Čeští advokátní lídři posilují v regionu. A kdo stojí za novými zelenými eurobondy?

Hned dva partneři advokátních kanceláří, které jsou součástí největších poradenských firem u nás, posilují v rámci středoevropského regionu. Martin Hrdlík nově vede advokáty KPMG ve střední a východní Evropě. Petr Suchý se zase stal středoevropským partnerem Deloitte Legal, shrnuje ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.

Martin Hrdlík, partner české advokátní kanceláře KPMG Legal, byl jmenován vedoucím sítě advokátních kanceláří KPMG v celém regionu střední a východní Evropy. Stojí tak v čele více než 250 právníků v 16 zemích. Ve své nové roli se podle vyjádření KPMG zaměří na integraci právních služeb, urychlení nasazování nejmodernějších technologií a digitální transformaci jak ve službách pro klienty, tak i uvnitř kanceláří v regionu.

„Síť advokátních kanceláří KPMG v regionu CEE roste v posledním roce dvouciferným tempem a cílem je tento trend udržet. Zároveň výrazně investujeme do lidí, technologií a inovací, abychom klientům přinášeli právní služby, které odpovídají potřebám dnešní digitální ekonomiky. V mezinárodní síti KPMG v horizontu pěti let investujeme do technologií v oblasti daní a práva více než miliardu dolarů a chceme, aby i náš region tuto příležitost maximálně využil,“ říká Hrdlík s tím, že chce v regionu pokračovat i ve zlepšování hodnocení v mezinárodních právních žebříčcích Legal 500 a Chambers & Partners, ve kterých se kanceláře KPMG stále silněji prosazují. Zaměřit se chce i na podporu klientů ve strategických sektorech, jako jsou finančnictví a energetika. „Rostoucí význam má pro nás i obranný sektor, který v regionu CEE přináší nové příležitosti,“ dodává Hrdlík.

Mezi již funkčními technologickými inovacemi, za kterými stojí síť právníků KPMG, je podle Hrdlíka například digitální platforma Digital Gateway for Law. „Jde o cloudové řešení, které právním oddělením usnadňuje činnost tím, že automatizuje rutinní úkoly a procesy a zajišťuje konzistentní kvalitu výstupů. Díky tomu mohou právníci věnovat více času složitějším případům s vyšší přidanou hodnotou,“ přibližuje.

Martin Hrdlík působí v KPMG Legal od jejího vzniku. Specializuje se na korporátní právo, transakce, restrukturalizace a regulatorní problematiku. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti soudního a rozhodčího řízení, včetně mezinárodních arbitráží. Věnuje se zejména právním aspektům multidisciplinárních a nestandardních projektů. Zastřešuje také komplexní poradenství poskytované privátní klientele a rodinným firmám.

Středoevropský postup i v Deloitte Legal

Dosavadní lokální partner advokátní kanceláře Deloitte Legal v Praze a šéf jejího oddělení fúzí a akvizic Petr Suchý se stal středoevropským partnerem Deloitte Legal.

Nová role má podle Suchého silný přesah z Česka do střední Evropy. „Bude hlavně o posilování spolupráce, jak v rámci středoevropského regionu, tak i globální sítě Deloitte Legal, která v současnosti pokrývá více než 80 jurisdikcí. Chtěl bych rovněž zintenzivnit spolupráci s dalšími právními kancelářemi a stakeholdery. Má role půjde více do byznysu, než do samotného řízení firmy, a bude hodně o rozšiřování a posilování našeho networku,” říká Petr Suchý s tím, že jeho byznysovou vizí je zaměřit se na největší privátně vlastněné firmy v celém středoevropském regionu. „Cílem je být nadále jejich první volbou pro právní služby, ale chceme také společně s našimi klienty stále více čerpat z toho, že jsme pod jednou střechou s desítkami nejlepších expertů trhu z nejrůznějších oborů a oblastí. Pevně věřím, že tato synergie v rámci Deloitte, může být naše obrovská konkurenční výhoda a pro klienty nejen atraktivní, ale i praktická a pohodlná přidaná hodnota,” dodává.

Petr Suchý se ve své kariéře podílel například na právním poradenství při restrukturalizaci akcionářské struktury a fúzi pojišťoven Kooperativa pojišťovna a Pojišťovna České spořitelny nebo radil společnosti Ataccama v rámci vstupu amerického investora Bain Tech Oppurtunities. Mezi jeho aktuální klienty patří mimo jiné skupina Moravia Steel / Třinecké železárny, pro kterou pracuje na celé řadě transakcí už od roku 2012. Kromě vedení oddělení fúzí a akvizic se podílel i na vedení řady významných projektů v oblastech insolvencí a restrukturalizací, a bankovního i nebankovního financování.

