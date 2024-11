Novým CEO společnosti HP Enterprise bude od ledna Tomáš Kubát

Novým generálním ředitelem společnosti Hewlett Packard Enterprise ČR bude od 1. ledna Tomáš Kubát, který dosud řídil technologickou divizi Compute, Data Services a Presales. Nahradí Jana Kameníčka, který po 16 letech v čele firmy odchází do důchodu.

Kubát se ve své profesní dráze také věnoval konzultačnímu a projektovému podnikání a prošel několika manažerskými a obchodními rolemi v HPE a předtím v Hewlett Packard. V minulosti pracoval jako ředitel profesionálních služeb ve společnosti Siemens IT Systems and Services.

„IT chce být jednodušší než dřív, zdravě kombinovat veřejný a privátní cloud, aby toto hybridní prostředí poskytlo uživatelům jednotnou, snadno použitelnou službu, která se dobře a nákladově efektivně řídí jako celek. To je přesně to, co HPE nabízí,“ řekl Kubát. Zároveň podle něj teď začíná poptávka po on-prem platformách pro systémy umělé inteligence pro podniková prostředí, což je silnou doménou firmy HPE.

Hewlett Packard Enterprise patří mezi přední poskytovatele IT řešení a technologických služeb nejen v České republice, ale i globálně, poskytující vlastní platformu pro práci s firemními daty.

