu zájmů. Nedávno kritizoval vládní návrh rozpočtu na příští rok, který po schválení ve sněmovně dostává k podpisu prezident republiky.

„NERV pracuje pro vládu, která připravila návrh rozpočtu, a ten nyní posuzuje prezident se svými poradci včetně mě. Přišlo mi správné stát na jedné straně stolu," sdělil HN Marek, který pracuje jako hlavní ekonom společnosti Deloitte CZ.

V České televizi Marek 17. listopadu řekl, že vzhledem k několika nevyjasněným položkám v návrhu rozpočtu na příští rok prezidentovi nedoporučí, aby klíčový zákon nepodepsal. Premiér Petr Fiala (ODS) poté uvedl, že je připraven hlavě státu případné pochybnosti vysvětlit. Nelíbilo se mu ale, že Pavlovi poradci prezentovali v médiích výhrady k rozpočtu dříve, než měl takové informace sám.

Markovi v rozpočtu vadí zejména podle něj nadhodnocení výnosů z prodeje emisních povolenek či nedořešené snížení dotací na obnovitelné zdroje energií (OZE). Vadí mu i to, že platy nepedagogických pracovníků se nově nebudou hradit ze státní pokladny, ale z rozpočtů samospráv. Tento krok ovšem podléhá změně rozpočtového určení daní, kterou musí posvětit parlament. A to je podle Marka v rozporu s tím, že státní rozpočet se navrhuje a schvaluje na základě aktuálně platné legislativy. Poslední spornou položkou jsou pak podhodnocené prostředky na starobní důchody. V podstatě stejné námitky vznesl i další prezidentův ekonomický poradce Vladimír Bezděk, připomněly Hospodářské noviny.

Sněmovna má rozpočet ve třetím čtení schvalovat začátkem prosince, poté ho dostane k podpisu prezident. Pavel řekl, že se chce kvůli rozpočtu po 7. prosinci sejít s premiérem Fialou i ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) a projednat s nimi své výhrady. Teprve poté oznámí, jak se rozhodl.

NERV je poradním orgánem vlády pro oblast ekonomických opatření, strategických hospodářských plánů, veřejných investic a systémových reforem, například důchodového systému.