„Jsem rád, že se ke mně Petr jako další středoevropský partner připojuje, abychom společně zvyšovali kvalitu naší práce a budovali ještě silnější brand Deloitte Legal na českém i regionálním trhu. Petrův posun je pro nás skvělá výchozí pozice v celém transakčním oboru a také důkaz, že se nám v Česku velmi daří a že naši právníci nehrají první ligu pouze v tuzemsku, ale i ve střední Evropě,” říká vedoucí partner české kanceláře Deloitte Legal Martin Bohuslav.

Emise zelených eurobondů a další zajímavé mandáty

V právním souhrnu nesmí chybět ani byznys. Hned dva „zářezy“ z nedávné doby má A&O Shearman. Kancelář má totiž za sebou hned několik zajímavých mandátů. Radila například bankovním gigantům Citigroup, Goldman Sachs a J.P. Morgan a společnosti The Law Debenture Trust Corporation v souvislosti s novou emisí zelených dluhopisů v hodnotě 700 milionů eur vydaných předním výrobcem a distributorem elektřiny z vodních zdrojů, společností Energo-Pro.

„Tato transakce představuje největší jednorázovou emisi dluhopisů denominovaných v eurech, kterou společnost Energo-Pro kdy vydala, a jednu z největších emisí zelených dluhopisů vydanou českým korporátním emitentem. Nabídka byla výrazně přeupsána, přičemž celkový objem objednávek od investorů přesáhl 1,8 miliardy eur,“ uvedla kancelář s tím, že velký zájem investorů umožnil Energo-Pro získat nové finanční prostředky, které budou použity na úhradu kupní ceny za akvizici stoprocentního podílu ve vodní elektrárně Baixo Iguaçu v Brazílii a na splacení zaručených dluhopisů v hodnotě 435 milionů dolarů původně splatných v roce 2027.

Tým A&O Shearman pro kapitálové trhy, který se zabýval aspekty práva USA, Velké Británie, České republiky, Španělska a Turecka, vedl partner pro právo USA Sachin Dave, partner pro anglické právo Jamie Durham a partner pro české právo Petr Vybíral, se kterými úzce spolupracovali seniorní advokáti Tomáš Kirner a Aditya Vikram, advokáti Denisa Jonášová, Melis Yılmaz Diler, Nur Ertekin a Ezomime Onimiya a koncipient Jan Vlček. Za záležitosti španělského práva odpovídal counsel Mario Garcia, daňové poradenství poskytoval seniorní daňový poradce Michal Dušek. Tým pro správu dluhopisů, který poskytoval poradenství jak při emisi nových dluhopisů, tak při splacení Dluhopisů 2027, zastupovali partner Luke Lewis, seniorní advokátka Louisa Ingham a specialista Ciaran Doherty.

Kancelář A&O Shearman také radila J&T Bance při emisi seniorních preferenčních „MREL-způsobilých 6NC5“ dluhopisů v objemu 300 milionů eur v rámci jejího mezinárodního EMTN programu. Banka tento program založila v úzké spolupráci s advokátní kanceláří A&O Shearman (dříve jako Allen & Overy) v květnu 2023, přičemž poslední aktualizace byla provedena v dubnu 2025.

„Aktuální emise byla doprovázena nabídkou na zpětný odkup nesplacených seniorních preferenčních MREL-způsobilých dluhopisů J&T Banky splatných v roce 2026 v objemu 120 milionů eur. Po uplynutí lhůty pro podání instrukcí k odkupu ze strany oprávněných investorů přijala banka všechny platné instrukce na odkup dluhopisů, které představovaly téměř 85 % celkové jmenovité hodnoty emise,“ uvedla kancelář. Transakci vedli partner Petr Vybíral a advokát Jan Mourek.

Pozadu nezůstávají ani právníci z Dentons, která si také připsala nedávno dva „zářezy“. Kancelář například pomáhala Northwood Investors v souvislosti s úspěšným prodejem hotelu Four Seasons v Praze společnosti PPF Real Estate. Tým Dentons, který na transakci poskytoval poradenství, vedl Jiří Stržínek v roli relationship partnera, přičemž hlavní transakční partnerkou byla Monika Kajanková. Tým dále tvořili seniorní advokát David Šutko a advokátní koncipientka Hana Uřičařová. Další podporu poskytli counsel Tomáš Pavelka, seniorní advokátky Štěpánka Havlíková a Jitka Soldado a advokátka Alžběta Böhmová.

Advokáti z Dentons také radili společnosti Segro European Logistics Partnership při akvizici plně pronajatého logistického parku v Sázavě u Prahy, který se rozkládá na pozemku o rozloze téměř 13 hektarů a zahrnuje čtyři moderní budovy s celkovou plochou přes 46 tisíc metrů čtverečních. Transakci vedla partnerka Markéta Tvrdá ve spolupráci s Jiřím Stržínkem, Co-Managing Partnerem Dentons Česká republika a spoluvedoucím týmu pro nemovitostní právo pražské kanceláře Dentons. Dalšími klíčovými členy právního týmu Dentons byli David Šutko v roli hlavního transakčního advokáta a dále advokáti Jan Blažek a Samuel Bodik a advokátní koncipienti Kateřina Bugnerová a Matěj Beneš.